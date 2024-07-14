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В Симферополе на сутки отключат воду – список адресов
В Симферополе на сутки отключат воду – список адресов - РИА Новости Крым, 14.07.2024
В Симферополе на сутки отключат воду – список адресов
В Симферополе 15 июля в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе на сутки отключат воду на десятках улиц в нескольких районах. Об... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T20:32
2024-07-14T20:32
2024-07-14T20:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 15 июля в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе на сутки отключат воду на десятках улиц в нескольких районах. Об этом сообщает Telegram-канал "Воды Крыма".Отмечается, что подачу воды ограничат с 23:00 15 июля ориентировочно до 23:00 16 июля по улицам:Перебои водоснабжения возможны также в Симферополе по улицам Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично), пр-д Высоковольтный, Маршала Василевского, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, мкр. Москольцо.График подвоза воды будет размещен на сайте предприятия, в Telegram-канале и на страницах в социальных сетях.С 4 июля в Евпатории и пригороде вводится график подачи воды. Из-за ремонта магистрального водовода, высоких температур, отсутствия продуктивных осадков и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды.Накануне без водоснабжения также осталась часть Феодосии из-за аварии на канализационном коллекторе на ул. Горького.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасамиМагистральный водовод Евпатории: когда завершат строительствоПляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе
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В Симферополе на сутки отключат воду – список адресов
В Симферополе 15 июля на сутки отключат водоснабжение из-за ремонта водовода
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 15 июля в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе на сутки отключат воду на десятках улиц в нескольких районах. Об этом сообщает Telegram-канал "Воды Крыма".
Отмечается, что подачу воды ограничат с 23:00 15 июля ориентировочно до 23:00 16 июля по улицам:
—2-ой Гвардейской Армии, пер. Аэрофлотский, пер. Заводской, Подгорная, Аэродромная, Парашютистов, Курганная, Бассейная, Селекционная, Озерная, Крымской Правды, Опытная, Береговая, Альминская, пр-д Альминский, пр-д Зеркальный, пер. Спартака, пер. Оранжерейный, Анатровская, Аэроклубная, Генерала Васильева, Трансформаторная, пер. Гренажный, Аянская, Днепровская, Дружбы, Шевченко, пер. Темный, Баррикадная (частично);
—Залесская (частично), Бастионная, пер. Бастионный, Соколиная, Санитарная, Тополевая, Гавена (частично), Эстонская, Заводская, Саковича, Лихого, Объездная, пер. Учебный, Козлова (частично в районе Центрального рынка), Севастопольская, Субхи;
—в селе Перово.
Перебои водоснабжения возможны также в Симферополе по улицам Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично), пр-д Высоковольтный, Маршала Василевского, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, мкр. Москольцо.
"Основной объем работ планируем выполнить к 23:00 16 июля, а полное восстановление водоснабжения ожидается ориентировочно к 06:00 17 июля. На время выполнения работ силами предприятия будет осуществляться подвоз питьевой воды автоцистернами", – сообщает пресс-служба "Воды Крыма".
График подвоза воды будет размещен на сайте предприятия, в Telegram-канале
и на страницах в социальных сетях.
С 4 июля в Евпатории и пригороде вводится график подачи воды
. Из-за ремонта магистрального водовода, высоких температур, отсутствия продуктивных осадков и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды.
Накануне без водоснабжения также осталась часть Феодосии
из-за аварии на канализационном коллекторе на ул. Горького.
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