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Удивил Зеленского: Байден назвал имя президента Украины
Удивил Зеленского: Байден назвал имя президента Украины - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Удивил Зеленского: Байден назвал имя президента Украины
Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T08:26
2024-07-12T08:26
2024-07-12T08:32
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса.Кроме того, на пресс-конференции он назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.По мнению редактора издания Telegraph Тони Дайвера, оговорки президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе позорят США и вредят избирательной кампании демократов, пишет РИА Новости.При этом французский лидер Эммануэль Макрон призвал относиться к ошибкам Байдена снисходительно, передает агентство Франс Пресс.Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что у американского лидера "хороший послужной список", а его постоянные промахи не сказываются на содержании его речи.В свою очередь, команда Белого дома высоко оценила пресс-конференцию Джо Байдена, несмотря на случившиеся с ним курьезные оговорки.Джо Байден не впервые допускает в своей речи нелепые ошибки. Так, в марте он оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.Случалось, что он путал имена европейских лидеров, и заявлял, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. А перед этим рассказывал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, которого не стало почти 30 лет назад.Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности СШАОговорка "по Фрейду": Аксенов оценил репортаж американского ТВ о КрымеКурс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер БританииБудет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США
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новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир путин (политик), владимир зеленский, украина, нато, политика
Удивил Зеленского: Байден назвал имя президента Украины
Байден перепутал Зеленского с Путиным
08:26 12.07.2024 (обновлено: 08:32 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.
Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса.
"Теперь я хочу передать слово президенту Украины, у которого столько же смелости, сколько и упорства. Дамы и господа — президент Путин", - сказал он.
Кроме того, на пресс-конференции он назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.
По мнению редактора издания Telegraph Тони Дайвера, оговорки президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе позорят США и вредят избирательной кампании демократов, пишет РИА Новости.
При этом французский лидер Эммануэль Макрон призвал относиться к ошибкам Байдена снисходительно, передает агентство Франс Пресс.
"Все мы иногда оступаемся... Это случалось со мной, это может повториться и завтра. Я бы попросил вас о снисходительности", - цитирует агентство слова Макрона, которого журналисты попросили прокомментировать оговорку Байдена.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что у американского лидера "хороший послужной список", а его постоянные промахи не сказываются на содержании его речи.
"У Джо Байдена хороший послужной список, он показал, что способен принимать правильные решения... Оговорки случаются, ничего из содержания речи Джо Байдена это меняет", - транслирует агентство Рейтер слова канцлера.
В свою очередь, команда Белого дома высоко оценила пресс-конференцию Джо Байдена, несмотря на случившиеся с ним курьезные оговорки.
"Отвечаем на вопрос, который волнует всех: нет, у Джо Байдена нет докторской степени по международным отношениям. Он просто чертовски хорош", - прокомментировала пресс-конференцию заместитель пресс-секретаря в соцсети Х.
Джо Байден не впервые допускает в своей речи нелепые ошибки. Так, в марте он оговорился, перепутав Украину
с Афганистаном и Ираком.
Случалось, что он путал имена европейских лидеров, и заявлял, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. А перед этим рассказывал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, которого не стало почти 30 лет назад.
Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.
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