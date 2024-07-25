https://crimea.ria.ru/20240725/otkrovennaya-lozh-ekspert-otsenil-obraschenie-baydena-k-natsii-1139117925.html

Откровенная ложь: эксперт оценил обращение Байдена к нации

Откровенная ложь: эксперт оценил обращение Байдена к нации - РИА Новости Крым, 25.07.2024

Откровенная ложь: эксперт оценил обращение Байдена к нации

В своем обращении к нации вышедший из предвыборной гонки президент США Джо Байден солгал, говоря, что стал первым в 21 веке президентом Америки, который не... РИА Новости Крым, 25.07.2024

2024-07-25T19:45

2024-07-25T19:45

2024-07-25T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости Крым. В своем обращении к нации вышедший из предвыборной гонки президент США Джо Байден солгал, говоря, что стал первым в 21 веке президентом Америки, который не развязал войну. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил эксперт Института нового общества Владимир Киреев.Накануне вечером Байден обратился к американской нации, объяснив, почему решил выйти из предвыборной гонки. И заверил, что до конца работы на своем президентском посту сохранит прежний курс, направленный в частности на укрепление НАТО и поддержку Украины.Также он заявил, что стал первым в 21 веке президентом США, который не развязал ни одной войны."Ну это, конечно, откровенная ложь", – прокомментировал Киреев.По словам политолога, Байден пришел в политику в разгар Холодной войны, и в 1970-е годы, будучи уже топовой личностью в политическом истеблишменте США, встречался с советскими лидерами. При этом десятилетиями оставался верным сторонником "империалистической ястребиной политики неоконсерваторов Америки", считающих, что мир надо держать под контролем, а главный инструмент для этого – разрушение России."Это человек, который увидел в Украине шанс, чтобы вцепиться в Россию, создать для нее проблемы, торпедировать. Он создал предпосылки для возможного самого разрушительного конфликта в истории человечества, для того, чтобы спровоцировать новую мировую войну. Роль Байдена в истории будет оценена так, что он провокатор этой войны", – добавил эксперт.Реинкарнация НАТО и Холодная война 2.0Байден был проводником русофобии в политике США на протяжении последних 30 лет, создателем образа врага из России и формирователем американского лагеря войны против РФ. Потому его главной задачей стало укрепление НАТО, отметил Киреев. Он посвятил этому все время у власти, и теперь слова о том, что он продолжит работать в этом направлении, тоже являются ложью, так как смысла в этом уже нет, считает политолог.Учитывая все это, Байден безусловно продолжит настаивать на поддержке Украины, а работа аппарата Госдепа, Пентагона, комитетов по разведке и обороне, ВПК Америки, а также сотен подрядчиков, частных военных компаний и аналитических институтов продолжат работать на создание Холодной войны 2.0, считает политолог.Хотя в действительности ни американцам, ни россиянам не нужна война, которую из последних сил пытается развязать Байден и взращенная им команда, говорит Киреев."Повода для конфликта никакого не было и нет ни для нас, ни для американцев. И для нас существенно важно, чтобы произошла ротация и к власти в США пришли люди, которые будут заниматься своими вопросами, чем угодно: экологией, освоением космоса, делать процессоры, бороться или не бороться с миграцией. Но чтобы люди не выросли в атмосфере холодной войны. И тогда новое поколение с очень большой вероятностью интереса к России проявлять не будет", – заключил политолог.Читайте также на РИА Новости Крым:Эксперт назвал главный страх действующей власти в США из-за УкраиныКиев готов к переговорам с Россией - МИД УкраиныЗачем Кулеба заговорил о переговорах с Россией в Китае

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden), сша, в мире, политика, мнения, владимир киреев