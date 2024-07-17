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Стали известны результаты первой в истории пересдачи ЕГЭ в Крыму

Стали известны результаты первой в истории пересдачи ЕГЭ в Крыму - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Стали известны результаты первой в истории пересдачи ЕГЭ в Крыму

По итогам пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая проходила 4 и 5 июля, свой результат в Крыму смогли улучшить 1145 человек. Об этом РИА... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:12

2024-07-17T13:12

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл - РИА Новости Крым, Ирина Камышева. По итогам пересдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ), которая проходила 4 и 5 июля, свой результат в Крыму смогли улучшить 1145 человек. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе Министерства образования, науки и молодежи Крыма.Всего для участия в дополнительных днях пересдачи ЕГЭ в Республике Крым зарегистрировалось 2001 человек, из них пришли на экзамен 1862 абитуриента. Трое из них досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья.Крымские выпускники изъявили желание пересдать обществознание, базовую математику, информатику, русский язык и литературу. Результаты им должны быть озвучены не позднее 17 июля, чтобы поступающие успели до 25 июля подать документы в высшие и средние учебные заведения.В начале июня в Государственную Думу России был внесен законопроект об отмене ЕГЭ. Законопроектом вносятся изменения в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации", согласно которым ЕГЭ заменяется на проведение государственной итоговой аттестации.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько выпускников в Крыму сдали ЕГЭ на 100 балловВ Госдуме обсуждают отмену ЕГЭ: какую альтернативу предлагаютШкольники из новых регионов вдвое чаще стали выбирать ЕГЭ

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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