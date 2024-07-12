В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
В Севастополе СК проводит проверку по факту травмирования ребенка в ливневой канализации
16:33 12.07.2024 (обновлено: 17:01 12.07.2024)
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром СергеевымВ Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром Сергеевым
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе следователи организовали проверку информации о травмировании ребенка возле пляжа Омега. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
"В ходе мониторинга телеэфира был выявлен видеосюжет о получении травм 9-летней жительницей Севастополя, которая вместе с родителями гуляла близ пляжа Омега. Ребенок упал в отверстие ливневой канализации, получив травму бедра", - говорится в сообщении.
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром СергеевымВ Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром Сергеевым
В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей, Александр Сергеев, ЧП произошло 10 июля.
"Я возвращался с двумя несовершеннолетними детьми, 12 и 9 лет, с пляжа Омега в бухте Круглая. Следовали по центральной дороге, ведущей к остановке общественного транспорта. Подошли к перекрестку проезжей части, и ребенок, проходя через решетку ливневой канализации, оказался у нее в заложниках: между решетками у нее провалилась нога до бедра", - сказал Сергеев.
Он заметил, что дозвониться до экстренной службы 112 по каким-то причинам не удалось. Помогли сотрудники близлежащего кафе - вынесли масло, и ногу девочки смогли вытащить.
"Ребенок сразу пожаловался на боль. На поверхности кожи образовались синяки, были царапины. Слава богу, мы были на своей машине, которая стояла неподалеку. Я принял решение доставить ребенка самостоятельно в приемное отделение детской городской больницы, в травмпункт. Там ей сделали снимок, подтвердили перелом медиального мыщелка правой бедренной кости", - рассказал он.
В рамках проверки, которая организована Следкомом по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.), следователи дадут оценку действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание данной территории.
"Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил принять меры к устранению нарушений", - добавили в ведомстве.