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В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы - РИА Новости Крым, 12.07.2024
В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
В Севастополе следователи организовали проверку информации о травмировании ребенка возле пляжа Омега. Об этом сообщает крымский главк СК РФ. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T16:33
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе следователи организовали проверку информации о травмировании ребенка возле пляжа Омега. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей, Александр Сергеев, ЧП произошло 10 июля. "Я возвращался с двумя несовершеннолетними детьми, 12 и 9 лет, с пляжа Омега в бухте Круглая. Следовали по центральной дороге, ведущей к остановке общественного транспорта. Подошли к перекрестку проезжей части, и ребенок, проходя через решетку ливневой канализации, оказался у нее в заложниках: между решетками у нее провалилась нога до бедра", - сказал Сергеев.Он заметил, что дозвониться до экстренной службы 112 по каким-то причинам не удалось. Помогли сотрудники близлежащего кафе - вынесли масло, и ногу девочки смогли вытащить.В рамках проверки, которая организована Следкомом по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.), следователи дадут оценку действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание данной территории."Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил принять меры к устранению нарушений", - добавили в ведомстве.
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севастополь, происшествия, дети, новости крыма, крым, крымский следком
В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы

В Севастополе СК проводит проверку по факту травмирования ребенка в ливневой канализации

16:33 12.07.2024 (обновлено: 17:01 12.07.2024)
 
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром СергеевымВ Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром Сергеевым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе следователи организовали проверку информации о травмировании ребенка возле пляжа Омега. Об этом сообщает крымский главк СК РФ.
 "В ходе мониторинга телеэфира был выявлен видеосюжет о получении травм 9-летней жительницей Севастополя, которая вместе с родителями гуляла близ пляжа Омега. Ребенок упал в отверстие ливневой канализации, получив травму бедра", - говорится в сообщении.  
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром СергеевымВ Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получил травмы
© Фото предоставлено РИА Новости Крым отцом пострадавшей Александром Сергеевым
В Севастополе девочка провалилась в ливневку и получила травмы
Как рассказал корреспонденту РИА Новости Крым отец пострадавшей, Александр Сергеев, ЧП произошло 10 июля.
"Я возвращался с двумя несовершеннолетними детьми, 12 и 9 лет, с пляжа Омега в бухте Круглая. Следовали по центральной дороге, ведущей к остановке общественного транспорта. Подошли к перекрестку проезжей части, и ребенок, проходя через решетку ливневой канализации, оказался у нее в заложниках: между решетками у нее провалилась нога до бедра", - сказал Сергеев.
Он заметил, что дозвониться до экстренной службы 112 по каким-то причинам не удалось. Помогли сотрудники близлежащего кафе - вынесли масло, и ногу девочки смогли вытащить.
"Ребенок сразу пожаловался на боль. На поверхности кожи образовались синяки, были царапины. Слава богу, мы были на своей машине, которая стояла неподалеку. Я принял решение доставить ребенка самостоятельно в приемное отделение детской городской больницы, в травмпункт. Там ей сделали снимок, подтвердили перелом медиального мыщелка правой бедренной кости", - рассказал он.
В рамках проверки, которая организована Следкомом по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности - ред.), следователи дадут оценку действиям коммунальных служб, ответственных за обслуживание данной территории.
"Руководитель Главного следственного управления СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил принять меры к устранению нарушений", - добавили в ведомстве.
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