https://crimea.ria.ru/20240724/18-dronov-sbity-nad-kurskoy-oblastyu-1139110452.html
18 дронов сбиты над Курской областью
18 дронов сбиты над Курской областью - РИА Новости Крым, 24.07.2024
18 дронов сбиты над Курской областью
Вечером в среду в течение полутора часов российские системы ПВО сбили над Курской областью 18 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.07.2024
2024-07-24T23:37
2024-07-24T23:37
2024-07-24T23:43
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курская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Вечером в среду в течение полутора часов российские системы ПВО сбили над Курской областью 18 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была пресечена в период с 21:30 до 23:00.По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, дроны в частности уничтожили над Медвенским районом.Ранее в среду трое рабочих пострадали при атаке украинского дрона по работающим в поле комбайнам. Трагедия произошла рядом с селом Волфино Глушковского района. Они доставлены в Глушковскую районную больницу. Кроме того, в ночь на 24 июля украинские коптеры атаковали территорию промышленного предприятия в городе Судже. После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и больше 60 дроновОдин человек погиб и четверо ранены при атаке ВСУ на порт "Кавказ"Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, безопасность, пво, алексей смирнов
18 дронов сбиты над Курской областью
Над Курской областью силы ПВО уничтожили 18 беспилотников ВСУ
23:37 24.07.2024 (обновлено: 23:43 24.07.2024)