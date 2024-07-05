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На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей
На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.07.2024
На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей
Правительство Российской Федерации выделит денежные средства на восстановление Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T10:08
2024-07-05T10:08
2024-07-05T10:08
херсонская область
новые регионы россии
новости
правительство россии
экономика
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации выделит денежные средства на восстановление Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В правительстве поясняют, что работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года."В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата", - уточняют в кабмине.В начале года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на развитие региона по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дает Херсонской области свободная экономическая зона59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФКакие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
херсонская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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херсонская область, новые регионы россии, новости, правительство россии, экономика, россия
На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей
Более 2,4 млрд рублей направит правительство РФ на восстановление Херсонской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации выделит денежные средства на восстановление Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство направит более 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам", - говорится в сообщении.
В правительстве поясняют, что работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года.
"В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата", - уточняют в кабмине.
В начале года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на развитие региона по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей
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