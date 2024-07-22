https://crimea.ria.ru/20240722/putin-perenes-igornuyu-zonu-v-tsentr-yalty--zakon-1139056056.html

Путин перенес игорную зону в центр Ялты – закон

Путин перенес игорную зону в центр Ялты – закон - РИА Новости Крым, 22.07.2024

Путин перенес игорную зону в центр Ялты – закон

Игорная зона в Крыму перенесена на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 22.07.2024

2024-07-22T18:40

2024-07-22T18:40

2024-07-22T18:58

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Игорная зона в Крыму перенесена на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов в понедельник.Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".Изначально закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения. Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что инвестор уже запустил процесс оформления документов на строительство игорной зоны в Ялте. По словам главы республики, проект будет готов к сентябрю текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрюСовфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт ЯлтыПроект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона

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2024

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