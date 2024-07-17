https://crimea.ria.ru/20240717/sovfed-odobril-perenos-igornoy-zony-v-krymu-v-port-yalty-1138935211.html
Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты
Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты
Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Об этом... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T16:10
2024-07-17T16:10
2024-07-17T16:10
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Согласно новой редакции, предусмотрена возможность создания игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялты.Распоряжение правительства России о создании игорной зоны в Крыму "Золотой берег" было подписано в 2019 году. Планировалось построить ее в ялтинском поселке Кацивели. На площади 15 га, отведенной под игорную зону "Золотой берег", должны были появиться казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Также предусматривалось строительство сети внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, мест для занятия спортом, бассейнов, автомобильных парковок.Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов в комментарии РИА Новости Крым отмечал, что для успешной работы игорной зоны в Крыму необходимо возобновление авиасообщения с полуостровом, поэтому проект планируется реализовать после завершения специальной военной операции.
https://crimea.ria.ru/20191119/Vlasti-Kryma-nashli-trekh-investorov-dlya-igornoy-zony--1117645688.html
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ялта, кацивели, новости крыма, игорная зона, казино
Совфед одобрил перенос игорной зоны в Крыму в порт Ялты
Совфед разрешил властям Крыма перенести игорную зону в пассажирский терминал порта Ялты
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий властям Крыма перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию морского порта Ялты. Об этом сообщает пресс-служба верхней палаты парламента.
Сенаторы утвердили изменения в Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации". Согласно новой редакции, предусмотрена возможность создания игорной зоны в границах земельных участков на территории пассажирского терминала морского порта Ялты.
"Закрепляется возможность принятия органами исполнительной власти Республики Крым решения об изменении границ игорной зоны до истечения десяти лет со дня ее создания. Это позволит перенести игорную зону в Республике Крым на территорию пассажирского терминала морского порта Ялта", – говорится в сообщении.
Распоряжение правительства России о создании игорной зоны в Крыму "Золотой берег" было подписано в 2019 году. Планировалось построить ее в ялтинском поселке Кацивели. На площади 15 га, отведенной под игорную зону "Золотой берег", должны были появиться казино, гостиницы, рестораны, кафе, летний театр, кино-концертный зал, конференц-зал и открытые площадки. Также предусматривалось строительство сети внутренних автомобильных, велосипедных и пешеходных прогулочных зон, мест для занятия спортом, бассейнов, автомобильных парковок.
Председатель Государственного совета республики Владимир Константинов
в комментарии РИА Новости Крым
отмечал, что для успешной работы игорной зоны в Крыму необходимо возобновление авиасообщения с полуостровом, поэтому проект планируется реализовать после завершения специальной военной операции.