Бастрыкин требует итоги проверки ЧП с ребенком в ливневке в Севастополе
Бастрыкин затребовал в Севастополе результаты проверки по факту падения ребенка в ливневку
13:45 14.07.2024 (обновлено: 14:04 14.07.2024)
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром СергеевымВ Севастополе девочка провалилась в ливневку и получил травмы
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром Сергеевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 июл – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал в Севастополе результаты процессуальной проверки по факту травмирования 9-летней девочки, провалившейся в ливневку в районе пляжа в Севастополе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о предварительных и окончательных результатах процессуальной проверки", – говорится в сообщении.
ЧП произошло 10 июля. Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей Александр Сергеев, он с детьми шел по центральной дороге от пляжа к остановке общественного транспорта, когда шедшая чуть впереди дочь до бедра провалилась в решетку ливневой канализации, где имелись дефекты.
"Из-за чьей-то халатности - перелом и испорченное лето", – рассказал мужчина.
В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополю организовали процессуальную проверку по факту произошедшего два дня спустя – после того, как информация о случившемся появилась в местных СМИ.
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