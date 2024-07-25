Главные новости Крыма: 25 июля
Новости Крыма: главные события и заявления четверга, 25 июля
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл - РИА Новости Крым. В четверг над Крымом и Черным морем российские средства ПВО отражали беспилотные атаки Украины, глава республики Сергей Аксенов отметил неэффективность работы "Крымэнерго", эксперты по недвижимости пообещали рост цен на жилье, крымские курорты получили статус федеральных, а жители и гости Крыма наблюдали смерчи.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.
Работа ПВО над Крымом
В ночь на 25 июля силы ПВО сбили над Крымом и акваторией Черного моря четыре вражеских беспилотника, сообщили в Минобороны РФ. Еще четыре БПЛА сбиты над Курской, три над Белгородской областями. Кроме того, в черноморской акватории уничтожены два безэкипажных катера, следовавшие в направлении Крымского полуострова.
Неэффективная работа "Крымэнерго"
Работа горячих линий госпредприятия "Крымэнерго" при аварийных отключениях электричества налажена недостаточно эффективно, заявил в четверг глава республики Сергей Аксенов.Большое количество аварийных отключений электроснабжения по-прежнему происходит на фоне аномальной жары. Глава республики потребовал разработать и неукоснительно выполнять четкий алгоритм действий для операторов колл-центра. Кроме того, "Крымэнерго" и другие ресурсоснабжающие организации должны информировать население через социальные сети.
Цены на жилье
Крупные материковые строительные компании с сентября начнут реализовывать свои проекты на территории Крыма, что может привести к росту цен на недвижимость в регионе, рассказала в четверг представитель международной группы компаний по продаже недвижимости Полина Васильева.
Федеральные курорты
Курорты Южного берега Крыма утверждены в список курортов федерального значения, сообщила в четверг пресс-служба кабмина России. Уточнятся, что в список среди прочих российских курортов включены: Анапа, Белокуриха, Зеленоградск, Плес, Сочи, Теберда, а также курорты ЮБК: Алупка, Алушта, Гурзуф, Кореиз-Мисхор, Ливадия, Ореанда, Симеиз, Ялта.
Смерчи над полуостровом
Смерчи, которые заметили сегодня в Черноморском районе Крыма, вызваны неустойчивой погодой на побережье, и это нередкое для полуострова явление. Об этом со ссылкой на Крымский гидрометцентр пишет РИА Новости. О появлении смерчей сообщили в четверг днем пользователи соцсетей. Они выложили видео из Черноморского района, где над степью виден смерч.