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Главные новости Крыма: 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2024
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Главные новости Крыма: 17 июля
Главные новости Крыма: 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2024
Главные новости Крыма: 17 июля
В Коктебеле продолжают тушит пожар на Кара-Даге. Веерные отключения вводят по всей территории Крыма. Более тысячи крымских выпускников улучшили результаты ЕГЭ... РИА Новости Крым, 17.07.2024
2024-07-17T22:30
2024-07-17T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Коктебеле продолжают тушит пожар на Кара-Даге. Веерные отключения вводят по всей территории Крыма. Более тысячи крымских выпускников улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче. В Севастополе будут выключать свет в торговых центрах и на крупных предприятиях. Совфед одобрил перенос игорной зоны в порт Ялты. В Крыму обнаружили и демонтировали 15 опасных нелегальных аттракционов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Тушение пожара на Кара-ДагеСпасатели продолжают бороться с пожаром, вспыхнувшим 15 июля в Коктебеле на горе Кара-Даг. В среду удалось ликвидировать открытое горение, пожар локализован на площади 40 гектаров.Пожар локализован, но еще не ликвидирован. Ситуация осложняется жаркой сухой погодой и сложным рельефом местности. Возникают мелкие очаги, их оперативно ликвидируют, местами есть тление, рассказали в республиканском главке МЧС.На месте работает общая группировка сил и средств в составе 280 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолетов Ми-8.Во всем Крыму ввели веерные отключения светаИз-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории Республики Крым согласно графикам, сообщили в "Крымэнерго".Предприятие опубликовало графики отключения электричества по городам и районам. Временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова будут производиться с периодичностью 2-3 часа.Более тысячи выпускников улучшили результаты ЕГЭПо итогам пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая проходила 4 и 5 июля, свой результат в Крыму смогли улучшить более 1100 человек, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе минобразования РК.Крымские выпускники изъявили желание пересдать обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу. По итогам из 1859 результатов улучшили свои результаты 1145 человек. Результаты 717 человек остались без изменений.В Севастополе будут выключать свет в ТЦВ Севастополе введут отключения электричества на крупных объектах – в торговых центрах и на промышленных предприятиях. Такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, то позволит дать свет в жилых домах.На данный момент в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. Крупные объекты будут отключать по очереди, об этом предпринимателей будут информировать индивидуально.Игорную зону перенесут в порт ЯлтыВласти Крыма получили возможность перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию пассажирского терминала морского порта Ялта морского порта Ялты. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.Сейчас действующим законодательством предусмотрен запрет на изменение границ игорной зоны до истечения 10 лет со дня ее создания.В Крыму демонтировали 15 опасных аттракционовВ Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей, сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК Алексей Игнатенко.По его словам, 13 опасных аттракционов работали на центральной площади Новофедоровки Сакского района, три – в Феодосии.Так, на некоторых аттракционах металлоконструкции не имели крепежей, были поражены коррозией и имели разрывы. Кроме того, была просрочена медицинская аптечка и персонал не имел необходимой квалификации.
https://crimea.ria.ru/20240717/100-let-na-vosstanovlenie-ekspert-o-shansakh-spasti-sgorevshiy-les-v-krymu-1138933800.html
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главное за день, новости, риа новости крым, крым
Главные новости Крыма: 17 июля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 17 июля

22:30 17.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Dmitrij MakeevТушение лесного пожара на Карадаге
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости Крым . Dmitrij Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Коктебеле продолжают тушит пожар на Кара-Даге. Веерные отключения вводят по всей территории Крыма. Более тысячи крымских выпускников улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче. В Севастополе будут выключать свет в торговых центрах и на крупных предприятиях. Совфед одобрил перенос игорной зоны в порт Ялты. В Крыму обнаружили и демонтировали 15 опасных нелегальных аттракционов.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Тушение пожара на Кара-Даге

Спасатели продолжают бороться с пожаром, вспыхнувшим 15 июля в Коктебеле на горе Кара-Даг. В среду удалось ликвидировать открытое горение, пожар локализован на площади 40 гектаров.
Пожар локализован, но еще не ликвидирован. Ситуация осложняется жаркой сухой погодой и сложным рельефом местности. Возникают мелкие очаги, их оперативно ликвидируют, местами есть тление, рассказали в республиканском главке МЧС.
На месте работает общая группировка сил и средств в составе 280 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолетов Ми-8.
Тушение лесного пожара на Карадаге - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
18:43Эксклюзивы РИА Новости Крым
100 лет на восстановление: эксперт о шансах спасти сгоревший лес в Крыму

Во всем Крыму ввели веерные отключения света

Из-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории Республики Крым согласно графикам, сообщили в "Крымэнерго".
Предприятие опубликовало графики отключения электричества по городам и районам. Временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова будут производиться с периодичностью 2-3 часа.

Более тысячи выпускников улучшили результаты ЕГЭ

По итогам пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая проходила 4 и 5 июля, свой результат в Крыму смогли улучшить более 1100 человек, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе минобразования РК.
Крымские выпускники изъявили желание пересдать обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу. По итогам из 1859 результатов улучшили свои результаты 1145 человек. Результаты 717 человек остались без изменений.
Стройка - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
17:06
В Крымском федеральном университете построят спорткомплекс с бассейном

В Севастополе будут выключать свет в ТЦ

В Севастополе введут отключения электричества на крупных объектах – в торговых центрах и на промышленных предприятиях. Такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, то позволит дать свет в жилых домах.
На данный момент в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. Крупные объекты будут отключать по очереди, об этом предпринимателей будут информировать индивидуально.

Игорную зону перенесут в порт Ялты

Власти Крыма получили возможность перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию пассажирского терминала морского порта Ялта морского порта Ялты. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.
Сейчас действующим законодательством предусмотрен запрет на изменение границ игорной зоны до истечения 10 лет со дня ее создания.
На пляжах Севастополя будут дежурить казаки и народные дружинники
15:46
Усиление безопасности – пляжи в Севастополе будут охранять казаки

В Крыму демонтировали 15 опасных аттракционов

В Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей, сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК Алексей Игнатенко.
По его словам, 13 опасных аттракционов работали на центральной площади Новофедоровки Сакского района, три – в Феодосии.
Так, на некоторых аттракционах металлоконструкции не имели крепежей, были поражены коррозией и имели разрывы. Кроме того, была просрочена медицинская аптечка и персонал не имел необходимой квалификации.
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22:43Главное за день: 17 июля
22:30Главные новости Крыма: 17 июля
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