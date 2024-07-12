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Аномальная жара накроет Крым - РИА Новости Крым, 12.07.2024
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Аномальная жара накроет Крым
Аномальная жара накроет Крым - РИА Новости Крым, 12.07.2024
Аномальная жара накроет Крым
В Крыму в течение ближайших нескольких дней ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха достигнет 38 градусов тепла. Об этом предупредили в крымском... РИА Новости Крым, 12.07.2024
2024-07-12T12:17
2024-07-12T12:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в течение ближайших нескольких дней ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха достигнет 38 градусов тепла. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности:- избегать интенсивной физической нагрузки, стараться находиться в тени;- надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка);- употреблять больше воды;- принимать прохладный душ или ванну;- сократить пребывание на открытом воздухе.Читайте также на РИА Новости Крым:Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день Как крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма
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Аномальная жара накроет Крым

Аномальную жару прогнозируют в Крыму в ближайшие дни

12:17 12.07.2024 (обновлено: 12:20 12.07.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевАлушта
Алушта - РИА Новости, 1920, 12.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в течение ближайших нескольких дней ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха достигнет 38 градусов тепла. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.
"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 15 по 19 июля в Крыму ожидается аномально-жаркая погода со средней суточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы. Максимальная температура воздуха составит +33…+38", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности:
- избегать интенсивной физической нагрузки, стараться находиться в тени;
- надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка);
- употреблять больше воды;
- принимать прохладный душ или ванну;
- сократить пребывание на открытом воздухе.
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