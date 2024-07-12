https://crimea.ria.ru/20240712/nasiloval-malenkuyu-padcheritsu-sevastopoltsu-grozit-25-let-tyurmy-1138792705.html

Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы

Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы

39-летний севастополец обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет регулярно насиловал малолетнюю падчерицу. Мужчина арестован, ему грозит до 25 лет... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T13:03

2024-07-12T13:03

2024-07-12T13:04

крымский следком

прокуратура города севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. 39-летний севастополец обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет регулярно насиловал малолетнюю падчерицу. Мужчина арестован, ему грозит до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры региона и Следкома Крыма и Севастополя."Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. "а" ч. 3 и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в сообщении прокуратуры.Установлено, что в период с 2021 п о2023 год мужчина, оставаясь дома наедине с девочкой, насиловал ее. Тогда ребенку было 11-14 лет. Отчим запугивал свою падчерицу, поэтому она ни о чем не рассказывала матери. Все вскрылось, когда однажды женщина вернулась домой раньше обычного, и застала мужа за совершением противоправных действий в отношении ребенка.В ходе следствия также удалось установить и другие факты противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, потому что боялась угроз отчима, отметили в Следственном комитете."Фигурант был заключен под стражу. Собрана достаточная доказательственная база", - добавили в пресс-службе.Расследование уголовного дела завершено.Ранее житель Крыма, который несколько лет совершал половые преступления в отношении падчерицы, был приговорен к 16 годам колонии строго режима.В начале июля сообщалось, что рабочий из поселка Кировское предстанет перед судом за растление малолетних. Также в Краснодарском крае водитель маршрутного такси обвиняется в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофилам запрещено посещать места скопления детей – законКрымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицейБывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский следком, прокуратура города севастополя, происшествия, суд, крым, новости крыма