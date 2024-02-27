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Житель Ялты получил 16 лет за половые преступления в отношении падчерицы
Житель Ялты получил 16 лет за половые преступления в отношении падчерицы - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Житель Ялты получил 16 лет за половые преступления в отношении падчерицы
16 годам колонии строго режима приговорили жителя Крыма, который несколько лет совершал половые преступления в отношении падчерицы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T13:53
2024-02-27T13:53
2024-02-27T13:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. К 16 годам колонии строго режима приговорили жителя Крыма, который несколько лет совершал половые преступления в отношении падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.По информации следствия, отчим долгое время запугивал девочку. Но она все же рассказала маме об одном из страшных фактов. Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи и следователи-криминалисты СКР установили и другие эпизоды противоправных действий злоумышленника.В прокуратуре Республики Крым уточняют, что подсудимый проживал в Ялте. По результатам анализа представленных стороной обвинения доказательств суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима.В начале февраля жителя Красноперекопска суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей. Преступления в отношении старшей дочери он совершал с 2010 по 2021 годы. На момент первого деяния ей исполнилось семь лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицейКрымчанин получил 16 лет за насилие над падчерицей11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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приговор, закон и право, ялта, общество, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, крым
Житель Ялты получил 16 лет за половые преступления в отношении падчерицы
Жителя Ялты приговорили к 16 годам за половые преступления в отношении падчерицы
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. К 16 годам колонии строго режима приговорили жителя Крыма, который несколько лет совершал половые преступления в отношении падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.
"Установлено, что с декабря 2015 по апрель 2023 года мужчина, оставаясь наедине с ребенком в машине, а также по местам жительства в Симферополе, Евпатории и Ялте, совершал преступления сексуального характера. Первое злодеяние в отношении девочки было совершено, когда ей исполнилось всего семь лет", - рассказали в ведомстве.
По информации следствия, отчим долгое время запугивал девочку. Но она все же рассказала маме об одном из страшных фактов. Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи и следователи-криминалисты СКР установили и другие эпизоды противоправных действий злоумышленника.
В прокуратуре Республики Крым уточняют, что подсудимый проживал в Ялте. По результатам анализа представленных стороной обвинения доказательств суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима.
В начале февраля жителя Красноперекопска суд приговорил
к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей. Преступления в отношении старшей дочери он совершал с 2010 по 2021 годы. На момент первого деяния ей исполнилось семь лет.
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