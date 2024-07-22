https://crimea.ria.ru/20240722/vodnye-grafiki-v-trekh-rayonakh-kryma---gde-pereboi-s-vodoy-1139043545.html

Водные графики в трех районах Крыма - где перебои с водой

Водные графики в трех районах Крыма - где перебои с водой - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Водные графики в трех районах Крыма - где перебои с водой

Феодосия, Новый Свет и Евпатория частично получают воду по графикам из-за износа сетей, которые сейчас ремонтируются. Об этом сообщил в своем Telegram-канале... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T12:24

2024-07-22T12:24

2024-07-22T12:24

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Феодосия, Новый Свет и Евпатория частично получают воду по графикам из-за износа сетей, которые сейчас ремонтируются. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр ЖКХ Крыма Максим Новик.Нестабильно воду получают жители поселка Новый Свет в Судакском округе, продолжил министр. В выходные дни специалисты создали определенный объем накоплений в резервуарах - для этого ограничивали часть населения. Сейчас подачу воды по четким графикам возобновили."Работы не завершены, продолжаем ряд мероприятий по поселку Новый Свет для более гарантированной подачи воды путем дополнительных объемов. Эти работы уже ведутся и позволят решить проблему", - пообещал Новик.В Евпатории также продолжают накапливать водные запасы, в этой связи в сетях снижают давление. Чтобы подавать воду на верхние этажи многоэтажек, специалисты устанавливают на МКД насосное оборудование. В районах города воду продолжают подавать по графику.Кроме того, из-за повреждений на водоводах сейчас без воды остаются ряд абонентов в Сакском, Черноморском, Симферопольском, Первомайском районах республики - эти повреждения локальные и будут ликвидированы в течение дня, сообщил министр.В Евпатории временные ограничения подачи воды введены в связи со строительством нового водовода, который планируется ввести в эксплуатацию до 1 октября, сообщал ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов. Ранее сообщалось, что в Феодосии в микрорайоне Челноково в связи с аварийной ситуацией введены графики подачи воды. Водовод на Челноковском массиве достиг крайней степени износа, в связи с чем принято решение по его замене. Несмотря на активную работу по улучшению качества сетей, износ коммуникаций в Крыму и в частности в Симферополе сохраняется на достаточно высоком уровне – не менее 70%, сообщал ранее Новик.Читайте также на РИА Новости Крым:Замена водопроводных труб в Симферополе: что сделано и сколько осталосьКогда в Симферополе закончат ремонт водопроводов – "Вода Крыма"Хуснуллин призвал не "вешать новостройки на дырявые сети"

евпатория

феодосия

новый свет

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