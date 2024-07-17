https://crimea.ria.ru/20240717/glavnoe-za-den-17-iyulya-1138943261.html

Главное за день: 17 июля

Главное за день: 17 июля - РИА Новости Крым, 17.07.2024

Главное за день: 17 июля

На Ростовской АЭС устранили последствия ночного сбоя. В Краснодарском крае и Ростовской области ввели графики отключения электричества. Из украинского плена... РИА Новости Крым, 17.07.2024

2024-07-17T22:43

2024-07-17T22:43

2024-07-17T22:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости Крым. На Ростовской АЭС устранили последствия ночного сбоя. В Краснодарском крае и Ростовской области ввели графики отключения электричества. Из украинского плена вернулись 95 российских военных. Путин призвал к полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику России. Двое мирных жителей погибли в Белгородской области при атаке ВСУ. Германия сократит военную помощь Украине.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Отключенный энергоблок на Ростовской АЭС ввели в стройОтключенный накануне энергоблок №1 Ростовской атомной электростанции вновь подключен в сети. По данным Росэнергоатома, блок №1 был отключен в 15:21 16 июля из-за ложного срабатывания защиты. К 5:45 17 июля сбой был устранен, энергоблок подключили к сети.Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации Ростовской АЭС не допущено.Минэнерго России в среду утром сообщило о восстановлении энергоснабжения южных регионов страны после сбоя на АЭС.Графики отключения света на Кубани и в Ростовской областиВласти Краснодарского края и Ростовской области из-за аномальной жары ввели ограничения подачи электроэнергии, чтобы избежать перегрузок энергосистемы.На Кубани уведомления об ограничениях уже получены по Тимашевскому, Тихорецкому, Славянскому, Ленинградскому, Краснодарскому и Юго-Западному районам. График аварийного ограничения режима потребления электричества также введен в Краснодаре.Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил, что с 12:20 из-за перегрузки высоковольтной линии в регионе поэтапно вводятся в действие меры по временному отключению потребителей городов Ростова-на-Дону, Батайска, Азова и других территорий области.95 российских военных вернулись из плена95 российских военных в среду вернулись из украинского плена в результате переговорного процесса, сообщило Минобороны РФ.Самолеты военно-транспортной авиации ВКС России доставят освобожденных военнослужащих в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях министерства.Взамен украинской стороне переданы 95 военнопленных ВСУ.Путин призвал внедрить цифровой рубль в экономикуПрезидент России Владимир Путин заявил о необходимости перейти к полномасштабному внедрению цифрового рубля. По его словам, платформа цифрового рубля в рамках "пилота" показала свою работоспособность и функциональность. Теперь нужно перейти к более широкому, полномасштабному внедрению цифрового рубля в экономику, хозяйственную деятельность и в сферу финансов.Глава государства отметил, что в пилотном проекте по применению цифрового рубля принимают участие 12 банков, 600 физических лиц и 22 торгово-сервисных предприятия из 11 городов. На 1 июля в этой системе уже совершенно более 27 тысяч переводов и свыше 7 тысяч оплат товаров и услуг.В Белгородской области погибли мирные жителиВ Белгородской области при атаке ВСУ на автомобиль погибла молодая семейная пара, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Трагедия произошла в районе хутора Церковный. Вражеский FPV-дрон атаковал легковой автомобиль, в котором находилась семейная пара. В результате возгорания автомобиля супруги погибли на месте до приезда бригады скорой помощи.Германия вдвое сократит помощь Украине в следующем годуПравительство Германии намерено вдвое урезать военную помощь Украине, сообщило агентство Reuters. Размер помощи сократится с восьми до четырех миллиардов евро.Партии правящей в Германии коалиции — СДПГ канцлера Олафа Шольца, "Зеленые" и "Свободные либералы" министра финансов Кристиана Линднера — пытаются согласовать проект бюджета на следующий год. При этом одним из ключевых разногласий стал вопрос о наращивании расходов. Линдер настаивает на сокращении расходов, СДПГ и "Зеленые" противятся такой перспективе.

https://crimea.ria.ru/20240717/kiev-gotovit-plan-peregovorov-s-rf-o-chem-govoryat-publikatsii-v-ssha-1138928587.html

https://crimea.ria.ru/20240717/neznayka-na-lune-predskazal-buduschee-na-sputnike-zemli-otkryli-peschery-1138902020.html

https://crimea.ria.ru/20240717/mayningovye-fermy-mogut-sprovotsirovat-defitsit-elektroenergii--putin-1138932942.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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