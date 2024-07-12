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Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T21:36
2024-07-12T21:36
2024-07-12T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. На Крымском мосту восстановили движение автомобильного транспорта, сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту в пятницу временно приостановили в 20.50.Транспортный переход через Керченский пролив периодически закрывают для проезда из соображений безопасности. Республиканские власти напоминают, что мостовой переход является стратегическим объектом, безопасность которого имеет первостепенное значение.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Читайте также на РИА Новости Крым:Аксенов оценил безопасность Крымского моста перед курортным сезономАксенов дал честный ответ о безопасности отдыха в КрымуКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасен
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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Крымский мост открыли после приостановки движения транспорта
Крымский мост открыли для проезда машин