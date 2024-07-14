https://crimea.ria.ru/20240714/vozmozhny-ostanovki-kak-rabotaet-kanatnaya-doroga-na-ay-petri-v-yalte-1138843835.html

Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте

Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте

Работа канатной дороги Мисхор-Ай-Петри в Ялте может приостанавливаться в течение дня в связи с сильными порывами ветра. Об этом сообщает официальный канал... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T13:05

2024-07-14T13:05

2024-07-14T13:06

канатная дорога

канатная дорога на ай-петри

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Работа канатной дороги Мисхор-Ай-Петри в Ялте может приостанавливаться в течение дня в связи с сильными порывами ветра. Об этом сообщает официальный канал горного тематического парка.Утром в воскресенье, 14 июля, сообщалось о приостановке работы канатной дороги из-за усилившихся порывов ветра. Сообщается, что паузы в работе возможны в течение дня.Летний график работы канатной дороги – с 9 до 20 часов. Последний подъем туристов по осуществляется в 18-30, а последний спуск в 19-30.Обновленную канатную дорогу Мисхор-Ай-Петри в Ялте торжественно открыли в День России, 12 июня. Фактически она стала действовать 6 мая, на два месяца раньше запланированного срока. В конце месяца "канатку" закрывали из-за перебоев в электроснабжении. Капитальный ремонт объекта проводился с 2023 года. Теперь на новой площадке канатной дороги, площадью 5,5 Га, появились парковка на 250 машин и автобусов, а также welcome-центр с кассами и санузлами. В рамках модернизации заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам

ай-петри

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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