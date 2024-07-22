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В Феодосии остановят насосы – жители 50 улиц на сутки останутся без воды

В Феодосии остановят насосы – жители 50 улиц на сутки останутся без воды - РИА Новости Крым, 22.07.2024

В Феодосии остановят насосы – жители 50 улиц на сутки останутся без воды

Более 50 улиц в Феодосии во вторник останутся без воды из-за ремонта магистральных сетей, обеспечивающих водоснабжение местного микрорайона Челноки. Об этом... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T17:01

2024-07-22T17:01

2024-07-22T17:01

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Более 50 улиц в Феодосии во вторник останутся без воды из-за ремонта магистральных сетей, обеспечивающих водоснабжение местного микрорайона Челноки. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Крыма.В Феодосии в микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией введены графики подачи воды. Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа, в связи с чем принято решение по его замене, сообщал ранее глава МинЖКХ Крыма Максим Новик.По данным профильного министерства, отключения ожидает абонентов, расположенных по улицам Чкалова, Володарского, Ленина, Боевой, Украинской, Советской, Нахимова, Чехова, Ленина, Старокарантинной, Щебетовской, Земской, Куйбышева, Назукина, Горького, Корабельной, Пономаревой, Победы, Октябрьской, Свободы, Панова, Л.Самариной, Кочмарского, Краснодарской, Десантников, Щорса, Новокарантинной, Желябова, Революционной, Осоавиахима, Виноградной, Шмидта, Армянской, В.Коробкова, Циолковского, Боевой, Анюнаса, А.Никитина, Габрусева, Полевой, 1-го Мая, Русской, К.Маркса, Галерейной, Еременко, Волынкина, Гольцмановского, а также по Симферопольскому шоссе, на Адмиральском бульваре, в переулках Заводском и Беломорском.Кроме того, без воды во вторник останутся жители сел Солнечное и Ближнее - отключены будут улицы Отуз, Заводская, 2-я Октябрьская, Интернациональная, Луговая, Лермонтова, Космонавтов.Ориентировочно закончить работы планируют до конца суток. На этот период "Вода Крыма" обеспечит подвоз воды населению, однако жителям все же советуют сделать суточный запас воды.Читайте также на РИА Новости Крым:Водные графики в трех районах Крыма - где перебои с водойВ городах Крыма масштабные аварии на водоводах – когда дадут водуВ Евпатории из-за строительства водовода ограничена подача воды

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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