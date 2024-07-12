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Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T20:51
2024-07-12T20:51
2024-07-12T20:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту время от времени приостанавливают из-за возникающих угроз в целях безопасности. Власти Крыма обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив – стратегический объект и его безопасность уделяется первостепенное внимание.Нередко в это же время в Севастополе звучит сигнал воздушной опасности по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт города также приостанавливает движение.В связи с временной остановкой движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами автомобилей иногда формируются очереди, о чем также сообщается оперативно в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
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крымский мост, безопасность республики крым и севастополя, крым, новости крыма, логистика, транспорт, керчь, керченский пролив
Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено
20:51 12.07.2024 (обновлено: 20:54 12.07.2024)