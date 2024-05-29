https://crimea.ria.ru/20240529/kanatnaya-doroga-na-ay-petri-zakryta-iz-za-pereboev-v-energosnabzhenii-1137687860.html

Канатная дорога на Ай-Петри закрыта из-за перебоев в энергоснабжении

Канатная дорога на Ай-Петри закрыта из-за перебоев в энергоснабжении - РИА Новости Крым, 29.05.2024

Канатная дорога на Ай-Петри закрыта из-за перебоев в энергоснабжении

Работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Крыму временно приостановлена из-за перебоев в энергоснабжении. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра... РИА Новости Крым, 29.05.2024

2024-05-29T13:30

2024-05-29T13:30

2024-05-29T13:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 мая - РИА Новости Крым. Работа канатной дороги к плато Ай-Петри в Крыму временно приостановлена из-за перебоев в энергоснабжении. Об этом сообщает пресс-служба туристического центра Ай-Петри.В настоящее время специалисты уже работают над устранением неполадок. Восстановительные работы планируют завершить до четверга 30 мая, добавили в ведомстве и отметили, что невластны над некоторыми форс-мажорными обстоятельствами.Замдиректора по экологическому просвещению и познавательному туризму "Заповедного Крыма" Владимир Добровольский ранее сообщил, что 1 июня на Ай-Петри откроют благоустроенный и облагороженный маршрут.В 2023 году начался капитальный ремонт канатной дороги. На новой площадке в 5,5 гектара появились welcome-центр с кассами и санузлами, а также парковка на 250 машин и автобусов. В рамках модернизации также заменены тяговые тросы и оборудование, установлена система контроля датчиков температуры вращающихся деталей. Канатная дорога возобновила работу 6 мая – на два месяца раньше запланированного срока.Канатную дорогу Мисхор – Ай-Петри в Ялте начали строить в 1967 году, первые пассажиры поднялись на ней 23 апреля 1988 года. Общая длина дороги – 2 980 метров. От средней станции Сосновый бор до верхней Ай-Петри нет ни одной опорной вышки: это один из самых длинных в Европе безопорных пролетов, длина которого 1670 м. За 15 минут кабинки поднимаются на высоту 1152 м.Читайте также на РИА Новости Крым:Парковки в Ялте на майские праздники будут бесплатнымиЯлта готовится к сезону – названы новые точки притяжения туристовКогда отремонтируют дорогу на Ай-Петри

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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