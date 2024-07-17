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Главные новости Крыма: 17 июля

Главные новости Крыма: 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Главные новости Крыма: 17 июля

В Коктебеле продолжают тушит пожар на Кара-Даге. Веерные отключения вводят по всей территории Крыма. Более тысячи крымских выпускников улучшили результаты ЕГЭ... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T22:30

2024-07-17T22:30

2024-07-17T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. В Коктебеле продолжают тушит пожар на Кара-Даге. Веерные отключения вводят по всей территории Крыма. Более тысячи крымских выпускников улучшили результаты ЕГЭ при пересдаче. В Севастополе будут выключать свет в торговых центрах и на крупных предприятиях. Совфед одобрил перенос игорной зоны в порт Ялты. В Крыму обнаружили и демонтировали 15 опасных нелегальных аттракционов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Тушение пожара на Кара-ДагеСпасатели продолжают бороться с пожаром, вспыхнувшим 15 июля в Коктебеле на горе Кара-Даг. В среду удалось ликвидировать открытое горение, пожар локализован на площади 40 гектаров.Пожар локализован, но еще не ликвидирован. Ситуация осложняется жаркой сухой погодой и сложным рельефом местности. Возникают мелкие очаги, их оперативно ликвидируют, местами есть тление, рассказали в республиканском главке МЧС.На месте работает общая группировка сил и средств в составе 280 человек и 30 единиц техники, в том числе вертолетов Ми-8.Во всем Крыму ввели веерные отключения светаИз-за экстремально высоких температур и в связи с высокими уровнями потребления электроэнергии 18 июля возможны отключения электроэнергии по всей территории Республики Крым согласно графикам, сообщили в "Крымэнерго".Предприятие опубликовало графики отключения электричества по городам и районам. Временные отключения электроснабжения на территории всего полуострова будут производиться с периодичностью 2-3 часа.Более тысячи выпускников улучшили результаты ЕГЭПо итогам пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая проходила 4 и 5 июля, свой результат в Крыму смогли улучшить более 1100 человек, сообщили РИА Новости Крым в пресс-службе минобразования РК.Крымские выпускники изъявили желание пересдать обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу. По итогам из 1859 результатов улучшили свои результаты 1145 человек. Результаты 717 человек остались без изменений.В Севастополе будут выключать свет в ТЦВ Севастополе введут отключения электричества на крупных объектах – в торговых центрах и на промышленных предприятиях. Такое поручение дал губернатор Михаил Развожаев. По его словам, то позволит дать свет в жилых домах.На данный момент в городе продолжают действовать ограничения по мощности электроэнергии. Крупные объекты будут отключать по очереди, об этом предпринимателей будут информировать индивидуально.Игорную зону перенесут в порт ЯлтыВласти Крыма получили возможность перенести будущую игорную зону из поселка Кацивели на территорию пассажирского терминала морского порта Ялта морского порта Ялты. Соответствующий законопроект одобрил Совет Федерации.Сейчас действующим законодательством предусмотрен запрет на изменение границ игорной зоны до истечения 10 лет со дня ее создания.В Крыму демонтировали 15 опасных аттракционовВ Крыму обнаружили и демонтировали 15 нелегальных аттракционов, которые могли представлять угрозу для жизни детей, сообщил начальник Инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники РК Алексей Игнатенко.По его словам, 13 опасных аттракционов работали на центральной площади Новофедоровки Сакского района, три – в Феодосии.Так, на некоторых аттракционах металлоконструкции не имели крепежей, были поражены коррозией и имели разрывы. Кроме того, была просрочена медицинская аптечка и персонал не имел необходимой квалификации.

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https://crimea.ria.ru/20240717/usilenie-bezopasnosti--plyazhi-v-sevastopole-budut-okhranyat-kazaki-1138935807.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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