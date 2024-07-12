https://crimea.ria.ru/20240712/udivil-zelenskogo-bayden-nazval-imya-prezidenta-ukrainy-1138786642.html

Удивил Зеленского: Байден назвал имя президента Украины

Удивил Зеленского: Байден назвал имя президента Украины - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Удивил Зеленского: Байден назвал имя президента Украины

Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T08:26

2024-07-12T08:26

2024-07-12T08:32

новости

джозеф байден, президент сша (joseph biden)

владимир путин (политик)

владимир зеленский

украина

нато

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/02/1c/1135271637_0:32:1024:608_1920x0_80_0_0_00120d2cb8f4ec776236e9a58a921e08.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. Президент США Джо Байден в среду вновь допустил оговорку на публике, на сей раз ошибочно передав слово российскому лидеру Владимиру Путину вместо Владимира Зеленского.Курьезный инцидент произошел во время выступления Байдена перед лидерами стран НАТО в рамках проходящего в Вашингтоне саммита альянса.Кроме того, на пресс-конференции он назвал вице-президента Камалу Харрис Дональдом Трампом.По мнению редактора издания Telegraph Тони Дайвера, оговорки президента США Джо Байдена о президенте России Владимире Путине и кандидате-республиканце Дональде Трампе позорят США и вредят избирательной кампании демократов, пишет РИА Новости.При этом французский лидер Эммануэль Макрон призвал относиться к ошибкам Байдена снисходительно, передает агентство Франс Пресс.Канцлер ФРГ Олаф Шольц отметил, что у американского лидера "хороший послужной список", а его постоянные промахи не сказываются на содержании его речи.В свою очередь, команда Белого дома высоко оценила пресс-конференцию Джо Байдена, несмотря на случившиеся с ним курьезные оговорки.Джо Байден не впервые допускает в своей речи нелепые ошибки. Так, в марте он оговорился, перепутав Украину с Афганистаном и Ираком.Случалось, что он путал имена европейских лидеров, и заявлял, что в 2021 году общался с экс-канцлером Германии Гельмутом Колем, который скончался в 2017 году. А перед этим рассказывал о своем недавнем общении с президентом Франции Франсуа Миттераном, которого не стало почти 30 лет назад.Байден часто допускает подобные оговорки, он рассказывал, как фотографировался с конгрессвумен, которой на самом деле не было на мероприятии, путал своих министров, китайских лидеров, а уже после вступления на британский престол Карла III говорил "Боже, храни королеву", которая к тому времени скончалась.Читайте также на РИА Новости Крым:Экс-сотрудник ЦРУ: деменция Джо Байдена – угроза для безопасности СШАОговорка "по Фрейду": Аксенов оценил репортаж американского ТВ о КрымеКурс на конфликт с РФ: о чем договорились Байден и новый премьер БританииБудет решать семья Обамы: кто заменит Байдена на выборах в США

https://crimea.ria.ru/20240428/budet-ekshn-bayden-privlek-spilberga-k-svoey-predvybornoy-kampanii-1136927835.html

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, джозеф байден, президент сша (joseph biden), владимир путин (политик), владимир зеленский, украина, нато, политика