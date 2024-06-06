https://crimea.ria.ru/20240606/proekt-igornoy-zony-v-krymu-budet-realizovan--vlasti-regiona-1137918058.html

Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона

Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона - РИА Новости Крым, 06.06.2024

Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона

Проект создания игорной зоны "Золотой берег" на Южном берегу Крыма будет реализован, когда завершится специальная военная операция и будет возобновлено... РИА Новости Крым, 06.06.2024

2024-06-06T20:38

2024-06-06T20:38

2024-06-06T20:38

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Проект создания игорной зоны "Золотой берег" на Южном берегу Крыма будет реализован, когда завершится специальная военная операция и будет возобновлено авиасообщение с полуостровом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Глава парламента Крыма подчеркнул, что с окончанием специальной военной операции на полуострове произойдет настоящий инвестиционный бум практически по всем ключевым направлениям развития экономики региона.Распоряжение правительства России о создании игорной зоны в Крыму "Золотой берег" в Крыму было подписано в 2019 году. Планировалось построить ее в ялтинском поселке Кацивели. На площади 15 га, отведенной под игорную зону "Золотой берег", будут построены казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Также предусматривается строительство сети внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, мест для занятия спортом, бассейнов, автомобильных парковок.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.

https://crimea.ria.ru/20181218/1115769718.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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