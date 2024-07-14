https://crimea.ria.ru/20240714/bastrykin-trebuet-itogi-proverki-chp-s-rebenkom-v-livnevke-v-sevastopole-1138845453.html

Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе

Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2024

Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал в Севастополе результаты процессуальной проверки по факту травмирования 9-летней девочки, провалившейся в... РИА Новости Крым, 14.07.2024

2024-07-14T13:45

2024-07-14T13:45

2024-07-14T14:04

севастополь

александр бастрыкин

ск рф (следственный комитет российской федерации)

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал в Севастополе результаты процессуальной проверки по факту травмирования 9-летней девочки, провалившейся в ливневку в районе пляжа в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.ЧП произошло 10 июля. Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей Александр Сергеев, он с детьми шел по центральной дороге от пляжа к остановке общественного транспорта, когда шедшая чуть впереди дочь до бедра провалилась в решетку ливневой канализации, где имелись дефекты. "Из-за чьей-то халатности - перелом и испорченное лето", – рассказал мужчина.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организовали процессуальную проверку по факту произошедшего два дня спустя – после того, как информация о случившемся появилась в местных СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкой Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым