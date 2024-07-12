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Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы
Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы
39-летний севастополец обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет регулярно насиловал малолетнюю падчерицу. Мужчина арестован, ему грозит до 25 лет... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T13:03
2024-07-12T13:03
2024-07-12T13:04
крымский следком
прокуратура города севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. 39-летний севастополец обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет регулярно насиловал малолетнюю падчерицу. Мужчина арестован, ему грозит до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры региона и Следкома Крыма и Севастополя."Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. "а" ч. 3 и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в сообщении прокуратуры.Установлено, что в период с 2021 п о2023 год мужчина, оставаясь дома наедине с девочкой, насиловал ее. Тогда ребенку было 11-14 лет. Отчим запугивал свою падчерицу, поэтому она ни о чем не рассказывала матери. Все вскрылось, когда однажды женщина вернулась домой раньше обычного, и застала мужа за совершением противоправных действий в отношении ребенка.В ходе следствия также удалось установить и другие факты противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, потому что боялась угроз отчима, отметили в Следственном комитете."Фигурант был заключен под стражу. Собрана достаточная доказательственная база", - добавили в пресс-службе.Расследование уголовного дела завершено.Ранее житель Крыма, который несколько лет совершал половые преступления в отношении падчерицы, был приговорен к 16 годам колонии строго режима.В начале июля сообщалось, что рабочий из поселка Кировское предстанет перед судом за растление малолетних. Также в Краснодарском крае водитель маршрутного такси обвиняется в серии преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.Читайте также на РИА Новости Крым:Педофилам запрещено посещать места скопления детей – законКрымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицейБывшему охраннику детсада в Крыму вынесли приговор за растление детей
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский следком, прокуратура города севастополя, происшествия, суд, крым, новости крыма
Насиловал маленькую падчерицу: севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы
За половые преступления в отношении маленькой падчерицы севастопольцу грозит 25 лет тюрьмы
13:03 12.07.2024 (обновлено: 13:04 12.07.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. 39-летний севастополец обвиняется в том, что на протяжении нескольких лет регулярно насиловал малолетнюю падчерицу. Мужчина арестован, ему грозит до 25 лет лишения свободы. Об этом сообщают пресс-службы прокуратуры региона и Следкома Крыма и Севастополя.
"Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 39-летнего местного жителя. Он обвиняется по п. "а" ч. 3 и п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера) и п. "б" ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование)", - говорится в сообщении прокуратуры.
Установлено, что в период с 2021 п о2023 год мужчина, оставаясь дома наедине с девочкой, насиловал ее. Тогда ребенку было 11-14 лет. Отчим запугивал свою падчерицу, поэтому она ни о чем не рассказывала матери. Все вскрылось, когда однажды женщина вернулась домой раньше обычного, и застала мужа за совершением противоправных действий в отношении ребенка.
"По совокупности преступлений обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 25 лет", - уточнили в ведомстве.
В ходе следствия также удалось установить и другие факты противоправных действий в отношении потерпевшей, которые она скрывала от близких, потому что боялась угроз отчима, отметили в Следственном комитете.
"Фигурант был заключен под стражу. Собрана достаточная доказательственная база", - добавили в пресс-службе.
Расследование уголовного дела завершено.
Ранее житель Крыма, который несколько лет совершал половые преступления в отношении падчерицы, был приговорен
к 16 годам колонии строго режима.
В начале июля сообщалось
, что рабочий из поселка Кировское предстанет перед судом за растление малолетних. Также в Краснодарском крае водитель маршрутного такси обвиняется в серии
преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.
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