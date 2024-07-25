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Владыка Тихон берет в управление Феодосийскую епархию - РИА Новости Крым, 25.07.2024
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Владыка Тихон берет в управление Феодосийскую епархию
Владыка Тихон берет в управление Феодосийскую епархию - РИА Новости Крым, 25.07.2024
Владыка Тихон берет в управление Феодосийскую епархию
Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освобожден от управления епархией, временное управление возлагается на митрополита Симферопольского и Крымского... РИА Новости Крым, 25.07.2024
2024-07-25T22:22
2024-07-25T22:22
крымская митрополия
симферопольская и крымская епархия
тихон шевкунов
религия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освобожден от управления епархией, временное управление возлагается на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии по итогам заседания Священного Синода Русской Православной Церкви.Сообщается, что владыка Платон будет пребывать в Крыму с содержанием от Феодосийской епархии.Кроме того на покой отчислен епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской епархии. Его местом пребывания определен мужской монастырь в честь апостола и евангелиста Луки в селе Лаки под архипастырским наблюдением преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Временно управлять обителью также будет владыка Тихон.Владыка Тихон назначен митрополитом Симферопольским и Крымским в октябре 2023 года.Читайте также на РИА Новости Крым:Он врачует до сих пор: святитель Лука КрымскийМорской крестный ход: иконы везут кораблями из Краснодарского края в КрымБережет старинные храмы: как работает церковный древлехранитель
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крымская митрополия, симферопольская и крымская епархия, тихон шевкунов, религия, православие, крым, новости крыма
Владыка Тихон берет в управление Феодосийскую епархию

Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освобожден от управления епархией - Синод

22:22 25.07.2024
 
© Александр ДружиновичХрам Иоанна Предтечи
Храм Иоанна Предтечи
© Александр Дружинович
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. Митрополит Феодосийский и Керченский Платон освобожден от управления епархией, временное управление возлагается на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Об этом сообщает пресс-служба Крымской митрополии по итогам заседания Священного Синода Русской Православной Церкви.

"Преосвященного митрополита Феодосийского и Керченского Платона освободить от управления Феодосийской епархией с выражением благодарности за понесенные многолетние архипастырские труды и почислить на покой… Временное управление Феодосийской епархией поручить преосвященному митрополиту Симферопольскому и Крымскому Тихону", - постановили члены Священного Синода.

Сообщается, что владыка Платон будет пребывать в Крыму с содержанием от Феодосийской епархии.
Кроме того на покой отчислен епископ Бахчисарайский Каллиник, викарий Симферопольской епархии. Его местом пребывания определен мужской монастырь в честь апостола и евангелиста Луки в селе Лаки под архипастырским наблюдением преосвященного митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Временно управлять обителью также будет владыка Тихон.
Владыка Тихон назначен митрополитом Симферопольским и Крымским в октябре 2023 года.
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Крымская митрополияСимферопольская и Крымская епархияТихон ШевкуновРелигияПравославиеКрымНовости Крыма
 
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