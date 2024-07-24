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На трех улицах Севастополя изменится схема движения

На трех улицах Севастополя изменится схема движения - РИА Новости Крым, 24.07.2024

На трех улицах Севастополя изменится схема движения

По окончании реконструкции улицы Древней в Севастополе на ней изменится схема организации дорожного движения, также нововведения коснутся еще двух улиц. Об этом РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T06:41

2024-07-24T06:41

2024-07-24T06:41

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл – РИА Новости Крым. По окончании реконструкции улицы Древней в Севастополе на ней изменится схема организации дорожного движения, также нововведения коснутся еще двух улиц. Об этом сообщается на официальном портале правительства Севастополя.Так, на улице Древней, от пересечений с улицами Ерошенко и Дмитрия Ульянова, организуют двустороннее движение. На территории от разворотного кольца до музея-заповедника "Херсонес Таврический" будет пешеходная зона.На улице Ерошенко, от пересечения с площадью 50-летия СССР до дома № 8, будет двустороннее движение. А от дома № 8 до пересечения с улицами Дмитрия Ульянова и Древней – одностороннее.На улице Дмитрия Ульянова, от пересечения улиц Ерошенко и Древней (у мемориала Дружбы народов) до регулируемого перекрестка на проспекте Гагарина, ул. Пожарова и ул. Дмитрия Ульянова, движение транспорта станет односторонним.Ранее в правительстве сообщали, что запланировали реконструкцию улицы Древней, чтобы обеспечить транспортную доступность уникального культурного центра "Новый Херсонес".Читайте также на РИА Новости Крым:Новый Херсонес откроется для туристов 30 июля В парке Новый Херсонес построят ЗАГС

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, городская среда, дороги крыма, правительство севастополя, новости крыма, крым