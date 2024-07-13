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День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий - РИА Новости Крым, 13.07.2024
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День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий
День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий - РИА Новости Крым, 13.07.2024
День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий
14 июля на День рыбака, один из главных праздников в Керчи, снова появится бог морей Нептун, традиционный праздник которого был отменен в прошлом году. Только... РИА Новости Крым, 13.07.2024
2024-07-13T07:45
2024-07-13T07:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. 14 июля на День рыбака, один из главных праздников в Керчи, снова появится бог морей Нептун, традиционный праздник которого был отменен в прошлом году. Только приплывет он не на набережную, а на пляж "Московский". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела по развитию туризма администрации города Диана Андропуло.Праздник Нептуна, по информации администрации Керчи, начнется в 16.00. Старт же празднованию Дня рыбака будет дан 13 июля.В субботу и в воскресенье на набережной Керчи будет проходить гастрономический фестиваль "Рыбный пир". Возле колеса обозрения еще с вечера пятницы откроется ярмарка прикладного искусства.День открытых дверей пройдет в Морском музее Якоря на территории второго корпуса Керченского морского технологического университета. Увидеть уникальную коллекцию якорей можно будет в оба праздничных дня с 9 утра и до 15.00.На городском пляже с 10.00 до 20.00 будут проходить соревнования по пляжному волейболу.А любители истории в субботу, 13 июля, смогут посетить две бесплатные экскурсии: в 16.00 – "Рыбацкая слава Керчи", в 18.00 – "Променад по набережной из XVIII в XXI век".Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь отметила День рыбака по-новому: как это былоУ берегов Крыма растет объем вылова рыбыМиллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях
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крым, керчь, праздники и памятные даты, новости крыма, общество
День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий

На праздник Нептуна в День рыбака в Керчи будут бесплатно угощать ухой и сладкой ватой

07:45 13.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Вероника КотьковаПразднование Дня рыбака в Керчи
Празднование Дня рыбака в Керчи - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
© РИА Новости Крым . Вероника Котькова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. 14 июля на День рыбака, один из главных праздников в Керчи, снова появится бог морей Нептун, традиционный праздник которого был отменен в прошлом году. Только приплывет он не на набережную, а на пляж "Московский". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела по развитию туризма администрации города Диана Андропуло.

"Бог морей приплывет на лодке к пляжу. Будет бесплатное угощение детей сладкой ватой и всех гостей ухой", - рассказала Диана Андропуло.

Праздник Нептуна, по информации администрации Керчи, начнется в 16.00. Старт же празднованию Дня рыбака будет дан 13 июля.
В субботу и в воскресенье на набережной Керчи будет проходить гастрономический фестиваль "Рыбный пир". Возле колеса обозрения еще с вечера пятницы откроется ярмарка прикладного искусства.
День открытых дверей пройдет в Морском музее Якоря на территории второго корпуса Керченского морского технологического университета. Увидеть уникальную коллекцию якорей можно будет в оба праздничных дня с 9 утра и до 15.00.
На городском пляже с 10.00 до 20.00 будут проходить соревнования по пляжному волейболу.
А любители истории в субботу, 13 июля, смогут посетить две бесплатные экскурсии: в 16.00 – "Рыбацкая слава Керчи", в 18.00 – "Променад по набережной из XVIII в XXI век".
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