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Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрю
Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрю - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрю
В Крыму строительство игорной зоны перенесли из поселка Кацивели в район Ялтинского морского порта, инвестор уже запустил процесс оформления документов. Об этом РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T16:33
2024-07-19T16:33
2024-07-19T17:43
сергей аксенов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму строительство игорной зоны перенесли из поселка Кацивели в район Ялтинского морского порта, инвестор уже запустил процесс оформления документов. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.По освоению территорий в Кацивели, где игорную зону планировали разместить ранее, выкупившим их собственникам уже готовятся проектные решения. По словам главы республики, проект будет готов к сентябрю текущего года."Ожидается, что там будет построен отельный комплекс", - уточнил он.Ранее Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".Читайте также на РИА Новости Крым:Проект игорной зоны в Крыму будет реализован – власти регионаВ Крыму назвали срок создания игорной зоны"Шикарный проект": Константинов оценил будущую игорную зону в Ялте
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сергей аксенов, игорная зона, ялта, инвестиции, крым, новости крыма
Игорная зона в Крыму: проект будет готов к сентябрю
Аксенов: инвестор запустил процесс оформления игорной зоны в порту Ялты
16:33 19.07.2024 (обновлено: 17:43 19.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл - РИА Новости Крым. В Крыму строительство игорной зоны перенесли из поселка Кацивели в район Ялтинского морского порта, инвестор уже запустил процесс оформления документов. Об этом сообщил в пятницу глава республики Сергей Аксенов.
"Изменения, внесенные в федеральное законодательство, позволяют перенести объект из Кацивели на территорию пассажирского терминала Ялтинского морского порта. Инвестором запущен процесс оформления документации", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
По освоению территорий в Кацивели, где игорную зону планировали разместить ранее, выкупившим их собственникам уже готовятся проектные решения. По словам главы республики, проект будет готов к сентябрю текущего года.
"Ожидается, что там будет построен отельный комплекс", - уточнил он.
Ранее Совет Федерации одобрил законопроект
, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации".
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