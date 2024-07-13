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Сколько ATACMS и HIMARS сбито в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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Сколько ATACMS и HIMARS сбито в зоне СВО за сутки
Сколько ATACMS и HIMARS сбито в зоне СВО за сутки - РИА Новости Крым, 13.07.2024
Сколько ATACMS и HIMARS сбито в зоне СВО за сутки
Две ракеты ATACMS и шесть реактивных снарядов HIMARS уничтожены в зоне проведения специальной военной операции за минувшие за сутки. Об этом в субботу сообщили... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T14:25
2024-07-13T14:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Две ракеты ATACMS и шесть реактивных снарядов HIMARS уничтожены в зоне проведения специальной военной операции за минувшие за сутки. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили завод по производству взрывчатки в зоне СВО. Совокупные суточные потери противника составили 2075 боевиков, уничтожены десятки единиц техники и вооружения западного производства, а также девять складов с боеприпасами ВСУ.Накануне в Минобороны России сообщили, что за неделю в зоне проведения спецоперации армия России взяла под контроль четыре населенных пункта и уничтожила 14 070 боевиков преступного киевского режима. Также ВС РФ за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников.Читайте также на РИА Новости Крым:Готовили удары по Крыму: на Украине уничтожено семь установок HIMARSКакие страны напрямую участвуют в конфликте на УкраинеПВО сбила 4 украинских БПЛА над тремя областями России
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Сколько ATACMS и HIMARS сбито в зоне СВО за сутки

Две ракеты ATACMS и шесть реактивных снарядов HIMARS сбиты в зоне СВО за сутки

14:25 13.07.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО группировки войск "Запад" в зоне спецоперации
Работа ПВО группировки войск Запад в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл – РИА Новости Крым. Две ракеты ATACMS и шесть реактивных снарядов HIMARS уничтожены в зоне проведения специальной военной операции за минувшие за сутки. Об этом в субботу сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: две оперативно-тактические ракеты "ATACMS", переоборудованная для стрельбы по наземным целям зенитная управляемая ракета ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS производства США и 17 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сводке.
Кроме того, за минувшие сутки российские военные уничтожили завод по производству взрывчатки в зоне СВО. Совокупные суточные потери противника составили 2075 боевиков, уничтожены десятки единиц техники и вооружения западного производства, а также девять складов с боеприпасами ВСУ.
Накануне в Минобороны России сообщили, что за неделю в зоне проведения спецоперации армия России взяла под контроль четыре населенных пункта и уничтожила 14 070 боевиков преступного киевского режима. Также ВС РФ за минувшую неделю нанесли 39 групповых ударов по оборонно-промышленным предприятиям, объектам энергетики Украины и местам хранения безэкипажных катеров и беспилотников.
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