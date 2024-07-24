https://crimea.ria.ru/20240724/posle-smertelnogo-kvesta-v-makhachkale-arestovan-animator-1139094719.html

После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор

После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор - РИА Новости Крым, 24.07.2024

После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор

В Дагестане арестован 18-летний аниматор квест-парка, в котором на пожаре погибли две девушки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по республике. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T12:47

2024-07-24T12:47

2024-07-24T12:42

махачкала

дагестан

ск рф (следственный комитет российской федерации)

пожар

происшествия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Дагестане арестован 18-летний аниматор квест-парка, в котором на пожаре погибли две девушки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по республике.Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале 22 июля, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, сообщали ранее в понедельник в СК России по Дагестану. В этот же день был задержан аниматор заведения, который, по версии следствия, поджег перчатку и отбросил ее на пол, где где находилась емкость с бензином.

махачкала

дагестан

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

махачкала, дагестан, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар, происшествия, новости