https://crimea.ria.ru/20240724/18-dronov-sbity-nad-kurskoy-oblastyu-1139110452.html

18 дронов сбиты над Курской областью

18 дронов сбиты над Курской областью - РИА Новости Крым, 24.07.2024

18 дронов сбиты над Курской областью

Вечером в среду в течение полутора часов российские системы ПВО сбили над Курской областью 18 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 24.07.2024

2024-07-24T23:37

2024-07-24T23:37

2024-07-24T23:43

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алексей смирнов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 июл - РИА Новости Крым. Вечером в среду в течение полутора часов российские системы ПВО сбили над Курской областью 18 беспилотников ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Отмечается, что атака была пресечена в период с 21:30 до 23:00.По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, дроны в частности уничтожили над Медвенским районом.Ранее в среду трое рабочих пострадали при атаке украинского дрона по работающим в поле комбайнам. Трагедия произошла рядом с селом Волфино Глушковского района. Они доставлены в Глушковскую районную больницу. Кроме того, в ночь на 24 июля украинские коптеры атаковали территорию промышленного предприятия в городе Судже. После сбросов взрывных устройств повреждены технологические помещения и некоторое оборудование.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО уничтожили две ракеты "Точка-У" и больше 60 дроновОдин человек погиб и четверо ранены при атаке ВСУ на порт "Кавказ"Над Крымом и Черным морем за ночь сбит 21 беспилотник ВСУ

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, курская область, обстрелы всу, обстрелы курской области, происшествия, безопасность, пво, алексей смирнов