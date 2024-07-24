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После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор - РИА Новости Крым, 24.07.2024
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После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор
После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор - РИА Новости Крым, 24.07.2024
После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор
В Дагестане арестован 18-летний аниматор квест-парка, в котором на пожаре погибли две девушки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по республике. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T12:47
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махачкала
дагестан
ск рф (следственный комитет российской федерации)
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Дагестане арестован 18-летний аниматор квест-парка, в котором на пожаре погибли две девушки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по республике.Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале 22 июля, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, сообщали ранее в понедельник в СК России по Дагестану. В этот же день был задержан аниматор заведения, который, по версии следствия, поджег перчатку и отбросил ее на пол, где где находилась емкость с бензином.
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Новости
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РИА Новости Крым
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махачкала, дагестан, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар, происшествия, новости
После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор

В Дагестане арестовали аниматора после гибели двух девушек на пожаре в квест-комнате – СК

12:47 24.07.2024
 
© Су СК России по Республике ДагестанНа месте трагедии в Махачкале, где на пожаре в квест-комнате погибли две девушки
На месте трагедии в Махачкале, где на пожаре в квест-комнате погибли две девушки
© Су СК России по Республике Дагестан
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Дагестане арестован 18-летний аниматор квест-парка, в котором на пожаре погибли две девушки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по республике.
"По ходатайству следствия судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении 18-летнего аниматора, бросившего горящую перчатку на емкость с бензином", – говорится в сообщении.
Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале 22 июля, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, сообщали ранее в понедельник в СК России по Дагестану.
В этот же день был задержан аниматор заведения, который, по версии следствия, поджег перчатку и отбросил ее на пол, где где находилась емкость с бензином.
 
МахачкалаДагестанСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)ПожарПроисшествияНовости
 
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