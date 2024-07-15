https://crimea.ria.ru/20240715/gde-v-sevastopole-ne-budet-sveta-v-ponedelnik-1138856013.html

Где в Севастополе не будет света в понедельник

Где в Севастополе не будет света в понедельник - РИА Новости Крым, 15.07.2024

Где в Севастополе не будет света в понедельник

В связи с необходимостью провести неотложные работы в Севастополе в понедельник, 15 июля, временно ограничат подачу электроэнергии в дома на более чем 60 улицах РИА Новости Крым, 15.07.2024

2024-07-15T06:37

2024-07-15T06:37

2024-07-15T06:37

севастополь

электроэнергия

электричество

новости

севастопольэнерго

электросети

отключение электроэнергии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл – РИА Новости Крым. В связи с необходимостью провести неотложные работы в Севастополе в понедельник, 15 июля, временно ограничат подачу электроэнергии в дома на более чем 60 улицах города и сельской зоны, а также в нескольких садовых товариществах. Об этом предупредили в ресурсоснабжающей организации "Севастопольэнерго".С 9 утра до 12:00 свет будут отключать по адресам: ул. Древняя 2, 6 – 8, 14, 12-А; ул. Дмитрия Ульянова 11-А, 8, 55-А, 5, 17 – 23, 27, 31, 35 – 51, 55, 39-А, 25-А, 25-Б, 37-А, 29-А, 55; ул. Шостака 29-А, 37-А, кад. 750, кад. 751, 23-2 и ул. Ерошенко, 20.В период с 9-00 до 17-00 без электроэнергии на 1-1,5 часа останутся: ул. Гидрографическая 22-Б, 26-А, 28-В, 22-В, 26-Б, 28-Г, 9; СНТ "Ветеран-2", уч. 82, 22, 28, 48, 54, уч. 65, 43, 51, 59, 67, 77, 85; ул. Российская, 2 – 12 и ул. Тульская, 24/2, 3658, 27-А, 24/1-А, 7 – 23, 27, 3659.А также: ул. Кочиева 3, 3-А; пер. Краснодарский 2 – 6, 9/2, 6/3, 1 – 9; ул. Жени Дерюгиной 4 – 20, 7 – 13; ул. Декабристов 2 – 14 (чет); ул. Алуштинская 14 – 16, 1 – 15; ул. Судакская 2 – 16, 1 – 15; ул. Бахчисарайская 24 – 28, 17 – 19; ул. Волнистая 42, 60 – 62, 66 – 68, 72, 98, 77 –79; ул. Красивая 78, 90 – 98; пер. 2-й Академический 8 – 10, 7 – 9; пер.1-й Академический 2 – 10, 5, 9; ул. Академическая 12 – 18, 3, 7, 11-13, 17, 21, 27-31, 39; ул. Учительская 14 – 18, 17 – 19, 58, 78, 59; ул. Ректорская, 26 – 28, 27; ул. Студенческая 12 и ул. Коралловая 137.Кроме того, в это время будут отключать свет по адресам: ул. Воронежская 8 – 10, 16 – 18, 1 – 19; ул. Декабристов 40/1, 40 – 50, 19 – 27; ул. Ручьевая 4 – 12, 5 – 17, 31; ул. Восточная 19-Б, 19-А, 19-Г, 11/2, 11, 15, 21-2; шоссе Генерала Моргунова 197-А, 205-А, 155-А, 157-А, 107 – 11, 99-А, 91-А, 113-А, 50,7 3 – 89; ул. Командира Барабаша 6, 5 – 19; пер. 8 Воздушной армии 6-8, 14, 1432, 1, 1609, 1724, 1727, 1728, 173; ул. Владимира Папидзе 29, 33; ул. Летчицы Литвиновой 59, 1801; ул. Якова Халипа 20 – 22, 34, 44, 56, 11, 19, 27; пер. Шкиперский, 15 – 17; ул. Владимира Папидзе 12, 20, 27; ул. Павла Елисова 28, 764, 15-А, 21, 31; ул. Танкиста Ревкова 28, 31; пер. Блиндажный 1 – 9; ул. Летчицы Бершанской 28, 57; пер. Кирьянова 32; ул. Ильи Поликахина 16, 1, 21; ул. Подполковника Баранова 43; пер. Кирьянова 33-А; ул. Разведчика Евглевского 4; ул. Художника Мальцева 12, 9; ул. Летчика Соколова 12; ул. Евгении Захаровой 18; ул. Подполковника Бондаря 11; пр-д. Каспийский 46 – 70, 53-А, 47 – 69, 79.Помимо этого, в течение почти всего рабочего дня ожидаются отключения в СТ "Сапун-Гора" в домах: 1168, 1210, 1214 – 1216, 1230, 1563-А, 1213, 1225, 1249, 1389, 140, 44, 31, 43, 49, 99, 1829, 1614-А, 1532, 1590, 1594 –1596, 161, 37, 45, 775, 1479, 1589, 1603, 1731.И в селе Орлином: ул. Урожайная 16-А, 4 – 16, 26 – 28, 34 – 48,1 – 33, 52, 41 – 59, 65; ул. Счастливая, 2 – 12, 24, 36 – 56, 9-А, 1 – 3, 1389; пер. Ровный, 2 – 4, 3 –5; ул. Родниковская, 6-В-1.С 08-00 до 16-00 без электроэнергии на некоторое время останутся дома по адресам: ул. Адмирала Юмашева 18, 20, 24, 26, 15-а, 15; пер. 2 Папоротниковый 15, 16, 20; пр. Колобова 5, 15-19, 27; пр. Столетовский 15/1-10, 15/8, 746; пер. 1 Папоротниковый 24-а, 2, 8, 16, 24, 1380, 31-а, 3, 7, 9, 13, 17, 21 – 31 и ул. Папоротниковая, 7-а, 5.А также жители СТ "Рыбак 1-Б" (уч. 11, 3), СТ "Рыбак-1", СТ "Колобок" и ТСН ЖСТИЗ "Колобовский".Сообщается также, что с 15 по 19 июля в период с 8:30 до 17:30 свет будут отключать на семи улицах: ул. Котовского 1 – 11; ул. Кочубея 16 – 44, 1 –19; ул. Федько 20 – 22, 26 – 28, 1; туп. Неровный 4; ул. Сапунская 2 – 36; пер. Сквозной 2 – 8, 16 и ул. Федюхина 2 – 28.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму аварии на сетях из-за жары: "Крымэнерго" просит экономить свет В Евпатории обесточена водонапорная станция – в городе нет водыАксенов раскритиковал работу горячих линий "Крымэнерго"

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