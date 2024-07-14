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Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2024
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Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе
Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе - РИА Новости Крым, 14.07.2024
Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе
Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал в Севастополе результаты процессуальной проверки по факту травмирования 9-летней девочки, провалившейся в... РИА Новости Крым, 14.07.2024
2024-07-14T13:45
2024-07-14T14:04
севастополь
александр бастрыкин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал в Севастополе результаты процессуальной проверки по факту травмирования 9-летней девочки, провалившейся в ливневку в районе пляжа в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.ЧП произошло 10 июля. Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей Александр Сергеев, он с детьми шел по центральной дороге от пляжа к остановке общественного транспорта, когда шедшая чуть впереди дочь до бедра провалилась в решетку ливневой канализации, где имелись дефекты. "Из-за чьей-то халатности - перелом и испорченное лето", – рассказал мужчина.В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организовали процессуальную проверку по факту произошедшего два дня спустя – после того, как информация о случившемся появилась в местных СМИ.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе подросток на самокате въехала в коляску с 2-летней девочкой Незаконная застройка Казачьей бухты – дело на контроле Бастрыкина Река в Симферополе приобрела странный цвет и запах – СК проведет проверку
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РИА Новости Крым
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севастополь, александр бастрыкин, ск рф (следственный комитет российской федерации), новости крыма, крым
Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе

Бастрыкин затребовал в Севастополе результаты проверки по факту падения ребенка в ливневку

13:45 14.07.2024 (обновлено: 14:04 14.07.2024)
 
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром СергеевымВ Севастополе девочка провалилась в ливневку и получил травмы
В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получил травмы
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром Сергеевым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал в Севастополе результаты процессуальной проверки по факту травмирования 9-летней девочки, провалившейся в ливневку в районе пляжа в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", – говорится в сообщении.

ЧП произошло 10 июля. Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей Александр Сергеев, он с детьми шел по центральной дороге от пляжа к остановке общественного транспорта, когда шедшая чуть впереди дочь до бедра провалилась в решетку ливневой канализации, где имелись дефекты.
"Из-за чьей-то халатности - перелом и испорченное лето", – рассказал мужчина.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организовали процессуальную проверку по факту произошедшего два дня спустя – после того, как информация о случившемся появилась в местных СМИ.
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СевастопольАлександр БастрыкинСК РФ (Следственный комитет Российской Федерации)Новости КрымаКрым
 
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