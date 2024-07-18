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"Гроза" идет на фронт - в России разработали новые антидроны - РИА Новости Крым, 18.07.2024
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"Гроза" идет на фронт - в России разработали новые антидроны
"Гроза" идет на фронт - в России разработали новые антидроны - РИА Новости Крым, 18.07.2024
"Гроза" идет на фронт - в России разработали новые антидроны
Новый мобильный комплекс защиты военного автотранспорта от дронов - "Леший", а также комплекс противодействия беспилотникам "Гроза" разработали специалисты... РИА Новости Крым, 18.07.2024
2024-07-18T09:21
2024-07-18T09:49
беспилотник (бпла, дрон)
ростех
вооруженные силы россии
оружие
военно-промышленный комплекс (впк)
опк
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Новый мобильный комплекс защиты военного автотранспорта от дронов - "Леший", а также комплекс противодействия беспилотникам "Гроза" разработали специалисты "Росэлектроники" на базе Воронежского центрального конструкторское бюро "Полюс". Как сообщает "Ростех", в чью структуру входит предприятие, антидроны уже поставляются заказчикам."На базе конструкторского бюро разработан и уже поставляется на фронт комплекс противодействия БПЛА "Гроза". Изделие предназначено для защиты от атак дронов личного состава, объектов военной и гражданской инфраструктуры. Дальность действия устройства составляет не менее 300 метров", - сказано в сообщении.Еще один комплекс - "Леший" - имеет радиус действия не менее 250 метров. Он способен эффективно и надежно работать в движении и стационарно, что показали испытания. Поэтому антидрон можно применять как для защиты транспорта, так и для обеспечения безопасности промышленных объектов.Сейчас специалисты работают над расширением диапазона частот.Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации, сообщалось ранее. Один из новых образцов разведывательных и ударных дронов, которые были доработаны с учетом опыта спецоперации, создаются компанией, выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.Читайте также на РИА Новости Крым:Бойцы группировки "Днепр" разработали уникальный беспилотникПроверено в бою: какое оружие России создает наибольшие проблемы для ВСУСевастопольцы покажут на Сахалине новые подводные научные аппараты
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), ростех, вооруженные силы россии, оружие, военно-промышленный комплекс (впк), опк, новости
"Гроза" идет на фронт - в России разработали новые антидроны

В России разработали комплексы "Гроза" и "Леший" для защиты от дронов

09:21 18.07.2024 (обновлено: 09:49 18.07.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийСолдат ВСУ запускает беспилотник
Солдат ВСУ запускает беспилотник
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июл - РИА Новости Крым. Новый мобильный комплекс защиты военного автотранспорта от дронов - "Леший", а также комплекс противодействия беспилотникам "Гроза" разработали специалисты "Росэлектроники" на базе Воронежского центрального конструкторское бюро "Полюс". Как сообщает "Ростех", в чью структуру входит предприятие, антидроны уже поставляются заказчикам.
"На базе конструкторского бюро разработан и уже поставляется на фронт комплекс противодействия БПЛА "Гроза". Изделие предназначено для защиты от атак дронов личного состава, объектов военной и гражданской инфраструктуры. Дальность действия устройства составляет не менее 300 метров", - сказано в сообщении.
Еще один комплекс - "Леший" - имеет радиус действия не менее 250 метров. Он способен эффективно и надежно работать в движении и стационарно, что показали испытания. Поэтому антидрон можно применять как для защиты транспорта, так и для обеспечения безопасности промышленных объектов.
"Подавитель, входящий в состав комплекса "Леший", размещается на крыше автомобиля и формирует помехи, создавая защитный купол над транспортным средством. Это гарантирует подавление каналов управления беспилотниками, в том числе FPV-дронами", - пояснили компании.
Сейчас специалисты работают над расширением диапазона частот.
Предприятия, которые производят ударные и разведывательные беспилотники для Вооруженных сил России, наращивают производство, используя полученный на СВО опыт для модернизации, сообщалось ранее. Один из новых образцов разведывательных и ударных дронов, которые были доработаны с учетом опыта спецоперации, создаются компанией, выпускающей барражирующие боеприпасы "Ланцет" и беспилотники-разведчики.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)РостехВооруженные силы РоссииОружиеВоенно-промышленный комплекс (ВПК)ОПКНовости
 
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