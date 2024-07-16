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Двое сирот в Крыму не могут получить жилье – дело на контроле Бастрыкина
Двое сирот в Крыму не могут получить жилье – дело на контроле Бастрыкина - РИА Новости Крым, 16.07.2024
Двое сирот в Крыму не могут получить жилье – дело на контроле Бастрыкина
В Симферополе сирота с двумя детьми и ее брат не могут получить жилье. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного... РИА Новости Крым, 16.07.2024
2024-07-16T16:07
2024-07-16T16:07
2024-07-16T16:07
александр бастрыкин
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе сирота с двумя детьми и ее брат не могут получить жилье. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.Женщина состоит в очереди на получение квартиры с 2020 года. В прошлом году в законную силу вступило и судебное решение о выделении ей жилья, но до настоящего времени собственные метры ей не предоставлены.После обращения ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате Следкома России. "Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов", - сказано в сообщении.Еще одному сироте в Крыму предоставили полуразрушенное жилье – квартиру в доме 1900 года постройки, где в настоящее время проживает его мать, страдающая психическим заболеванием и лишенная родительских прав. Парень не раз обращался с заявлением в компетентные организации, но до сих пор здание не признано аварийным и благоустроенная квартира не предоставлена.Читайте также на РИА Новости Крым:С плесенью и без воды: в Крыму семья четыре года живет в аварийном домеПрава жительницы аварийного дома в Щелкино защитит Следком РоссииПенсионерка из аварийного дома 2 года не может получить жилье в Феодосии
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), крымский следком, крым, общество, новости крыма
Двое сирот в Крыму не могут получить жилье – дело на контроле Бастрыкина
Бастрыкин взял на контроль уголовное дело о затягивании выдачи жилья сиротам в Симферополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 июл – РИА Новости Крым. В Симферополе сирота с двумя детьми и ее брат не могут получить жилье. Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль расследование уголовного дела, сообщает пресс-служба ведомства.
Женщина состоит в очереди на получение квартиры с 2020 года. В прошлом году в законную силу вступило и судебное решение о выделении ей жилья, но до настоящего времени собственные метры ей не предоставлены.
"Кроме того, ее 31-летний брат также является сиротой, однако до настоящего времени в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, он не включен. Сироты вынуждены арендовать жилье за свой счет, что для них финансово затруднительно", - добавили в ведомстве.
После обращения ситуация поставлена на контроль в центральном аппарате Следкома России.
"Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах с учетом озвученных в обращении доводов", - сказано в сообщении.
Еще одному сироте в Крыму предоставили полуразрушенное жилье
– квартиру в доме 1900 года постройки, где в настоящее время проживает его мать, страдающая психическим заболеванием и лишенная родительских прав. Парень не раз обращался с заявлением в компетентные организации, но до сих пор здание не признано аварийным и благоустроенная квартира не предоставлена.
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