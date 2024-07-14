Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе
Бывший капитан "Норда" в День рыбака рассказал о плюсах и минусах своей профессии
14:51 14.07.2024 (обновлено: 17:41 14.07.2024)
Бывший капитан "Норда" в День рыбака рассказал о плюсах и минусах своей профессии
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Во второе воскресенье июля во всей России отмечают День рыбака. Это один из главных и самых любимых праздников в Керчи, которую называют городом рыбаков. Во многих семьях здесь сложились целые рыболовецкие династии.
Корреспондент РИА Новости Крым пообщалась с бывшим капитаном рыболовного судна "Норд" Владимиром Горбенко, жителем Керчи, рыбаком в третьем поколении. В 2018 году его экипаж осуществлял в акватории Азовского моря законный рыбный промысел, но был захвачен Государственной пограничной службой Украины. Несмотря на то, что пришлось пережить, Владимир Горбенко вернулся к любимой работе, на которой он и встречает этот праздник.
Семья рыбака
Сейчас Владимир Горбенко работает на севастопольскую компанию, которая ведет промысел в Каспийском и Балтийском морях. Он также капитан судна. Работает вахтовым методом – по два месяца. Выходят в море в ночь, утром возвращаются на сушу. Ловят от 10 до 20 тонн рыбы. Улов поднимают, заливают его в трюмы с охлаждающей жидкостью. Далее доставляют на базу, где продукцию замораживают и после транспортируют для переработки.
За этой работой Владимир Горбенко с экипажем и встречают свой профессиональный праздник.
"Вернемся домой, тогда и отметим День рыбака", - делится капитан.
А дома его ждут любимая жена и трое детей: старший сын и две дочки. Владимир сожалеет, что сейчас нет возможности работать поближе к дому. Говорит, что длительная разлука с родными - минус его работы. Но при этом отмечает, что такой минус, с другой стороны, можно рассматривать и как плюс.
"Жена моряка - вечная невеста: мы не успеваем друг другу надоедать", - шутит Владимир.
Когда он познакомился с будущей матерью своих детей, то уже был рыбаком. Говорит, что она отнеслась к его профессии с пониманием.
© Фото предоставлено Владимиром ГорбенкоСемья Владимира Горбенко
© Фото предоставлено Владимиром Горбенко
Семья Владимира Горбенко
"Жена меня до сих пор поддерживает. Несмотря на все передряги, которые со мной происходили, на разлуки, на нервные моменты, связанные с "Нордом"", - признается капитан.
Все остальное, по словам Владимира Горбенко – только положительное, особенно работа на свежем воздухе, общение с веселыми, приятными людьми.
Династия рыбаков
Владимир Горбенко – рыбак в третьем поколении. Рыбным промыслом занимался его дед Владимир Николаевич, в честь которого его и назвали, и отец Николай Владимирович. Младший брат Николай тоже ходил в море за рыбой.
"Еще в детстве, когда учился в школе, мои одноклассники мечтали быть космонавтами, пилотами, у меня же не было сомнений, что я буду рыбаком. Мне нравилась эта специальность", - рассказывает Владимир.
Николай Горбенко, отец Владимира
Николай Горбенко, отец Владимира
Он вспоминает, как отец брал его на рыболовецкое судно на выходных и на каникулах. После школы он пошел получать соответствующее образование на учебном предприятии в Керчи. До сих пор помнит свой первый выход в море уже как профессионала.
"Я попал в молодой коллектив. Весь экипаж был жизнерадостный. Да, труд тяжелый, но на тот момент, в девяностые года, хорошо оплачиваемый. Я получал удовольствие от работы. Ни о чем не жалею до сих пор", - делится Владимир Горбенко.
Его дед Владимир Николаевич работал в Азовском и в Черном морях, в Керченском проливе. Отец также выходил на рыбный промысел в Керчи, в 28 лет он стал капитаном. Младший брат Владимира Николай после смерти отца остался на том же судне. И тоже стал капитаном.
Николай Горбенко, брат Владимира
Николай Горбенко, брат Владимира
Владимир рассказывает, что его сын сначала тоже пошел в рыболовецкое дело. Но оно ему не особо пришлось по душе. Однако его работа сейчас все равно связана с морем, с торговыми судами.
Захват "Норда"
Во время беседы Владимир Горбенко вспомнил и про месяцы, проведенные вдали от семьи в 2018 году, когда было захвачено судно "Норд", капитаном которого он был:
"Благодаря интернету была возможность поддерживать связь с родными. Но, конечно, было тяжело: разлука и неопределенность ситуации. Но мы все дружно, мужественно это пережили. Спасибо за понимание жене и детям, близким, родным и окружающим людям".
По его словам, большую поддержку тогда оказали и СМИ, и жители Керчи.
"Все переживали, сочувствовали. Так как город маленький, все друг друга знают, на улице мою семью встречали, поддерживали. Помогали знакомые, товарищи", - делится Владимир.
Капитан Владимир Горбенко
Капитан Владимир Горбенко
После возвращения капитан не сразу вернулся в море. Говорит, что сначала ждали решения вопроса по судну, принадлежащему одному из керченских предприятий, но потом он устроился в другую фирму в Керчи.
На вопрос, было ли страшно возвращаться в море после пережитого, Владимир уверенно ответил: "А чего бояться? Здесь после этих событий были сделаны выводы. Нас в море охраняли пограничные корабли. Никакого страха уже не было".
В июне текущего года Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Они признаны виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа. Каждому из них назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы.
"Чисто по-человечески, конечно, 17 лет - это большой срок. Если бы это произошло сразу после тех событий, может быть, это мне показалось бы и правильным. А сейчас жалко людей. Все живы, здоровы, все вернулись. Но раз суд решил, значит, так надо", - говорит Владимир Горбенко.
Профессиональный совет
В завершении разговора капитан дал совет тем, кто планирует связать свою жизнь с профессией рыбака:
"Работа очень сложная. Надо быть готовым к тому, что во многом придется себе отказывать. Здесь нет комфорта и есть разлука с семьей. Конечно же, попробовать рекомендую всем. С первого раза обычно человек понимает – его это или нет. Если сразу не зашло, значит, ищи другую работу".
В августе он вернется домой в Керчь, к родным, и отметит с ними свой профессиональный праздник.
"Это всегда радость у семьи. Все соскучились: с порога прыгают папе на шею, целуют, обнимают. Жена накрывает ужин, приглашаем родителей. После разлуки, всегда всем хочется пообщаться", - делится капитан Владимир Горбенко.
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