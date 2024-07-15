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Главные новости Крыма: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2024
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Главные новости Крыма: 15 июля
Главные новости Крыма: 15 июля - РИА Новости Крым, 15.07.2024
Главные новости Крыма: 15 июля
Сразу пять крупных лесных пожаров тушат в Крыму. Над полуостровом сбили семь вражеских беспилотников. Увеличилось количество пострадавших из-за норовирусной... РИА Новости Крым, 15.07.2024
2024-07-15T22:03
2024-07-15T22:03
главное за день
новости крыма
пожар
карадаг
беспилотник (бпла, дрон)
транспорт
евпатория
детский отдых
анапа
воздушная тревога в севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сразу пять крупных лесных пожаров тушат в Крыму. Над полуостровом сбили семь вражеских беспилотников. Увеличилось количество пострадавших из-за норовирусной инфекции в евпаторийском лагере. Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут. Севастопольским водителям рассказали о работе во время воздушной тревоги.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Лесные пожары в КрымуВ Крыму за день 15 июля произошло пять крупных природных пожаров. На Северной стороне в Севастополе горела сухая растительность, огонь захватил площадь около шести гектаров. Еще одно возгорание произошло в районе села Вишневое под Севастополем. В Симферопольском районе пожар в окрестностях села Урожайное угрожал жилой застройке на территории СНТ, густым дымом заволокло трассу "Таврида". В Сакском районе загорелась лесная подстилка в районе поселка Новофедоровка, от огня пострадала кровля жилого дома.И наконец, масштабный пожар охватил 30 гектаров в поселке Коктебель, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. В его ликвидации задействована аэромобильная бригада.Вражеские дроны падают у берегов КрымаСилы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых – над Крымом.Кроме того, российские военные уничтожили дрон ВСУ над Черным морем у крымского побережья Крыма.Инфекция в детском лагере26 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории. По информации пресс-службы межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, по данному факту открыто эпидемиологическое расследование.Сообщается о госпитализации 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.Новый маршрут из Крыма в АнапуВ Крыму запускают новый автобусный маршрут "Черноморское - Анапа"."Автобус отправляется с остановочного пункта "Черноморское" через день, время отправления – 10.00. Время прибытия на автовокзал города Анапы в 19.00", – сообщили в пресс-службе регионального министерства.Работа транспорта в Севастополе при воздушной тревогеВ Севастополе водителей, кондукторов и контролеров городского транспорта проинструктировали, как вести себя на случай воздушной тревоги и баллистической опасности, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев."Автобусы и троллейбусы при воздушной тревоге доезжают до ближайшей остановки, кармана или парковки, пассажирам рекомендовано выйти из салона и дойти до ближайшего укрытия. При баллистической опасности – так как время очень ограничено – водитель останавливает транспорт сразу, не нарушая ПДД", – говорится в сообщении.
https://crimea.ria.ru/20240715/pogib-rebenok-i-chetvero-postradali-v-dtp-na-voditelya-v-krymu-zaveli-delo-1138869840.html
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главное за день, новости крыма, пожар, карадаг, беспилотник (бпла, дрон), транспорт, евпатория, детский отдых, анапа, воздушная тревога в севастополе
Главные новости Крыма: 15 июля

Новости Крыма: главные события и заявления понедельника, 15 июля

22:03 15.07.2024
 
© Пресс-служба Прокуратуры Республики КрымПожар на Карадаге
Пожар на Карадаге
© Пресс-служба Прокуратуры Республики Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. Сразу пять крупных лесных пожаров тушат в Крыму. Над полуостровом сбили семь вражеских беспилотников. Увеличилось количество пострадавших из-за норовирусной инфекции в евпаторийском лагере. Из Крыма в Анапу запустили новый автобусный маршрут. Севастопольским водителям рассказали о работе во время воздушной тревоги.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Лесные пожары в Крыму

В Крыму за день 15 июля произошло пять крупных природных пожаров. На Северной стороне в Севастополе горела сухая растительность, огонь захватил площадь около шести гектаров. Еще одно возгорание произошло в районе села Вишневое под Севастополем. В Симферопольском районе пожар в окрестностях села Урожайное угрожал жилой застройке на территории СНТ, густым дымом заволокло трассу "Таврида". В Сакском районе загорелась лесная подстилка в районе поселка Новофедоровка, от огня пострадала кровля жилого дома.
И наконец, масштабный пожар охватил 30 гектаров в поселке Коктебель, в непосредственной близости от Карадагского природного заповедника. В его ликвидации задействована аэромобильная бригада.
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Вражеские дроны падают у берегов Крыма

Силы ПВО за ночь уничтожили над территорией России 22 украинских беспилотника, шесть из которых – над Крымом.
Кроме того, российские военные уничтожили дрон ВСУ над Черным морем у крымского побережья Крыма.
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Инфекция в детском лагере

26 детей госпитализированы с кишечной инфекцией из детского оздоровительного лагеря "Каламитский Бриз" в Евпатории. По информации пресс-службы межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, по данному факту открыто эпидемиологическое расследование.
Сообщается о госпитализации 26 детей, в том числе 13 заболевших выявлено в ходе медицинского наблюдения за контактными. Состояние детей оценивается как удовлетворительное.
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Новый маршрут из Крыма в Анапу

В Крыму запускают новый автобусный маршрут "Черноморское - Анапа".
"Автобус отправляется с остановочного пункта "Черноморское" через день, время отправления – 10.00. Время прибытия на автовокзал города Анапы в 19.00", – сообщили в пресс-службе регионального министерства.
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Работа транспорта в Севастополе при воздушной тревоге

В Севастополе водителей, кондукторов и контролеров городского транспорта проинструктировали, как вести себя на случай воздушной тревоги и баллистической опасности, написал в Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
"Автобусы и троллейбусы при воздушной тревоге доезжают до ближайшей остановки, кармана или парковки, пассажирам рекомендовано выйти из салона и дойти до ближайшего укрытия. При баллистической опасности – так как время очень ограничено – водитель останавливает транспорт сразу, не нарушая ПДД", – говорится в сообщении.
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В больницах Севастополя остаются двое пострадавших от атаки ВСУ
 
Главное за деньНовости КрымаПожарКарадагБеспилотник (БПЛА, дрон)ТранспортЕвпаторияДетский отдыхАнапаВоздушная тревога в Севастополе
 
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