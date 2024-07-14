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Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе

Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе

Во второе воскресенье июля во всей России отмечают День рыбака. Это один из главных и самых любимых праздников в Керчи, которую называют городом рыбаков. Во... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T14:51

2024-07-14T14:51

2024-07-14T17:41

захват крымского судна "норд" украинскими пограничниками

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Во второе воскресенье июля во всей России отмечают День рыбака. Это один из главных и самых любимых праздников в Керчи, которую называют городом рыбаков. Во многих семьях здесь сложились целые рыболовецкие династии.Корреспондент РИА Новости Крым пообщалась с бывшим капитаном рыболовного судна "Норд" Владимиром Горбенко, жителем Керчи, рыбаком в третьем поколении. В 2018 году его экипаж осуществлял в акватории Азовского моря законный рыбный промысел, но был захвачен Государственной пограничной службой Украины. Несмотря на то, что пришлось пережить, Владимир Горбенко вернулся к любимой работе, на которой он и встречает этот праздник.Семья рыбакаСейчас Владимир Горбенко работает на севастопольскую компанию, которая ведет промысел в Каспийском и Балтийском морях. Он также капитан судна. Работает вахтовым методом – по два месяца. Выходят в море в ночь, утром возвращаются на сушу. Ловят от 10 до 20 тонн рыбы. Улов поднимают, заливают его в трюмы с охлаждающей жидкостью. Далее доставляют на базу, где продукцию замораживают и после транспортируют для переработки.За этой работой Владимир Горбенко с экипажем и встречают свой профессиональный праздник."Вернемся домой, тогда и отметим День рыбака", - делится капитан.А дома его ждут любимая жена и трое детей: старший сын и две дочки. Владимир сожалеет, что сейчас нет возможности работать поближе к дому. Говорит, что длительная разлука с родными - минус его работы. Но при этом отмечает, что такой минус, с другой стороны, можно рассматривать и как плюс.Когда он познакомился с будущей матерью своих детей, то уже был рыбаком. Говорит, что она отнеслась к его профессии с пониманием."Жена меня до сих пор поддерживает. Несмотря на все передряги, которые со мной происходили, на разлуки, на нервные моменты, связанные с "Нордом"", - признается капитан.Все остальное, по словам Владимира Горбенко – только положительное, особенно работа на свежем воздухе, общение с веселыми, приятными людьми.Династия рыбаковВладимир Горбенко – рыбак в третьем поколении. Рыбным промыслом занимался его дед Владимир Николаевич, в честь которого его и назвали, и отец Николай Владимирович. Младший брат Николай тоже ходил в море за рыбой.Он вспоминает, как отец брал его на рыболовецкое судно на выходных и на каникулах. После школы он пошел получать соответствующее образование на учебном предприятии в Керчи. До сих пор помнит свой первый выход в море уже как профессионала."Я попал в молодой коллектив. Весь экипаж был жизнерадостный. Да, труд тяжелый, но на тот момент, в девяностые года, хорошо оплачиваемый. Я получал удовольствие от работы. Ни о чем не жалею до сих пор", - делится Владимир Горбенко.Его дед Владимир Николаевич работал в Азовском и в Черном морях, в Керченском проливе. Отец также выходил на рыбный промысел в Керчи, в 28 лет он стал капитаном. Младший брат Владимира Николай после смерти отца остался на том же судне. И тоже стал капитаном.Владимир рассказывает, что его сын сначала тоже пошел в рыболовецкое дело. Но оно ему не особо пришлось по душе. Однако его работа сейчас все равно связана с морем, с торговыми судами.Захват "Норда"Во время беседы Владимир Горбенко вспомнил и про месяцы, проведенные вдали от семьи в 2018 году, когда было захвачено судно "Норд", капитаном которого он был:По его словам, большую поддержку тогда оказали и СМИ, и жители Керчи."Все переживали, сочувствовали. Так как город маленький, все друг друга знают, на улице мою семью встречали, поддерживали. Помогали знакомые, товарищи", - делится Владимир.После возвращения капитан не сразу вернулся в море. Говорит, что сначала ждали решения вопроса по судну, принадлежащему одному из керченских предприятий, но потом он устроился в другую фирму в Керчи.На вопрос, было ли страшно возвращаться в море после пережитого, Владимир уверенно ответил: "А чего бояться? Здесь после этих событий были сделаны выводы. Нас в море охраняли пограничные корабли. Никакого страха уже не было".В июне текущего года Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Они признаны виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа. Каждому из них назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы.Профессиональный советВ завершении разговора капитан дал совет тем, кто планирует связать свою жизнь с профессией рыбака:В августе он вернется домой в Керчь, к родным, и отметит с ними свой профессиональный праздник."Это всегда радость у семьи. Все соскучились: с порога прыгают папе на шею, целуют, обнимают. Жена накрывает ужин, приглашаем родителей. После разлуки, всегда всем хочется пообщаться", - делится капитан Владимир Горбенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь отметила День рыбака по-новому: как это былоСледствие на Украине не может доказать вину капитана "Норда" – адвокатКапитан "Норда" уезжает из Крыма: "нам не купили обещанное судно"

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2024

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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Анна Карпенко https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg

захват крымского судна "норд" украинскими пограничниками, керчь, общество, рыболовство, крым, новости, новости крыма, интервью