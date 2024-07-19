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Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностью
Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностью - РИА Новости Крым, 19.07.2024
Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностью
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз расправой мужчине с инвалидностью в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым, 19.07.2024
2024-07-19T13:04
2024-07-19T13:04
2024-07-19T13:06
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александр бастрыкин
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз расправой мужчине с инвалидностью в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Отмечается, что об инциденте стало известно из видеообращения севастопольца, в котором он рассказал, что власти выделили ему льготную землю, на которой он стал строить дом. Однако на стадии завершения работ мужчина получил угрозы.Опасаясь за свою безопасность, мужчина вынужден жить у родственника в другом населенном пункте. Отмечается, что ранее от действий женщины пострадали пожилые люди, ветераны боевых действий и участники СВО."Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - отмечается в сообщении.Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое сирот в Крыму не могут получить жилье – дело на контроле БастрыкинаНезаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле БастрыкинаБастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь
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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, севастополь, происшествия, новости крыма, правосудие, уголовный кодекс
Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностью
Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз расправой инвалиду в Севастополе
13:04 19.07.2024 (обновлено: 13:06 19.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз расправой мужчине с инвалидностью в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.
Отмечается, что об инциденте стало известно из видеообращения севастопольца, в котором он рассказал, что власти выделили ему льготную землю, на которой он стал строить дом. Однако на стадии завершения работ мужчина получил угрозы.
"На участок прибыла черный риелтор, которая необоснованно стала высказывать в адрес строителей и инвалида угрозы физической расправой, повреждением имущества и самовольным захватом территории, требуя прекратить возведение здания", - уточнили в Следкоме.
Опасаясь за свою безопасность, мужчина вынужден жить у родственника в другом населенном пункте. Отмечается, что ранее от действий женщины пострадали пожилые люди, ветераны боевых действий и участники СВО.
"Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - отмечается в сообщении.
Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.
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