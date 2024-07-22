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Путин перенес игорную зону в центр Ялты – закон - РИА Новости Крым, 22.07.2024
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Путин перенес игорную зону в центр Ялты – закон
Путин перенес игорную зону в центр Ялты – закон - РИА Новости Крым, 22.07.2024
Путин перенес игорную зону в центр Ялты – закон
Игорная зона в Крыму перенесена на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин... РИА Новости Крым, 22.07.2024
2024-07-22T18:40
2024-07-22T18:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Игорная зона в Крыму перенесена на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов в понедельник.Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".Изначально закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения. Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет.Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что инвестор уже запустил процесс оформления документов на строительство игорной зоны в Ялте. По словам главы республики, проект будет готов к сентябрю текущего года.Читайте также на РИА Новости Крым:Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрюСовфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт ЯлтыПроект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона
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владимир путин (политик), россия, закон и право, крым, создание игорной зоны в крыму, игорная зона, новости, новости крыма, ялта
Путин перенес игорную зону в центр Ялты – закон

Путин подписал закон об изменении границ игорной зоны "Золотой берег" в Крыму

18:40 22.07.2024 (обновлено: 18:58 22.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей МальгавкоМаяк Ялтинского порта
Маяк Ялтинского порта - РИА Новости, 1920, 22.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 июл - РИА Новости Крым. Игорная зона в Крыму перенесена на территорию пассажирского терминала морского порта Ялты. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ размещен на портале официального опубликования правовых актов в понедельник.

"Внести в Федеральный закон от 29 декабря 2006 года №244-ФЗ "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ" следующие изменения: дополнить словами "а также создания игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялта в Республике Крым", - сказано в документе.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
Изначально закон запрещал создавать игорные зоны на землях населенных пунктов (исключение было сделано лишь для игорной зоны в Сочи) и изменять границы игорных зон в течение 10 лет с даты их утверждения.
Новый закон, который вступит в силу с 1 января 2025 года, снимает эти ограничения для игорной зоны "Золотой берег", что позволит распоряжением правительства утвердить ее новые границы. Причем в этом случае норма о компенсации реального ущерба, причиненного организатору азартных игр, действовать не будет.
Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что инвестор уже запустил процесс оформления документов на строительство игорной зоны в Ялте. По словам главы республики, проект будет готов к сентябрю текущего года.
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