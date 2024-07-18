"Гроза" идет на фронт - в России разработали новые антидроны
В России разработали комплексы "Гроза" и "Леший" для защиты от дронов
09:21 18.07.2024 (обновлено: 09:49 18.07.2024)
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник
© Telegram Владимир Зеленский
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Новый мобильный комплекс защиты военного автотранспорта от дронов - "Леший", а также комплекс противодействия беспилотникам "Гроза" разработали специалисты "Росэлектроники" на базе Воронежского центрального конструкторское бюро "Полюс". Как сообщает "Ростех", в чью структуру входит предприятие, антидроны уже поставляются заказчикам.
"На базе конструкторского бюро разработан и уже поставляется на фронт комплекс противодействия БПЛА "Гроза". Изделие предназначено для защиты от атак дронов личного состава, объектов военной и гражданской инфраструктуры. Дальность действия устройства составляет не менее 300 метров", - сказано в сообщении.
Еще один комплекс - "Леший" - имеет радиус действия не менее 250 метров. Он способен эффективно и надежно работать в движении и стационарно, что показали испытания. Поэтому антидрон можно применять как для защиты транспорта, так и для обеспечения безопасности промышленных объектов.
"Подавитель, входящий в состав комплекса "Леший", размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами", - пояснили компании.
Сейчас специалисты работают над расширением диапазона частот.
Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации, сообщалось ранее. Один из новых образцов разведывательных и ударных дронов, которые были доработаны с учетом опыта спецоперации, создаются компанией, выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.
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