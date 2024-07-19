https://crimea.ria.ru/20240719/igornaya-zona-v-krymu-proekt-budet-gotov-k-sentyabryu-1138993900.html

Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрю

Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрю - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрю

В Крыму строительство игорной зоны перенесли из поселка Кацивели в район Ялтинского морского порта, инвестор уже запустил процесс оформления документов. Об этом РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T16:33

2024-07-19T16:33

2024-07-19T17:43

сергей аксенов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму строительство игорной зоны перенесли из поселка Кацивели в район Ялтинского морского порта, инвестор уже запустил процесс оформления документов. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.По освоению территорий в Кацивели, где игорную зону планировали разместить ранее, выкупившим их собственникам уже готовятся проектные решения. По словам главы республики, проект будет готов к сентябрю текущего года."Ожидается, что там будет построен отельный комплекс", - уточнил он.Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".Читайте также на РИА Новости Крым:Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти регионаВ Крыму назвали срок создания игорной зоны"Шикарный проект": Константинов оценил будущую игорную зону в Ялте

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сергей аксенов, игорная зона, ялта, инвестиции, крым, новости крыма