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На трех улицах Севастополя изменится схема движения
На трех улицах Севастополя изменится схема движения - РИА Новости Крым, 24.07.2024
На трех улицах Севастополя изменится схема движения
По окончании реконструкции улицы Древней в Севастополе на ней изменится схема организации дорожного движения, также нововведения коснутся еще двух улиц. Об этом РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T06:41
2024-07-24T06:41
2024-07-24T06:41
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. По окончании реконструкции улицы Древней в Севастополе на ней изменится схема организации дорожного движения, также нововведения коснутся еще двух улиц. Об этом сообщается на официальном портале правительства Севастополя.Так, на улице Древней, от пересечений с улицами Ерошенко и Дмитрия Ульянова, организуют двустороннее движение. На территории от разворотного кольца до музея-заповедника "Херсонес Таврический" будет пешеходная зона.На улице Ерошенко, от пересечения с площадью 50-летия СССР до дома № 8, будет двустороннее движение. А от дома № 8 до пересечения с улицами Дмитрия Ульянова и Древней – одностороннее.На улице Дмитрия Ульянова, от пересечения улиц Ерошенко и Древней (у мемориала Дружбы народов) до регулируемого перекрестка на проспекте Гагарина, ул. Пожарова и ул. Дмитрия Ульянова, движение транспорта станет односторонним.Ранее в правительстве сообщали, что запланировали реконструкцию улицы Древней, чтобы обеспечить транспортную доступность уникального культурного центра "Новый Херсонес".Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля В парке Новый Херсонес построят ЗАГС
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, городская среда, дороги крыма, правительство севастополя, новости крыма, крым
На трех улицах Севастополя изменится схема движения
На трех улицах Севастополя изменят схему движения после реконструкции одной из них
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. По окончании реконструкции улицы Древней в Севастополе на ней изменится схема организации дорожного движения, также нововведения коснутся еще двух улиц. Об этом сообщается на официальном портале правительства Севастополя.
"Сейчас завершается реконструкция улицы Древней. После окончания работ изменится схема организации дорожного движения. Нововведения коснутся улиц Ерошенко, Дмитрия Ульянова и Древней", – говорится в сообщении.
Так, на улице Древней, от пересечений с улицами Ерошенко и Дмитрия Ульянова, организуют двустороннее движение. На территории от разворотного кольца до музея-заповедника "Херсонес Таврический" будет пешеходная зона.
На улице Ерошенко, от пересечения с площадью 50-летия СССР до дома № 8, будет двустороннее движение. А от дома № 8 до пересечения с улицами Дмитрия Ульянова и Древней – одностороннее.
На улице Дмитрия Ульянова, от пересечения улиц Ерошенко и Древней (у мемориала Дружбы народов) до регулируемого перекрестка на проспекте Гагарина, ул. Пожарова и ул. Дмитрия Ульянова, движение транспорта станет односторонним.
Ранее в правительстве сообщали, что запланировали реконструкцию улицы Древней, чтобы обеспечить транспортную доступность уникального культурного центра "Новый Херсонес".
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