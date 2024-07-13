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Сколько ATACMS и HIMARS сбито в зоне СВО за сутки

Сколько ATACMS и HIMARS сбито в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 13.07.2024

Сколько ATACMS и HIMARS сбито в зоне СВО за сутки

Две ракеты ATACMS и шесть реактивных снарядов HIMARS уничтожены в зоне проведения специальной военной операции за минувшие за сутки. Об этом в субботу сообщили... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T14:25

2024-07-13T14:25

2024-07-13T14:25

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Две ракеты ATACMS и шесть реактивных снарядов HIMARS уничтожены в зоне проведения специальной военной операции за минувшие за сутки. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили завод по производству взрывчатки в зоне СВО. Совокупные суточные потери противника составили 2075 боевиков, уничтожены десятки единиц техники и вооружения западного производства, а также девять складов с боеприпасами ВСУ.Накануне в Минобороны России сообщили, что за неделю в зоне проведения спецоперации армия России взяла под контроль четыре населенных пункта и уничтожила 14 070 боевиков преступного киевского режима. Также ВС РФ за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARSКакие страны напрямую участвуют в конфликте на УкраинеПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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