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Главное за день: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2024
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Главное за день: 11 июля
Главное за день: 11 июля - РИА Новости Крым, 11.07.2024
Главное за день: 11 июля
Владимир Путин отметил рост числа сторонников БРИКС. Эксперт высказал мнение об угрозе Крыму из расширения НАТО в Черном море. США ищет альтернативу Зеленскому. РИА Новости Крым, 11.07.2024
2024-07-11T23:05
2024-07-11T23:05
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Владимир Путин отметил рост числа сторонников БРИКС. Эксперт высказал мнение об угрозе Крыму из расширения НАТО в Черном море. США ищет альтернативу Зеленскому. Предотвращен теракт в храме Адыгеи. Магнитная буря накроет Землю на выходных.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Рост числа сторонников БРИКСПрезидент РФ Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге заявил, что количество сторонников объединения постоянно растет. Сотрудничество в рамках БРИКС, по его словам, отражает интересы государств и глобального Юга, и глобального Востока. Глава российского государства отметил, что страны БРИКС открыты к укреплению взаимодействия со всеми государствами, выражающими интерес к деятельности объединения.Расширение НАТО в Черном море как угроза КрымуНа вашингтонском саммите были озвучены намерения НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе. По мнению политолога Андрея Никифорова, в этом нет ничего нового. Угрозу для Крыма в этом плане может устранить только лишение Украины выхода к морю. При этом он отметил, что за последние 10 лет, после воссоединения Крыма с РФ, Россия существенно усилилась на Черном море.Поиск США альтернативы ЗеленскомуАмериканцы активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому во главе украинского государства. Это выяснила Служба внешней разведки России. В рассекреченной шифрограмме СВР указано, что соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым".Предотвращение теракта в храме АдыгеиВооруженное нападение на православный храм в Майкопе предотвратила ФСБ России. Выходец одной из центральноазиатских стран готовил убийство священнослужителей и охранников храма с дальнейшим поджогом здания. Мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства, уточнили в ФСБ. Теракт он планировал снимать на видео и разместить затем ролик в интернете.Прогноз магнитной буриВечером 13 июля Землю накроет магнитная буря уровня G1.По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитный шторм разразится в 19 часов и будет бушевать до полуночи. Небольшое возмущение геомагнитного фона также прогнозируется 14 июля, однако оно не достигнет штормовых значений.
https://crimea.ria.ru/20240711/voskhod-pod-kontrolem-vs-rf-osvobozhden-esche-odin-naselennyy-punkt-donbassa-1138768659.html
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главное за день, новости, россия, в мире, общество
Главное за день: 11 июля

Главные события и заявления четверга, 11 июля

23:05 11.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев Главное за день
 Главное за день - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости Крым. Владимир Путин отметил рост числа сторонников БРИКС. Эксперт высказал мнение об угрозе Крыму из расширения НАТО в Черном море. США ищет альтернативу Зеленскому. Предотвращен теракт в храме Адыгеи. Магнитная буря накроет Землю на выходных.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Рост числа сторонников БРИКС

Президент РФ Владимир Путин на Парламентском форуме БРИКС в Санкт-Петербурге заявил, что количество сторонников объединения постоянно растет. Сотрудничество в рамках БРИКС, по его словам, отражает интересы государств и глобального Юга, и глобального Востока. Глава российского государства отметил, что страны БРИКС открыты к укреплению взаимодействия со всеми государствами, выражающими интерес к деятельности объединения.
Южный сектор специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Вчера, 13:28
Восход под контролем ВС РФ: освобожден еще один населенный пункт Донбасса

Расширение НАТО в Черном море как угроза Крыму

На вашингтонском саммите были озвучены намерения НАТО продолжить расширение в Черноморском регионе. По мнению политолога Андрея Никифорова, в этом нет ничего нового. Угрозу для Крыма в этом плане может устранить только лишение Украины выхода к морю. При этом он отметил, что за последние 10 лет, после воссоединения Крыма с РФ, Россия существенно усилилась на Черном море.
Пентагон
Вчера, 21:07
Новый пакет помощи Украине: что дадут

Поиск США альтернативы Зеленскому

Американцы активизировали усилия по поиску альтернативы Владимиру Зеленскому во главе украинского государства. Это выяснила Служба внешней разведки России. В рассекреченной шифрограмме СВР указано, что соответствующие контакты установлены с лидером партии "Европейская солидарность" Петром Порошенко и мэром Киева Виталием Кличко. Негласная работа ведется с руководителем офиса президента Украины Андреем Ермаком, бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и экс-спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым".
Денежные купюры и монеты США и Украины - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Вчера, 20:39Радио "Спутник в Крыму"
Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет

Предотвращение теракта в храме Адыгеи

Вооруженное нападение на православный храм в Майкопе предотвратила ФСБ России. Выходец одной из центральноазиатских стран готовил убийство священнослужителей и охранников храма с дальнейшим поджогом здания. Мужчина провел разведку местности, составил схему атаки, приобрел необходимые компоненты и изготовил самодельные зажигательные устройства, уточнили в ФСБ. Теракт он планировал снимать на видео и разместить затем ролик в интернете.
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Вчера, 21:35
В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей

Прогноз магнитной бури

Вечером 13 июля Землю накроет магнитная буря уровня G1.
По данным Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики, геомагнитный шторм разразится в 19 часов и будет бушевать до полуночи. Небольшое возмущение геомагнитного фона также прогнозируется 14 июля, однако оно не достигнет штормовых значений.
Грузовик смял 14 машин на трассе М-2 Крым
Вчера, 22:09
Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"
 
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00:01Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 12 июля
23:49Двое сейчас на операционном столе: данные о раненых в Шебекино детях
23:05Главное за день: 11 июля
22:53Питон проглотил женщину в Индонезии
22:36Какие страны напрямую участвуют в конфликте на Украине
22:22На внешнем рейде в Севастополе до полуночи будут стрелять – причина
22:21Главные новости Крыма: 11 июля
22:09Грузовик смял 14 машин в пробке на трассе М-2 "Крым"
21:42В Крыму исчезают краснокнижные насекомые
21:35В Шебекино ВСУ сбросили взрывчатку во двор многоэтажки – ранены 5 детей
21:27Шесть признаков мошеннических операций: ЦБ расширил перечень для банков
21:13Когда в Севастополе завершат строительство КОС "Южные"
21:07Новый пакет помощи Украине: что дадут
20:56РНКБ выдал 5,9 млрд рублей кредитов бизнесу по льготным госпрограммам
20:52Ударили артиллерией: человек погиб и пятеро ранены в ДНР при обстреле ВСУ
20:39Эскалация конфликта на Украине: с чем она связана и когда будет
20:16Смена актеров ничего не меняет: эксперт о планах США заменить Зеленского
20:13Бьют из минометов: ВСУ атаковали жилые дома в Новой Каховке
20:03В горах под Судаком ликвидировали открытое горение
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