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Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T21:36
2024-07-12T21:36
ситуация на дорогах крыма
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логистика
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новости крыма
безопасность республики крым и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу временно приостановили в 20.50.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, крымский мост, транспорт, логистика, керчь, тамань, краснодарский край, новости крыма, безопасность республики крым и севастополя, безопасность
Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта

Крымский мост открыли для проезда машин

21:36 12.07.2024
 
Крымский мост открыт
Крымский мост открыт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", – говорится в сообщении.
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу временно приостановили в 20.50.
Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
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