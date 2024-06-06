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Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона - РИА Новости Крым, 06.06.2024
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Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона
Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона - РИА Новости Крым, 06.06.2024
Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона
Проект создания игорной зоны "Золотой берег" на Южном берегу Крыма будет реализован, когда завершится специальная военная операция и будет возобновлено... РИА Новости Крым, 06.06.2024
2024-06-06T20:38
2024-06-06T20:38
крым
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владимир константинов
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Проект создания игорной зоны "Золотой берег" на Южном берегу Крыма будет реализован, когда завершится специальная военная операция и будет возобновлено авиасообщение с полуостровом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).Глава парламента Крыма подчеркнул, что с окончанием специальной военной операции на полуострове произойдет настоящий инвестиционный бум практически по всем ключевым направлениям развития экономики региона.Распоряжение правительства России о создании игорной зоны в Крыму "Золотой берег" в Крыму было подписано в 2019 году. Планировалось построить ее в ялтинском поселке Кацивели. На площади 15 га, отведенной под игорную зону "Золотой берег", будут построены казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Также предусматривается строительство сети внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, мест для занятия спортом, бассейнов, автомобильных парковок.XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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крым, владимир константинов, создание игорной зоны в крыму, новости, новости крыма, пмэф
Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти региона

Проект создания игорной зоны в Крыму будет реализован – Константинов

20:38 06.06.2024
 
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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Проект создания игорной зоны "Золотой берег" на Южном берегу Крыма будет реализован, когда завершится специальная военная операция и будет возобновлено авиасообщение с полуостровом. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым заявил председатель Государственного совета республики Владимир Константинов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Безусловно, этот проект будет реализован, "крест" на нем не поставили. Но нужно понимать, что для активной бизнес-модели игорных зон требуется авиасообщение, поскольку клиенты игорных заведений привыкли быстро перемещаться, прилетели на выходные, провели время и улетели. Этот бизнес завязан на международной системе, поэтому ждем завершения СВО", – сказал Константинов.

Глава парламента Крыма подчеркнул, что с окончанием специальной военной операции на полуострове произойдет настоящий инвестиционный бум практически по всем ключевым направлениям развития экономики региона.
Распоряжение правительства России о создании игорной зоны в Крыму "Золотой берег" в Крыму было подписано в 2019 году. Планировалось построить ее в ялтинском поселке Кацивели. На площади 15 га, отведенной под игорную зону "Золотой берег", будут построены казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Также предусматривается строительство сети внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, мест для занятия спортом, бассейнов, автомобильных парковок.
XXVII Петербургский международный экономический форум проходит с 5 по 8 июня. В мероприятии принимают участие более 17 тысяч человек и 3,4 тыс представителей СМИ из 136 стран. Главная тема нынешнего форума – "Основа многополярного мира – формирование новых точек роста".
В рамках ПМЭФ-2024 Крым подписал пять меморандумов, предлагающих реализацию проектов в жилищном строительстве и курортно-туристической сфере, на общую сумму 41,4 млрд рублей, преимущественно в сфере туризма и жилищного строительства.
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