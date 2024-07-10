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Главные новости Крыма: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2024
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Главные новости Крыма: 10 июля
Главные новости Крыма: 10 июля - РИА Новости Крым, 10.07.2024
Главные новости Крыма: 10 июля
Бакальскую косу закрыли для посещения. Крым будет требовать от Украины компенсаций за ущерб от терактов и лингвоцида. Больше сотни служб доставки еды в Крыму и... РИА Новости Крым, 10.07.2024
2024-07-10T22:58
2024-07-10T22:58
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Бакальскую косу закрыли для посещения. Крым будет требовать от Украины компенсаций за ущерб от терактов и лингвоцида. Больше сотни служб доставки еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями. В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 га новых орошаемых угодий. В Черном море может поселиться "убийца мидий". В Севастополе рекомендовали не проводить мероприятия на воздухе с участием больше 50 человек.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Бакальскую косу закрыли для посещенияПроезд на территорию Бакальской косы в Раздольненском районе Крыма закрывают с 10 июля на сутки в связи с учениями военных. Проезд на территорию ландшафтно-рекреационного парка будет запрещен в течение двух дней.Крым будет требовать от Украины компенсацийСписок претензий по ущербу Крыму со стороны Украины будет расширен, к нему добавят ущерб от лингвоцида и терактов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.Он подчеркнул, что работа будет доведена до конца, в перечень требований о компенсациях также войдет ущерб от терактов на Крымском мосту.Сейчас продолжается работа по подсчету ущерба от водной и энергетической блокад.Нарушения в работе служб доставки еды в Крыму116 предприятий по приготовлению и доставке еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями, в частности, без ветеринарных документов на продукты, заявили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.Уточняется, что 33 предприятия работали без регистрации в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии "ВетИС" или "не показывали" адреса фактического производства. Также зафиксированы случаи, когда предприятия не имели ветеринарных сопроводительных документов на продукты, из которых готовили блюда по заявленным в Интернете меню.400 га новых орошаемых угодий в КрымуВ Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 гектаров новых орошаемых угодий, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.По его словам, работа по увеличению орошаемых земель проводится ежегодно. В том числе, и в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Республики Крым.За период с 2015 по 2023 год на развитие водохозяйственной отрасли было направлено более 1,7 млрд рублей. За счет этих средств в Крыму сумели увеличить площадь орошаемых земель почти на 17 тысяч гектаров.В Черном море может поселиться "убийца мидий"Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и гибель двустворчатых моллюсков, сообщила старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Элина Челебиева.По ее словам, эта микроводоросль уже захватывает российские моря и может угрожать черноморским мидиям и устрицам.Цель ученых – изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море.Рекомендации оперштаба Севастополя по массовым мероприятиямГубернатор Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал организаторам проводить массовые мероприятия на открытом воздухе в городе с участием не более 50 человек. При этом организаторам необходимо обеспечить для участников возможность одновременного укрытия в объектах капитального строительства в случае опасности.Развожаев отметил, что место для укрытия должно располагаться максимум в 2-3 минутах ходьбы от места проведения мероприятия.Массовые мероприятия с участием свыше 50 человек, проводимые городскими властями, отныне возможно проводить только по согласованию с оперативным штабом города.
https://crimea.ria.ru/20240710/v-yalte-gorit-les-1138748790.html
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главное за день, крым, новости, новости крыма, общество
Главные новости Крыма: 10 июля

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 10 июля

22:58 10.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июл – РИА Новости Крым. Бакальскую косу закрыли для посещения. Крым будет требовать от Украины компенсаций за ущерб от терактов и лингвоцида. Больше сотни служб доставки еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями. В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 га новых орошаемых угодий. В Черном море может поселиться "убийца мидий". В Севастополе рекомендовали не проводить мероприятия на воздухе с участием больше 50 человек.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Бакальскую косу закрыли для посещения

Проезд на территорию Бакальской косы в Раздольненском районе Крыма закрывают с 10 июля на сутки в связи с учениями военных. Проезд на территорию ландшафтно-рекреационного парка будет запрещен в течение двух дней.

Крым будет требовать от Украины компенсаций

Список претензий по ущербу Крыму со стороны Украины будет расширен, к нему добавят ущерб от лингвоцида и терактов, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что работа будет доведена до конца, в перечень требований о компенсациях также войдет ущерб от терактов на Крымском мосту.
Сейчас продолжается работа по подсчету ущерба от водной и энергетической блокад.
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Вчера, 16:25
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Нарушения в работе служб доставки еды в Крыму

116 предприятий по приготовлению и доставке еды в Крыму и Севастополе работают с нарушениями, в частности, без ветеринарных документов на продукты, заявили в Южном межрегиональном управлении Россельхознадзора.
Уточняется, что 33 предприятия работали без регистрации в федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии "ВетИС" или "не показывали" адреса фактического производства. Также зафиксированы случаи, когда предприятия не имели ветеринарных сопроводительных документов на продукты, из которых готовили блюда по заявленным в Интернете меню.
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400 га новых орошаемых угодий в Крыму

В Крыму введут в эксплуатацию свыше 400 гектаров новых орошаемых угодий, сообщил заместитель министра сельского хозяйства Крыма Николай Тютюник.
По его словам, работа по увеличению орошаемых земель проводится ежегодно. В том числе, и в рамках государственной программы развития сельского хозяйства Республики Крым.
За период с 2015 по 2023 год на развитие водохозяйственной отрасли было направлено более 1,7 млрд рублей. За счет этих средств в Крыму сумели увеличить площадь орошаемых земель почти на 17 тысяч гектаров.
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Вчера, 19:11Эксклюзивы РИА Новости Крым
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В Черном море может поселиться "убийца мидий"

Ученые из Севастополя будут изучать зеленую микроводоросль Coccomyxa parasitica, которая вызывает болезни и гибель двустворчатых моллюсков, сообщила старший научный сотрудник лаборатории экологической иммунологии гидробионтов ФИЦ ИнБЮМ Элина Челебиева.
По ее словам, эта микроводоросль уже захватывает российские моря и может угрожать черноморским мидиям и устрицам.
Цель ученых – изучить адаптационные механизмы этих водорослей и оценить, какую опасность они могут представлять для марикультурных хозяйств в Черном море.
Феодосия - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
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Рекомендации оперштаба Севастополя по массовым мероприятиям

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рекомендовал организаторам проводить массовые мероприятия на открытом воздухе в городе с участием не более 50 человек. При этом организаторам необходимо обеспечить для участников возможность одновременного укрытия в объектах капитального строительства в случае опасности.
Развожаев отметил, что место для укрытия должно располагаться максимум в 2-3 минутах ходьбы от места проведения мероприятия.
Массовые мероприятия с участием свыше 50 человек, проводимые городскими властями, отныне возможно проводить только по согласованию с оперативным штабом города.
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