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Крымский мост утром во вторник: очередь растет
Крымский мост утром во вторник: очередь растет - РИА Новости Крым, 09.07.2024
Крымский мост утром во вторник: очередь растет
Перед Крымским мостом утром во вторник образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через... РИА Новости Крым, 09.07.2024
2024-07-09T07:22
2024-07-09T07:22
2024-07-09T07:24
крымский мост
ситуация на дорогах крыма
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транспорт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июл – РИА Новости Крым. Перед Крымским мостом утром во вторник образовалась очередь. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на транспортном переходе через Керченский пролив.При этом со стороны Керчи очереди перед пунктами досмотра нет.Накануне днем на подъездах к Крымскому мосту в очереди находилось более 500 транспортных средств.Движение по транспортному переходу в настоящее время разрешено автомобилям массой до 3,5 тонн. Добраться из Крыма на материк и обратно также можно по сухопутному маршруту через новые регионы России – ДНР, Запорожскую и Херсонскую области. Протяженность маршрута составляет 387 км. Ориентировочное время в пути – семь часов.Читайте также на РИА Новости Крым:На подъездах к Крымскому мосту усилили работу досмотровых комплексовАксенов оценил защищенность Крымского моста от атак ВСУВ Крым на автомобиле: сухопутный маршрут или Крымский мост
крымский мост
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крымский мост, крым, керчь, тамань, краснодарский край, транспорт
Крымский мост утром во вторник: очередь растет
На Крымском мосту утром во вторник в очереди более 100 машин
07:22 09.07.2024 (обновлено: 07:24 09.07.2024)