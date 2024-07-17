https://crimea.ria.ru/20240717/sovfed-odobril-perenos-igornoy-zony-v-krymu-v-port-yalty-1138935211.html

Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты

Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты

Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T16:10

2024-07-17T16:10

2024-07-17T16:10

ялта

кацивели

новости крыма

игорная зона

казино

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Согласно новой редакции, предусмотрена возможность создания игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялты.Распоряжение правительства России о создании игорной зоны в Крыму "Золотой берег" было подписано в 2019 году. Планировалось построить ее в ялтинском поселке Кацивели. На площади 15 га, отведенной под игорную зону "Золотой берег", должны были появиться казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Также предусматривалось строительство сети внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, мест для занятия спортом, бассейнов, автомобильных парковок.Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что для успешной работы игорной зоны в Крыму необходимо возобновление авиасообщения с полуостровом, поэтому проект планируется реализовать после завершения специальной военной операции.

https://crimea.ria.ru/20191119/Vlasti-Kryma-nashli-trekh-investorov-dlya-igornoy-zony--1117645688.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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