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Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные
Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные
В грядущие выходные в Крыму сохранятся рекордно жаркие температуры - до 37 градусов тепла, однако ситуацию облегчит плотный ветер. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T21:36
2024-07-12T21:36
2024-07-12T21:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму сохранятся рекордно жаркие температуры - до 37 градусов тепла, однако ситуацию облегчит плотный ветер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье сохранится антициклональный тип метеоусловий: ночью столбики термометров покажут +17…22, ночью - до 37 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков, плотный северо-восточный ветер.В целом, по словам эксперта, температурные показатели на текущий момент превышают норму на 4-5 градусов и бьют многолетние рекорды.В Симферополе ранее был перекрыт абсолютный максимум температур, впервые за 86 лет 2 июля столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса, сообщала ранее начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеАномальная жара накроет Крым"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах
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Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные
В субботу и воскресенье в Крыму жара продолжит бить многолетние рекорды - ФОБОС