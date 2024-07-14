https://crimea.ria.ru/20240714/v-simferopole-na-sutki-otklyuchat-vodu--spisok-adresov-1138598435.html

В Симферополе на сутки отключат воду – список адресов

В Симферополе на сутки отключат воду – список адресов - РИА Новости Крым, 14.07.2024

В Симферополе на сутки отключат воду – список адресов

В Симферополе 15 июля в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе на сутки отключат воду на десятках улиц в нескольких районах. Об... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T20:32

2024-07-14T20:32

2024-07-14T20:32

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. В Симферополе 15 июля в связи с работами по замене запорной арматуры на магистральном водоводе на сутки отключат воду на десятках улиц в нескольких районах. Об этом сообщает Telegram-канал "Воды Крыма".Отмечается, что подачу воды ограничат с 23:00 15 июля ориентировочно до 23:00 16 июля по улицам:Перебои водоснабжения возможны также в Симферополе по улицам Героев Сталинграда, Обская, Амурская, Иртышская, Енисейская, Валдайская, Генова (частично), пр-д Высоковольтный, Маршала Василевского, Глухова, Семафорная, Депутатская, Контейнерная, мкр. Москольцо.График подвоза воды будет размещен на сайте предприятия, в Telegram-канале и на страницах в социальных сетях.С 4 июля в Евпатории и пригороде вводится график подачи воды. Из-за ремонта магистрального водовода, высоких температур, отсутствия продуктивных осадков и высокого потребления на ночь будет снижаться давление воды.Накануне без водоснабжения также осталась часть Феодосии из-за аварии на канализационном коллекторе на ул. Горького.Читайте также на РИА Новости Крым:Водный вопрос в восточном Крыму - что с запасамиМагистральный водовод Евпатории: когда завершат строительствоПляжи Феодосии закрыли для купания из-за аварии на коллекторе

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