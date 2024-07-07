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Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины
Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины - РИА Новости Крым, 07.07.2024
Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины
Украинский военно-морской флот фактически перестал существовать еще до начала специальной военной операции, от него фактически остались лишь производимые по... РИА Новости Крым, 07.07.2024
2024-07-07T11:17
2024-07-07T11:17
2024-07-07T11:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Украинский военно-морской флот фактически перестал существовать еще до начала специальной военной операции, от него фактически остались лишь производимые по британским технологиям ударные безэкипажные катера, а также некоторые бронекатера, фактически утратившие боеспособность. Такое мнение РИА Новости Крым высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин, комментируя празднование на Украине Дня военно-морского флота."Та часть советского флота, которая досталась Украине, была бездарно уничтожена. Еще до начала СВО от нее ничего не осталось. То, что можно было более-менее использовать, они сами предпочли утопить, боясь, что это захватят. Сейчас у них остались только морские беспилотники, которые производятся в основном в Британии, и оставшиеся корабли, в основном боевые катера, которые не могут выходить в море", - сказал эксперт.Подберезкин также отметил, что морской авиации у Украины не осталось в принципе, подводных лодок тоже нет. А анонсированный киевским режимом корвет "Иван Мазепа", строящийся в Турции, сам по себе никак не может изменить расклад сил на море.По его словам, День военно-морского флота на Украине фактически стал праздником того, чего нет.Читайте также на РИА Новости Крым:В зоне СВО уничтожен цех по сборке украинских дронов и места их запускаРоссийский флот в 2024 году получит несколько атомных подводных лодокСеверному флоту России 291 год – в чем его уникальность
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украина, вмс украины, владимир зеленский, мнения, новости, алексей подберезкин
Флот Шредингера: что осталось от ВМС Украины
От военного флота Украины остались только морские беспилотники и катера - эксперт
11:17 07.07.2024 (обновлено: 11:18 07.07.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров.
Украинский военно-морской флот фактически перестал существовать еще до начала специальной военной операции, от него фактически остались лишь производимые по британским технологиям ударные безэкипажные катера, а также некоторые бронекатера, фактически утратившие боеспособность. Такое мнение РИА Новости Крым
высказал директор Центра военно-политических исследований МГИМО, профессор Алексей Подберезкин, комментируя празднование на Украине Дня военно-морского флота.
"Та часть советского флота, которая досталась Украине, была бездарно уничтожена. Еще до начала СВО от нее ничего не осталось. То, что можно было более-менее использовать, они сами предпочли утопить, боясь, что это захватят. Сейчас у них остались только морские беспилотники, которые производятся в основном в Британии, и оставшиеся корабли, в основном боевые катера, которые не могут выходить в море", - сказал эксперт.
Подберезкин также отметил, что морской авиации у Украины не осталось в принципе, подводных лодок тоже нет. А анонсированный киевским режимом корвет "Иван Мазепа", строящийся в Турции, сам по себе никак не может изменить расклад сил на море.
"Это один корвет, сам по себе он ничего не значит. Это раньше крейсеры могли по одиночке ходить по морю и выполнять какие-то задачи, а корвет – это по сути сторожевик. Любой корабль используется не в одиночку, а в составе каких-то других сил флота. К тому же, его еще нужно достроить", - указал аналитик.
По его словам, День военно-морского флота на Украине фактически стал праздником того, чего нет.
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