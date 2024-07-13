https://crimea.ria.ru/20240713/den-rybaka-v-kerchi-plan-prazdnichnykh-meropriyatiy-1138745818.html

День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий

День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий - РИА Новости Крым, 13.07.2024

День рыбака в Керчи: план праздничных мероприятий

14 июля на День рыбака, один из главных праздников в Керчи, снова появится бог морей Нептун, традиционный праздник которого был отменен в прошлом году. Только... РИА Новости Крым, 13.07.2024

2024-07-13T07:45

2024-07-13T07:45

2024-07-13T07:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июл - РИА Новости Крым. 14 июля на День рыбака, один из главных праздников в Керчи, снова появится бог морей Нептун, традиционный праздник которого был отменен в прошлом году. Только приплывет он не на набережную, а на пляж "Московский". Об этом РИА Новости Крым рассказала начальник отдела по развитию туризма администрации города Диана Андропуло.Праздник Нептуна, по информации администрации Керчи, начнется в 16.00. Старт же празднованию Дня рыбака будет дан 13 июля.В субботу и в воскресенье на набережной Керчи будет проходить гастрономический фестиваль "Рыбный пир". Возле колеса обозрения еще с вечера пятницы откроется ярмарка прикладного искусства.День открытых дверей пройдет в Морском музее Якоря на территории второго корпуса Керченского морского технологического университета. Увидеть уникальную коллекцию якорей можно будет в оба праздничных дня с 9 утра и до 15.00.На городском пляже с 10.00 до 20.00 будут проходить соревнования по пляжному волейболу.А любители истории в субботу, 13 июля, смогут посетить две бесплатные экскурсии: в 16.00 – "Рыбацкая слава Керчи", в 18.00 – "Променад по набережной из XVIII в XXI век".Читайте также на РИА Новости Крым:Керчь отметила День рыбака по-новому: как это былоУ берегов Крыма растет объем вылова рыбыМиллиард выделен на поддержку рыболовства в Черном и Азовском морях

https://crimea.ria.ru/20240710/v-chernoe-more-mozhet-vselitsya-mikrovodorosl--ubiytsa-midiy-1138744277.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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