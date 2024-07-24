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После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор
После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор - РИА Новости Крым, 24.07.2024
После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор
В Дагестане арестован 18-летний аниматор квест-парка, в котором на пожаре погибли две девушки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по республике. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T12:47
2024-07-24T12:47
2024-07-24T12:42
махачкала
дагестан
ск рф (следственный комитет российской федерации)
пожар
происшествия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. В Дагестане арестован 18-летний аниматор квест-парка, в котором на пожаре погибли две девушки. Об этом сообщили в Следственном управлении СК по республике.Две девушки погибли при пожаре в квест-комнате в Махачкале 22 июля, возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух человек, сообщали ранее в понедельник в СК России по Дагестану. В этот же день был задержан аниматор заведения, который, по версии следствия, поджег перчатку и отбросил ее на пол, где где находилась емкость с бензином.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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махачкала, дагестан, ск рф (следственный комитет российской федерации), пожар, происшествия, новости
После смертельного квеста в Махачкале арестован аниматор
В Дагестане арестовали аниматора после гибели двух девушек на пожаре в квест-комнате – СК