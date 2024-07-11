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Главное за день: 11 июля

Главное за день: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2024

Главное за день: 11 июля

Владимир Путин отметил рост числа сторонников БРИКС. Эксперт высказал мнение об угрозе Крыму из расширения НАТО в Черном море. США ищет альтернативу Зеленскому. РИА Новости Крым, 11.07.2024

2024-07-11T23:05

2024-07-11T23:05

2024-07-11T23:05

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Владимир Путин отметил рост числа сторонников БРИКС. Эксперт высказал мнение об угрозе Крыму из расширения НАТО в Черном море. США ищет альтернативу Зеленскому. Предотвращен теракт в храме Адыгеи. Магнитная буря накроет Землю на выходных.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рост числа сторонников БРИКСПрезидент РФ Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге заявил, что количество сторонников объединения постоянно растет. Сотрудничество в рамках БРИКС, по его словам, отражает интересы государств и глобального Юга, и глобального Востока. Глава российского государства отметил, что страны БРИКС открыты к укреплению взаимодействия со всеми государствами, выражающими интерес к деятельности объединения.Расширение НАТО в Черном море как угроза КрымуНа вашингтонском саммите были озвучены намерения НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе. По мнению политолога Андрея Никифорова, в этом нет ничего нового. Угрозу для Крыма в этом плане может устранить только лишение Украины выхода к морю. При этом он отметил, что за последние 10 лет, после воссоединения Крыма с РФ, Россия существенно усилилась на Черном море.Поиск США альтернативы ЗеленскомуАмериканцы активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому во главе украинского государства. Это выяснила Служба внешней разведки России. В рассекреченной шифрограмме СВР указано, что соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым".Предотвращение теракта в храме АдыгеиВооруженное нападение на православный храм в Майкопе предотвратила ФСБ России. Выходец одной из центральноазиатских стран готовил убийство священнослужителей и охранников храма с дальнейшим поджогом здания. Мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства, уточнили в ФСБ. Теракт он планировал снимать на видео и разместить затем ролик в интернете.Прогноз магнитной буриВечером 13 июля Землю накроет магнитная буря уровня G1.По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитный шторм разразится в 19 часов и будет бушевать до полуночи. Небольшое возмущение геомагнитного фона также прогнозируется 14 июля, однако оно не достигнет штормовых значений.

https://crimea.ria.ru/20240711/voskhod-pod-kontrolem-vs-rf-osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-donbassa-1138768659.html

https://crimea.ria.ru/20240711/novyy-paket-pomoschi-ukraine-chto-dadut-1138783332.html

https://crimea.ria.ru/20240711/eskalatsiya-konflikta-na-ukraine-s-chem-ona-svyazana-i-kogda-budet-1138773241.html

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https://crimea.ria.ru/20240711/gruzovik-smyal-14-mashin-v-probke-na-trasse-m-2-krym-1138784165.html

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