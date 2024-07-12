https://crimea.ria.ru/20240712/krymskiy-most-zakryt-dlya-proezda-avtotransporta-1138637469.html

Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта

Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Крымский мост закрыт для проезда автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе. РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T20:51

2024-07-12T20:51

2024-07-12T20:54

крымский мост

безопасность республики крым и севастополя

крым

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ситуация на дорогах крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл – РИА Новости Крым. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мостовом переходе.Проезд автотранспорта по Крымскому мосту время от времени приостанавливают из-за возникающих угроз в целях безопасности. Власти Крыма обращают внимание на то, что транспортный переход через Керченский пролив – стратегический объект и его безопасность уделяется первостепенное внимание.Нередко в это же время в Севастополе звучит сигнал воздушной опасности по общегородской системе оповещения. Власти призывают жителей и гостей региона пройти в укрытия и оставаться там до отбоя. В это время наземный и морской транспорт города также приостанавливает движение.В связи с временной остановкой движения по Крымскому мосту перед досмотровыми пунктами автомобилей иногда формируются очереди, о чем также сообщается оперативно в профильных Telegram-каналах и на сайте РИА Новости Крым. Читайте также на РИА Новости Крым:Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут

крымский мост

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керчь

керченский пролив

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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