https://crimea.ria.ru/20240707/flot-shredingera-chto-ostalos-ot-vms-ukrainy-1138661468.html

Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины

Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины - РИА Новости Крым, 07.07.2024

Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины

Украинский военно-морской флот фактически перестал существовать еще до начала специальной военной операции, от него фактически остались лишь производимые по... РИА Новости Крым, 07.07.2024

2024-07-07T11:17

2024-07-07T11:17

2024-07-07T11:18

эксклюзивы риа новости крым

украина

вмс украины

владимир зеленский

мнения

новости

алексей подберезкин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111856/00/1118560055_0:221:2856:1828_1920x0_80_0_0_ee16e02ef249ab3b139c15d3df636a51.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинский военно-морской флот фактически перестал существовать еще до начала специальной военной операции, от него фактически остались лишь производимые по британским технологиям ударные безэкипажные катера, а также некоторые бронекатера, фактически утратившие боеспособность. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин, комментируя празднование на Украине Дня военно-морского флота."Та часть советского флота, которая досталась Украине, была бездарно уничтожена. Еще до начала СВО от нее ничего не осталось. То, что можно было более-менее использовать, они сами предпочли утопить, боясь, что это захватят. Сейчас у них остались только морские беспилотники, которые производятся в основном в Британии, и оставшиеся корабли, в основном боевые катера, которые не могут выходить в море", - сказал эксперт.Подберезкин также отметил, что морской авиации у Украины не осталось в принципе, подводных лодок тоже нет. А анонсированный киевским режимом корвет "Иван Мазепа", строящийся в Турции, сам по себе никак не может изменить расклад сил на море.По его словам, День военно-морского флота на Украине фактически стал праздником того, чего нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запускаРоссийский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодокСеверному флоту России 291 год – в чем его уникальность

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, вмс украины, владимир зеленский, мнения, новости, алексей подберезкин