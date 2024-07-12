https://crimea.ria.ru/20240712/v-sevastopole-devochka-provalilas-v-livnevku-i-poluchila-travmy-1138809891.html

В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы

В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы - РИА Новости Крым, 12.07.2024

В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы

В Севастополе следователи организовали проверку информации о травмировании ребенка возле пляжа Омега. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T16:33

2024-07-12T16:33

2024-07-12T17:01

севастополь

происшествия

дети

новости крыма

крым

крымский следком

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/0c/1138808779_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_04f67d7d70c3e84a8d53d9af1aeaefee.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе следователи организовали проверку информации о травмировании ребенка возле пляжа Омега. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей, Александр Сергеев, ЧП произошло 10 июля. "Я возвращался с двумя несовершеннолетними детьми, 12 и 9 лет, с пляжа Омега в бухте Круглая. Следовали по центральной дороге, ведущей к остановке общественного транспорта. Подошли к перекрестку проезжей части, и ребенок, проходя через решетку ливневой канализации, оказался у нее в заложниках: между решетками у нее провалилась нога до бедра", - сказал Сергеев.Он заметил, что дозвониться до экстренной службы 112 по каким-то причинам не удалось. Помогли сотрудники близлежащего кафе - вынесли масло, и ногу девочки смогли вытащить.В рамках проверки, которая организована Следкомом по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.), следователи дадут оценку действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание данной территории."Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил принять меры к устранению нарушений", - добавили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20240712/v-krymu-10-letnyaya-devochka-utonula-v-basseyne--1138797489.html

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия, дети, новости крыма, крым, крымский следком