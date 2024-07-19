https://crimea.ria.ru/20240719/chernyy-rieltor-ugrozhaet-raspravoy-sevastopoltsu-s-invalidnostyu-1138989801.html

Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностью

Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностью - РИА Новости Крым, 19.07.2024

Черный риелтор угрожает расправой севастопольцу с инвалидностью

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз расправой мужчине с инвалидностью в Севастополе. Об этом РИА Новости Крым, 19.07.2024

2024-07-19T13:04

2024-07-19T13:04

2024-07-19T13:06

ск рф (следственный комитет российской федерации)

александр бастрыкин

севастополь

происшествия

новости крыма

правосудие

уголовный кодекс

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июл – РИА Новости Крым. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз расправой мужчине с инвалидностью в Севастополе. Об этом сообщает информационный центр СК РФ.Отмечается, что об инциденте стало известно из видеообращения севастопольца, в котором он рассказал, что власти выделили ему льготную землю, на которой он стал строить дом. Однако на стадии завершения работ мужчина получил угрозы.Опасаясь за свою безопасность, мужчина вынужден жить у родственника в другом населенном пункте. Отмечается, что ранее от действий женщины пострадали пожилые люди, ветераны боевых действий и участники СВО."Александр Бастрыкин дал указание руководителю ГСУ СК России по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах его расследования", - отмечается в сообщении.Исполнение поручения стоит на контроле в центральном аппарате ведомства.Читайте также на РИА Новости Крым:Двое сирот в Крыму не могут получить жилье – дело на контроле БастрыкинаНезаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле БастрыкинаБастрыкин предложил отменить мораторий на смертную казнь

севастополь

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2024

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ск рф (следственный комитет российской федерации), александр бастрыкин, севастополь, происшествия, новости крыма, правосудие, уголовный кодекс