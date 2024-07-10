https://crimea.ria.ru/20240710/kak-spasayut-znamenitye-khersonskie-pomidory-posle-terakta-na-kakhovskoy-ges-1138746636.html

Как спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС

Как спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Как спасают знаменитые херсонские помидоры после теракта на Каховской ГЭС

В Херсонской области развивают систему локального орошения для восстановления сельхозугодий после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T21:58

2024-07-10T21:58

2024-07-10T21:58

андрей алексеенко

херсонская область

овощи

новости

сельское хозяйство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл - РИА Новости Крым. В Херсонской области развивают систему локального орошения для восстановления сельхозугодий после теракта ВСУ на Каховской ГЭС. Об этом сообщил глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко."ВСУ сделали все, чтобы знаменитые херсонские помидоры и другие овощи больше не росли на нашей земле. После теракта ВСУ на Каховской ГЭС площади орошаемых сельхозугодий в области сократились примерно в 100 раз. Тем не менее, производство овощей сегодня восстанавливаем шаг за шагом. В том числе, помогая хозяйствам в строительстве систем локального орошения", – написал Алексеенко в своем Telegram-канале.В частности, более 30 миллионов рублей на строительство каскада прудов-накопителей, насосных станций и магистралей направило одно из предприятий в Новотроицком районе, аналогичный проект реализуют в Горностаевке, где площадь орошаемых угодий планируют увеличить на треть. Это поможет поливать озимые и овощные культуры.И подчеркнул, что предприятия, внедряющие передовые аграрные проекты, получат компенсации части затрат.Сельхозтоваропроизводители Херсонской области в этом году получат субсидии из федерального бюджета на сумму 1,3 миллиарда рублей, сообщал ранее министр агропромышленного комплекса и продовольственной политики региона Санал Адьяев.Читайте также на РИА Новости Крым:В Херсонской области обследовали 23 поля с различными культурамиМастера сырных дел: на Херсонщине создают деликатесы из козьего молокаПокупай крымское: цены на фрукты и ягоды снижаются

херсонская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

андрей алексеенко, херсонская область, овощи, новости, сельское хозяйство