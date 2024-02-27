https://crimea.ria.ru/20240227/zhitel-yalty-poluchil-16-let-za-polovye-prestupleniya-v-otnoshenii-padcheritsy-1135245456.html

Житель Ялты получил 16 лет за половые преступления в отношении падчерицы

Житель Ялты получил 16 лет за половые преступления в отношении падчерицы - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Житель Ялты получил 16 лет за половые преступления в отношении падчерицы

16 годам колонии строго режима приговорили жителя Крыма, который несколько лет совершал половые преступления в отношении падчерицы. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T13:53

2024-02-27T13:53

2024-02-27T13:53

приговор

закон и право

ялта

общество

крымский следком

прокуратура республики крым

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111565/14/1115651414_0:229:3046:1942_1920x0_80_0_0_f2b7e93a7c00beb27b47151d2841b600.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. К 16 годам колонии строго режима приговорили жителя Крыма, который несколько лет совершал половые преступления в отношении падчерицы. Об этом сообщает пресс-служба Следкома Крыма и Севастополя.По информации следствия, отчим долгое время запугивал девочку. Но она все же рассказала маме об одном из страшных фактов. Женщина обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело, в рамках которого следователи и следователи-криминалисты СКР установили и другие эпизоды противоправных действий злоумышленника.В прокуратуре Республики Крым уточняют, что подсудимый проживал в Ялте. По результатам анализа представленных стороной обвинения доказательств суд приговорил мужчину к 16 годам лишения свободы с ограничением свободы на срок два года. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строго режима.В начале февраля жителя Красноперекопска суд приговорил к 20 годам колонии строгого режима за преступления сексуального характера в отношении своих малолетних дочерей. Преступления в отношении старшей дочери он совершал с 2010 по 2021 годы. На момент первого деяния ей исполнилось семь лет.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанину грозит 20 лет тюрьмы за насилие над маленькой падчерицейКрымчанин получил 16 лет за насилие над падчерицей11 лет "строгача": в Крыму осудили еще одного педофила

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

приговор, закон и право, ялта, общество, крымский следком, прокуратура республики крым, новости крыма, крым