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Как спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС
Как спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Как спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС
В Херсонской области развивают систему локального орошения для восстановления сельхозугодий после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T21:58
2024-07-10T21:58
2024-07-10T21:58
андрей алексеенко
херсонская область
овощи
новости
сельское хозяйство
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области развивают систему локального орошения для восстановления сельхозугодий после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."ВСУ сделали все, чтобы знаменитые херсонские помидоры и другие овощи больше не росли на нашей земле. После теракта ВСУ на Каховской ГЭС площади орошаемых сельхозугодий в области сократились примерно в 100 раз. Тем не менее, производство овощей сегодня восстанавливаем шаг за шагом. В том числе, помогая хозяйствам в строительстве систем локального орошения", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.В частности, более 30 миллионов рублей на строительство каскада прудов-накопителей, насосных станций и магистралей направило одно из предприятий в Новотроицком районе, аналогичный проект реализуют в Горностаевке, где площадь орошаемых угодий планируют увеличить на треть. Это поможет поливать озимые и овощные культуры.И подчеркнул, что предприятия, внедряющие передовые аграрные проекты, получат компенсации части затрат.Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат субсидии из федерального бюджета на сумму 1,3 миллиарда рублей, сообщал ранее министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона Санал Адьяев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурамиМастера сырных дел: на Херсонщине создают деликатесы из козьего молокаПокупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются
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андрей алексеенко, херсонская область, овощи, новости, сельское хозяйство
Как спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС
Системы локального орошения сельхозугодий строят в Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области развивают систему локального орошения для восстановления сельхозугодий после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко.
"ВСУ сделали все, чтобы знаменитые херсонские помидоры и другие овощи больше не росли на нашей земле. После теракта ВСУ на Каховской ГЭС площади орошаемых сельхозугодий в области сократились примерно в 100 раз. Тем не менее, производство овощей сегодня восстанавливаем шаг за шагом. В том числе, помогая хозяйствам в строительстве систем локального орошения", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.
В частности, более 30 миллионов рублей на строительство каскада прудов-накопителей, насосных станций и магистралей направило одно из предприятий в Новотроицком районе, аналогичный проект реализуют в Горностаевке, где площадь орошаемых угодий планируют увеличить на треть. Это поможет поливать озимые и овощные культуры.
"Прямо под корень каждого растения подается строго необходимый объем воды, причем сразу и с удобрениями, средствами защиты растений от вредителей и болезней. При такой технологии отлично растет все: от томатов до баклажан", – пояснил глава регионального правительства.
И подчеркнул, что предприятия, внедряющие передовые аграрные проекты, получат компенсации части затрат.
Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат субсидии из федерального бюджета на сумму 1,3 миллиарда рублей
, сообщал ранее министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона Санал Адьяев.
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