Рейтинг@Mail.ru
Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
РИА Новости Крым - РИА Новости, 1920
Эксклюзивы РИА Новости Крым
https://crimea.ria.ru/20240714/byvshiy-kapitan-norda-den-rybaka-vstrechayu-na-rabote-1138797544.html
Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе
Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе
Во второе воскресенье июля во всей России отмечают День рыбака. Это один из главных и самых любимых праздников в Керчи, которую называют городом рыбаков. Во... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T14:51
2024-07-14T17:41
захват крымского судна "норд" украинскими пограничниками
эксклюзивы риа новости крым
керчь
общество
рыболовство
крым
новости
новости крыма
интервью
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138796931_0:175:768:607_1920x0_80_0_0_fa7238d80c1cfa560fdf5d7f5ec7de77.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Во второе воскресенье июля во всей России отмечают День рыбака. Это один из главных и самых любимых праздников в Керчи, которую называют городом рыбаков. Во многих семьях здесь сложились целые рыболовецкие династии.Корреспондент РИА Новости Крым пообщалась с бывшим капитаном рыболовного судна "Норд" Владимиром Горбенко, жителем Керчи, рыбаком в третьем поколении. В 2018 году его экипаж осуществлял в акватории Азовского моря законный рыбный промысел, но был захвачен Государственной пограничной службой Украины. Несмотря на то, что пришлось пережить, Владимир Горбенко вернулся к любимой работе, на которой он и встречает этот праздник.Семья рыбакаСейчас Владимир Горбенко работает на севастопольскую компанию, которая ведет промысел в Каспийском и Балтийском морях. Он также капитан судна. Работает вахтовым методом – по два месяца. Выходят в море в ночь, утром возвращаются на сушу. Ловят от 10 до 20 тонн рыбы. Улов поднимают, заливают его в трюмы с охлаждающей жидкостью. Далее доставляют на базу, где продукцию замораживают и после транспортируют для переработки.За этой работой Владимир Горбенко с экипажем и встречают свой профессиональный праздник."Вернемся домой, тогда и отметим День рыбака", - делится капитан.А дома его ждут любимая жена и трое детей: старший сын и две дочки. Владимир сожалеет, что сейчас нет возможности работать поближе к дому. Говорит, что длительная разлука с родными - минус его работы. Но при этом отмечает, что такой минус, с другой стороны, можно рассматривать и как плюс.Когда он познакомился с будущей матерью своих детей, то уже был рыбаком. Говорит, что она отнеслась к его профессии с пониманием."Жена меня до сих пор поддерживает. Несмотря на все передряги, которые со мной происходили, на разлуки, на нервные моменты, связанные с "Нордом"", - признается капитан.Все остальное, по словам Владимира Горбенко – только положительное, особенно работа на свежем воздухе, общение с веселыми, приятными людьми.Династия рыбаковВладимир Горбенко – рыбак в третьем поколении. Рыбным промыслом занимался его дед Владимир Николаевич, в честь которого его и назвали, и отец Николай Владимирович. Младший брат Николай тоже ходил в море за рыбой.Он вспоминает, как отец брал его на рыболовецкое судно на выходных и на каникулах. После школы он пошел получать соответствующее образование на учебном предприятии в Керчи. До сих пор помнит свой первый выход в море уже как профессионала."Я попал в молодой коллектив. Весь экипаж был жизнерадостный. Да, труд тяжелый, но на тот момент, в девяностые года, хорошо оплачиваемый. Я получал удовольствие от работы. Ни о чем не жалею до сих пор", - делится Владимир Горбенко.Его дед Владимир Николаевич работал в Азовском и в Черном морях, в Керченском проливе. Отец также выходил на рыбный промысел в Керчи, в 28 лет он стал капитаном. Младший брат Владимира Николай после смерти отца остался на том же судне. И тоже стал капитаном.Владимир рассказывает, что его сын сначала тоже пошел в рыболовецкое дело. Но оно ему не особо пришлось по душе. Однако его работа сейчас все равно связана с морем, с торговыми судами.Захват "Норда"Во время беседы Владимир Горбенко вспомнил и про месяцы, проведенные вдали от семьи в 2018 году, когда было захвачено судно "Норд", капитаном которого он был:По его словам, большую поддержку тогда оказали и СМИ, и жители Керчи."Все переживали, сочувствовали. Так как город маленький, все друг друга знают, на улице мою семью встречали, поддерживали. Помогали знакомые, товарищи", - делится Владимир.После возвращения капитан не сразу вернулся в море. Говорит, что сначала ждали решения вопроса по судну, принадлежащему одному из керченских предприятий, но потом он устроился в другую фирму в Керчи.На вопрос, было ли страшно возвращаться в море после пережитого, Владимир уверенно ответил: "А чего бояться? Здесь после этих событий были сделаны выводы. Нас в море охраняли пограничные корабли. Никакого страха уже не было".В июне текущего года Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Они признаны виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа. Каждому из них назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы.Профессиональный советВ завершении разговора капитан дал совет тем, кто планирует связать свою жизнь с профессией рыбака:В августе он вернется домой в Керчь, к родным, и отметит с ними свой профессиональный праздник."Это всегда радость у семьи. Все соскучились: с порога прыгают папе на шею, целуют, обнимают. Жена накрывает ужин, приглашаем родителей. После разлуки, всегда всем хочется пообщаться", - делится капитан Владимир Горбенко.Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь отметила День рыбака по-новому: как это былоСледствие на Украине не может доказать вину капитана "Норда" – адвокатКапитан "Норда" уезжает из Крыма: "нам не купили обещанное судно"
керчь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Анна Карпенко
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/08/0e/1130717879_154:56:724:626_100x100_80_0_0_773be813c20c8449d1bbd4749d8c7610.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138796931_0:224:768:800_1920x0_80_0_0_55ee8ca3fbb4b42542cfa618706401c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
захват крымского судна "норд" украинскими пограничниками, керчь, общество, рыболовство, крым, новости, новости крыма, интервью
Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе

Бывший капитан "Норда" в День рыбака рассказал о плюсах и минусах своей профессии

14:51 14.07.2024 (обновлено: 17:41 14.07.2024)
 
Бывший капитан "Норда" в День рыбака рассказал о плюсах и минусах своей профессии
Бывший капитан Норда в День рыбака рассказал о плюсах и минусах своей профессии
Читать в
Анна Карпенко
Анна Карпенко
Корреспондент
Все материалы
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл - РИА Новости Крым. Во второе воскресенье июля во всей России отмечают День рыбака. Это один из главных и самых любимых праздников в Керчи, которую называют городом рыбаков. Во многих семьях здесь сложились целые рыболовецкие династии.
Корреспондент РИА Новости Крым пообщалась с бывшим капитаном рыболовного судна "Норд" Владимиром Горбенко, жителем Керчи, рыбаком в третьем поколении. В 2018 году его экипаж осуществлял в акватории Азовского моря законный рыбный промысел, но был захвачен Государственной пограничной службой Украины. Несмотря на то, что пришлось пережить, Владимир Горбенко вернулся к любимой работе, на которой он и встречает этот праздник.

Семья рыбака

Сейчас Владимир Горбенко работает на севастопольскую компанию, которая ведет промысел в Каспийском и Балтийском морях. Он также капитан судна. Работает вахтовым методом – по два месяца. Выходят в море в ночь, утром возвращаются на сушу. Ловят от 10 до 20 тонн рыбы. Улов поднимают, заливают его в трюмы с охлаждающей жидкостью. Далее доставляют на базу, где продукцию замораживают и после транспортируют для переработки.
За этой работой Владимир Горбенко с экипажем и встречают свой профессиональный праздник.
"Вернемся домой, тогда и отметим День рыбака", - делится капитан.
А дома его ждут любимая жена и трое детей: старший сын и две дочки. Владимир сожалеет, что сейчас нет возможности работать поближе к дому. Говорит, что длительная разлука с родными - минус его работы. Но при этом отмечает, что такой минус, с другой стороны, можно рассматривать и как плюс.
"Жена моряка - вечная невеста: мы не успеваем друг другу надоедать", - шутит Владимир.
Когда он познакомился с будущей матерью своих детей, то уже был рыбаком. Говорит, что она отнеслась к его профессии с пониманием.
© Фото предоставлено Владимиром ГорбенкоСемья Владимира Горбенко
Семья Владимира Горбенко
© Фото предоставлено Владимиром Горбенко
Семья Владимира Горбенко
"Жена меня до сих пор поддерживает. Несмотря на все передряги, которые со мной происходили, на разлуки, на нервные моменты, связанные с "Нордом"", - признается капитан.
Все остальное, по словам Владимира Горбенко – только положительное, особенно работа на свежем воздухе, общение с веселыми, приятными людьми.

Династия рыбаков

Владимир Горбенко – рыбак в третьем поколении. Рыбным промыслом занимался его дед Владимир Николаевич, в честь которого его и назвали, и отец Николай Владимирович. Младший брат Николай тоже ходил в море за рыбой.
"Еще в детстве, когда учился в школе, мои одноклассники мечтали быть космонавтами, пилотами, у меня же не было сомнений, что я буду рыбаком. Мне нравилась эта специальность", - рассказывает Владимир.
Николай Горбенко, отец Владимира
Норд
Николай Горбенко, отец Владимира
Он вспоминает, как отец брал его на рыболовецкое судно на выходных и на каникулах. После школы он пошел получать соответствующее образование на учебном предприятии в Керчи. До сих пор помнит свой первый выход в море уже как профессионала.
"Я попал в молодой коллектив. Весь экипаж был жизнерадостный. Да, труд тяжелый, но на тот момент, в девяностые года, хорошо оплачиваемый. Я получал удовольствие от работы. Ни о чем не жалею до сих пор", - делится Владимир Горбенко.
Его дед Владимир Николаевич работал в Азовском и в Черном морях, в Керченском проливе. Отец также выходил на рыбный промысел в Керчи, в 28 лет он стал капитаном. Младший брат Владимира Николай после смерти отца остался на том же судне. И тоже стал капитаном.
Николай Горбенко, брат Владимира
Норд
Николай Горбенко, брат Владимира
Владимир рассказывает, что его сын сначала тоже пошел в рыболовецкое дело. Но оно ему не особо пришлось по душе. Однако его работа сейчас все равно связана с морем, с торговыми судами.

Захват "Норда"

Во время беседы Владимир Горбенко вспомнил и про месяцы, проведенные вдали от семьи в 2018 году, когда было захвачено судно "Норд", капитаном которого он был:
"Благодаря интернету была возможность поддерживать связь с родными. Но, конечно, было тяжело: разлука и неопределенность ситуации. Но мы все дружно, мужественно это пережили. Спасибо за понимание жене и детям, близким, родным и окружающим людям".
По его словам, большую поддержку тогда оказали и СМИ, и жители Керчи.
"Все переживали, сочувствовали. Так как город маленький, все друг друга знают, на улице мою семью встречали, поддерживали. Помогали знакомые, товарищи", - делится Владимир.
Капитан Владимир Горбенко
Норд
Капитан Владимир Горбенко
После возвращения капитан не сразу вернулся в море. Говорит, что сначала ждали решения вопроса по судну, принадлежащему одному из керченских предприятий, но потом он устроился в другую фирму в Керчи.
На вопрос, было ли страшно возвращаться в море после пережитого, Владимир уверенно ответил: "А чего бояться? Здесь после этих событий были сделаны выводы. Нас в море охраняли пограничные корабли. Никакого страха уже не было".
В июне текущего года Верховный суд Крыма огласил приговор в отношении двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины. Они признаны виновными в угоне российского рыболовного судна "Норд" и похищении членов его экипажа. Каждому из них назначено окончательное наказание в виде 17 лет лишения свободы.
"Чисто по-человечески, конечно, 17 лет - это большой срок. Если бы это произошло сразу после тех событий, может быть, это мне показалось бы и правильным. А сейчас жалко людей. Все живы, здоровы, все вернулись. Но раз суд решил, значит, так надо", - говорит Владимир Горбенко.

Профессиональный совет

В завершении разговора капитан дал совет тем, кто планирует связать свою жизнь с профессией рыбака:
"Работа очень сложная. Надо быть готовым к тому, что во многом придется себе отказывать. Здесь нет комфорта и есть разлука с семьей. Конечно же, попробовать рекомендую всем. С первого раза обычно человек понимает – его это или нет. Если сразу не зашло, значит, ищи другую работу".
В августе он вернется домой в Керчь, к родным, и отметит с ними свой профессиональный праздник.
"Это всегда радость у семьи. Все соскучились: с порога прыгают папе на шею, целуют, обнимают. Жена накрывает ужин, приглашаем родителей. После разлуки, всегда всем хочется пообщаться", - делится капитан Владимир Горбенко.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Керчь отметила День рыбака по-новому: как это было
Следствие на Украине не может доказать вину капитана "Норда" – адвокат
Капитан "Норда" уезжает из Крыма: "нам не купили обещанное судно"
 
Эксклюзивы РИА Новости КрымЗахват крымского судна "Норд" украинскими пограничникамиКерчьОбществоРыболовствоКрымНовостиНовости КрымаИнтервью
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:10В Крыму перевернулась машина с пятью детьми – 9-летняя девочка погибла
17:46Взрывное устройство нашли в машине подозреваемого в покушении на Трампа
17:17Страховка от покушений: о чем предстоит серьезно подумать Трампу – мнение
16:53День рыбака в Керчи: рыбный пир и праздник Нептуна
16:23Умерла звезда сериалов "Беверли Хиллз" и "Зачарованные" Шеннен Доэрти
16:12Режим ЧС из-за лесных пожаров введен в Новороссийске
15:40Площадь лесного пожара на Кубани увеличилась вдвое
15:31В Севастополе пожар охватил 2 гектара леса
15:10За сутки ВСУ потеряли территории и 1800 боевиков
14:51Бывший капитан "Норда": День рыбака встречаю на работе
14:35Сгорели 6 домов и две машины: пожар на Кубани тушит вертолет
14:16Армия России уничтожила железнодорожный эшелон ВСУ с военной техникой
14:06Очередь на Крымский мост снова сильно увеличилась
13:45Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе
13:31ВС РФ освободили Урожайное в ДНР
13:28Лесной пожар захватил базу отдыха на Кубани - эвакуированы 220 человек
13:10Ситуация на Крымском мосту - очереди с двух сторон
13:05Возможны остановки: как работает канатная дорога на гору Ай-Петри в Ялте
12:36Сбил ребенка-инвалида: в Крыму ищут скрывшегося после ДТП водителя
12:15"Они безумны и без тормозов": что доказало покушение на Трампа
Лента новостейМолния