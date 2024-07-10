https://crimea.ria.ru/20240710/glavnye-novosti-kryma-10-iyulya-1138755034.html

Главные новости Крыма: 10 июля

Главные новости Крыма: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2024

Главные новости Крыма: 10 июля

Бакальскую косу закрыли для посещения. Крым будет требовать от Украины компенсаций за ущерб от терактов и лингвоцида. Больше сотни служб доставки еды в Крыму и... РИА Новости Крым, 10.07.2024

2024-07-10T22:58

2024-07-10T22:58

2024-07-10T22:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Бакальскую косу закрыли для посещения. Крым будет требовать от Украины компенсаций за ущерб от терактов и лингвоцида. Больше сотни служб доставки еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями. В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 га новых орошаемых угодий. В Черном море может поселиться "убийца мидий". В Севастополе рекомендовали не проводить мероприятия на воздухе с участием больше 50 человек.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Бакальскую косу закрыли для посещенияПроезд на территорию Бакальской косы в Раздольненском районе Крыма закрывают с 10 июля на сутки в связи с учениями военных. Проезд на территорию ландшафтно-рекреационного парка будет запрещен в течение двух дней.Крым будет требовать от Украины компенсацийСписок претензий по ущербу Крыму со стороны Украины будет расширен, к нему добавят ущерб от лингвоцида и терактов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он подчеркнул, что работа будет доведена до конца, в перечень требований о компенсациях также войдет ущерб от терактов на Крымском мосту.Сейчас продолжается работа по подсчету ущерба от водной и энергетической блокад.Нарушения в работе служб доставки еды в Крыму116 предприятий по приготовлению и доставке еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями, в частности, без ветеринарных документов на продукты, заявили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.Уточняется, что 33 предприятия работали без регистрации в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии "ВетИС" или "не показывали" адреса фактического производства. Также зафиксированы случаи, когда предприятия не имели ветеринарных сопроводительных документов на продукты, из которых готовили блюда по заявленным в Интернете меню.400 га новых орошаемых угодий в КрымуВ Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 гектаров новых орошаемых угодий, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.По его словам, работа по увеличению орошаемых земель проводится ежегодно. В том числе, и в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Республики Крым.За период с 2015 по 2023 год на развитие водохозяйственной отрасли было направлено более 1,7 млрд рублей. За счет этих средств в Крыму сумели увеличить площадь орошаемых земель почти на 17 тысяч гектаров.В Черном море может поселиться "убийца мидий"Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и гибель двустворчатых моллюсков, сообщила старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Элина Челебиева.По ее словам, эта микроводоросль уже захватывает российские моря и может угрожать черноморским мидиям и устрицам.Цель ученых – изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море.Рекомендации оперштаба Севастополя по массовым мероприятиямГубернатор Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал организаторам проводить массовые мероприятия на открытом воздухе в городе с участием не более 50 человек. При этом организаторам необходимо обеспечить для участников возможность одновременного укрытия в объектах капитального строительства в случае опасности.Развожаев отметил, что место для укрытия должно располагаться максимум в 2-3 минутах ходьбы от места проведения мероприятия.Массовые мероприятия с участием свыше 50 человек, проводимые городскими властями, отныне возможно проводить только по согласованию с оперативным штабом города.

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https://crimea.ria.ru/20240710/zhiloy-kvartal-vozle-novogo-khersonesa-otremontiruyut-za-450-mln-1138751621.html

https://crimea.ria.ru/20240710/i-pod-vzryv-i-v-okop-v-sevastopole-obuchili-kinologov-i-sobak-dlya-svo-1138740490.html

https://crimea.ria.ru/20240710/prognoz-blagopriyatnyy-kogda-v-feodosii-razreshat-kupatsya-v-more-1138753150.html

https://crimea.ria.ru/20240710/v-novom-svete-zavershena-rekonstruktsiya-parka--chto-izmenilos-1138742490.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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