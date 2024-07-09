https://crimea.ria.ru/20240709/krymskiy-most-utrom-vo-vtornik-ochered-rastet-1138698935.html

Крымский мост утром во вторник: очередь растет

Крымский мост утром во вторник: очередь растет - РИА Новости Крым, 09.07.2024

Крымский мост утром во вторник: очередь растет

Перед Крымским мостом утром во вторник образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 09.07.2024

2024-07-09T07:22

2024-07-09T07:22

2024-07-09T07:24

крымский мост

ситуация на дорогах крыма

крым

керчь

тамань

краснодарский край

транспорт

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром во вторник образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.Накануне днем на подъездах к Крымскому мосту в очереди находилось более 500 транспортных средств.Движение по транспортному переходу в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост

крымский мост

крым

керчь

тамань

краснодарский край

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт