https://crimea.ria.ru/20240715/glavnye-novosti-kryma-15-iyulya-1138879599.html

Главные новости Крыма: 15 июля

Главные новости Крыма: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Главные новости Крыма: 15 июля

Сразу пять крупных лесных пожаров тушат в Крыму. Над полуостровом сбили семь вражеских беспилотников. Увеличилось количество пострадавших из-за норовирусной... РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T22:03

2024-07-15T22:03

2024-07-15T22:03

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детский отдых

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воздушная тревога в севастополе

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сразу пять крупных лесных пожаров тушат в Крыму. Над полуостровом сбили семь вражеских беспилотников. Увеличилось количество пострадавших из-за норовирусной инфекции в евпаторийском лагере. Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут. Севастопольским водителям рассказали о работе во время воздушной тревоги.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лесные пожары в КрымуВ Крыму за день 15 июля произошло пять крупных природных пожаров. На Северной стороне в Севастополе горела сухая растительность, огонь захватил площадь около шести гектаров. Еще одно возгорание произошло в районе села Вишневое под Севастополем. В Симферопольском районе пожар в окрестностях села Урожайное угрожал жилой застройке на территории СНТ, густым дымом заволокло трассу "Таврида". В Сакском районе загорелась лесная подстилка в районе поселка Новофедоровка, от огня пострадала кровля жилого дома.И наконец, масштабный пожар охватил 30 гектаров в поселке Коктебель, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. В его ликвидации задействована аэромобильная бригада.Вражеские дроны падают у берегов КрымаСилы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых – над Крымом.Кроме того, российские военные уничтожили дрон ВСУ над Черным морем у крымского побережья Крыма.Инфекция в детском лагере26 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории. По информации пресс-службы межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, по данному факту открыто эпидемиологическое расследование.Сообщается о госпитализации 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.Новый маршрут из Крыма в АнапуВ Крыму запускают новый автобусный маршрут "Черноморское - Анапа"."Автобус отправляется с остановочного пункта "Черноморское" через день, время отправления – 10.00. Время прибытия на автовокзал города Анапы в 19.00", – сообщили в пресс-службе регионального министерства.Работа транспорта в Севастополе при воздушной тревогеВ Севастополе водителей, кондукторов и контролеров городского транспорта проинструктировали, как вести себя на случай воздушной тревоги и баллистической опасности, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Автобусы и троллейбусы при воздушной тревоге доезжают до ближайшей остановки, кармана или парковки, пассажирам рекомендовано выйти из салона и дойти до ближайшего укрытия. При баллистической опасности – так как время очень ограничено – водитель останавливает транспорт сразу, не нарушая ПДД", – говорится в сообщении.

https://crimea.ria.ru/20240715/pogib-rebenok-i-chetvero-postradali-v-dtp-na-voditelya-v-krymu-zaveli-delo-1138869840.html

https://crimea.ria.ru/20240715/pokushenie-na-obschestvennika--v-feodosii-budut-sudit-posobnikov-sbu-1138869605.html

https://crimea.ria.ru/20240715/zatory-na-vezde-v-krym-voditeley-prizyvayut-zapastis-vodoy-i-vremenem-1138866999.html

https://crimea.ria.ru/20240715/chto-stalo-glavnym-dostizheniem-kryma-na-vystavke-rossiya-1138865708.html

https://crimea.ria.ru/20240715/v-bolnitsakh-sevastopolya-ostayutsya-dvoe-postradavshikh-ot-ataki-vsu-1138861569.html

карадаг

евпатория

анапа

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главное за день, новости крыма, пожар, карадаг, беспилотник (бпла, дрон), транспорт, евпатория, детский отдых, анапа, воздушная тревога в севастополе