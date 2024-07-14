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Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте
Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте
Работа канатной дороги Мисхор-Ай-Петри в Ялте может приостанавливаться в течение дня в связи с сильными порывами ветра. Об этом сообщает официальный канал... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T13:05
2024-07-14T13:06
канатная дорога
канатная дорога на ай-петри
ай-петри
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Работа канатной дороги Мисхор-Ай-Петри в Ялте может приостанавливаться в течение дня в связи с сильными порывами ветра. Об этом сообщает официальный канал горного тематического парка.Утром в воскресенье, 14 июля, сообщалось о приостановке работы канатной дороги из-за усилившихся порывов ветра. Сообщается, что паузы в работе возможны в течение дня.Летний график работы канатной дороги – с 9 до 20 часов. Последний подъем туристов по осуществляется в 18-30, а последний спуск в 19-30.Обновленную канатную дорогу Мисхор-Ай-Петри в Ялте торжественно открыли в День России, 12 июня. Фактически она стала действовать 6 мая, на два месяца раньше запланированного срока. В конце месяца "канатку" закрывали из-за перебоев в электроснабжении. Капитальный ремонт объекта проводился с 2023 года. Теперь на новой площадке канатной дороги, площадью 5,5 Га, появились парковка на 250 машин и автобусов, а также welcome-центр с кассами и санузлами. В рамках модернизации заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.Читайте также на РИА Новости Крым:Пешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты Крыма Качество морской воды на пляжах в Крыму: как узнать о нем туристам
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РИА Новости Крым
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канатная дорога, канатная дорога на ай-петри, ай-петри, транспорт, погода в крыму, новости крыма
Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте

Работа канатной дороги на Ай-Петри в Ялте возобновлена – возможны остановки из-за ветра

13:05 14.07.2024 (обновлено: 13:06 14.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКанатная дорога на Ай-Петри
Канатная дорога на Ай-Петри - РИА Новости, 1920, 14.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Работа канатной дороги Мисхор-Ай-Петри в Ялте может приостанавливаться в течение дня в связи с сильными порывами ветра. Об этом сообщает официальный канал горного тематического парка.
Утром в воскресенье, 14 июля, сообщалось о приостановке работы канатной дороги из-за усилившихся порывов ветра. Сообщается, что паузы в работе возможны в течение дня.
"Канатная дорога возобновила свою работу, но в течение дня также возможны временные остановки в связи с порывами ветра", – говорится в сообщении.
Летний график работы канатной дороги – с 9 до 20 часов. Последний подъем туристов по осуществляется в 18-30, а последний спуск в 19-30.
Обновленную канатную дорогу Мисхор-Ай-Петри в Ялте торжественно открыли в День России, 12 июня. Фактически она стала действовать 6 мая, на два месяца раньше запланированного срока. В конце месяца "канатку" закрывали из-за перебоев в электроснабжении.
Капитальный ремонт объекта проводился с 2023 года. Теперь на новой площадке канатной дороги, площадью 5,5 Га, появились парковка на 250 машин и автобусов, а также welcome-центр с кассами и санузлами. В рамках модернизации заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей.
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Канатная дорогаКанатная дорога на Ай-ПетриАй-ПетриТранспортПогода в КрымуНовости Крыма
 
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