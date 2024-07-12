https://crimea.ria.ru/20240712/anomalnaya-zhara-v-krymu--zhdat-li-ponizheniya-temperatur-v-vykhodnye-1138818213.html

Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные

Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Аномальная жара в Крыму – ждать ли понижения температур в выходные

В грядущие выходные в Крыму сохранятся рекордно жаркие температуры - до 37 градусов тепла, однако ситуацию облегчит плотный ветер. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T21:36

2024-07-12T21:36

2024-07-12T21:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В грядущие выходные в Крыму сохранятся рекордно жаркие температуры - до 37 градусов тепла, однако ситуацию облегчит плотный ветер. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.В воскресенье сохранится антициклональный тип метеоусловий: ночью столбики термометров покажут +17…22, ночью - до 37 градусов тепла. Переменная облачность, без осадков, плотный северо-восточный ветер.В целом, по словам эксперта, температурные показатели на текущий момент превышают норму на 4-5 градусов и бьют многолетние рекорды.В Симферополе ранее был перекрыт абсолютный максимум температур, впервые за 86 лет 2 июля столбики термометров поднялись до отметки 35,3 градуса, сообщала ранее начальник регионального гидрометцентра Татьяна Любецкая.Читайте также на РИА Новости Крым:Чем грозит Крыму глобальное потеплениеАномальная жара накроет Крым"Удар" по здоровью и кошельку – чем опасно купание в фонтанах

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