https://crimea.ria.ru/20240718/groza-idet-na-front---v-rossii-razrabotali-novye-antidrony-1138952351.html

"Гроза" идет на фронт - в России разработали новые антидроны

"Гроза" идет на фронт - в России разработали новые антидроны - РИА Новости Крым, 18.07.2024

"Гроза" идет на фронт - в России разработали новые антидроны

Новый мобильный комплекс защиты военного автотранспорта от дронов - "Леший", а также комплекс противодействия беспилотникам "Гроза" разработали специалисты... РИА Новости Крым, 18.07.2024

2024-07-18T09:21

2024-07-18T09:21

2024-07-18T09:49

беспилотник (бпла, дрон)

ростех

вооруженные силы россии

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военно-промышленный комплекс (впк)

опк

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Новый мобильный комплекс защиты военного автотранспорта от дронов - "Леший", а также комплекс противодействия беспилотникам "Гроза" разработали специалисты "Росэлектроники" на базе Воронежского центрального конструкторское бюро "Полюс". Как сообщает "Ростех", в чью структуру входит предприятие, антидроны уже поставляются заказчикам."На базе конструкторского бюро разработан и уже поставляется на фронт комплекс противодействия БПЛА "Гроза". Изделие предназначено для защиты от атак дронов личного состава, объектов военной и гражданской инфраструктуры. Дальность действия устройства составляет не менее 300 метров", - сказано в сообщении.Еще один комплекс - "Леший" - имеет радиус действия не менее 250 метров. Он способен эффективно и надежно работать в движении и стационарно, что показали испытания. Поэтому антидрон можно применять как для защиты транспорта, так и для обеспечения безопасности промышленных объектов.Сейчас специалисты работают над расширением диапазона частот.Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации, сообщалось ранее. Один из новых образцов разведывательных и ударных дронов, которые были доработаны с учетом опыта спецоперации, создаются компанией, выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотникПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУСевастопольцы покажут на Сахалине новые подводные научные аппараты

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), ростех, вооруженные силы россии, оружие, военно-промышленный комплекс (впк), опк, новости