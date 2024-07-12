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Аномальная жара накроет Крым

Аномальная жара накроет Крым - РИА Новости Крым, 12.07.2024

Аномальная жара накроет Крым

В Крыму в течение ближайших нескольких дней ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха достигнет 38 градусов тепла. Об этом предупредили в крымском... РИА Новости Крым, 12.07.2024

2024-07-12T12:17

2024-07-12T12:17

2024-07-12T12:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июл - РИА Новости Крым. В Крыму в течение ближайших нескольких дней ожидается аномально жаркая погода, температура воздуха достигнет 38 градусов тепла. Об этом предупредили в крымском главке МЧС России.Спасатели рекомендуют соблюдать меры предосторожности:- избегать интенсивной физической нагрузки, стараться находиться в тени;- надевать головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка);- употреблять больше воды;- принимать прохладный душ или ванну;- сократить пребывание на открытом воздухе.Читайте также на РИА Новости Крым:Труд в аномальную жару: могут ли крымчанам сократить рабочий день Как крымчанам уберечь сердце в жару – рекомендации кардиолога Горячее Черное море: насколько прогрелась вода у берегов Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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