Рейтинг@Mail.ru
На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240705/na-vosstanovlenie-khersonskoy-oblasti-napravyat-esche-25-mlrd-rubley-1138617440.html
На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей
На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.07.2024
На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей
Правительство Российской Федерации выделит денежные средства на восстановление Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T10:08
2024-07-05T10:08
херсонская область
новые регионы россии
новости
правительство россии
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137867844_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_5c6c320cfb9b6f5bd2f11d86e9361d0c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации выделит денежные средства на восстановление Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В правительстве поясняют, что работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года."В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата", - уточняют в кабмине.В начале года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на развитие региона по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дает Херсонской области свободная экономическая зона59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФКакие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
херсонская область
новые регионы россии
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/05/1137867844_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_c5814e74bd068665cc5afabc7bdf9d98.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новые регионы россии, новости, правительство россии, экономика, россия
На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей

Более 2,4 млрд рублей направит правительство РФ на восстановление Херсонской области

10:08 05.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГеническ
Геническ - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации выделит денежные средства на восстановление Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"Правительство направит более 2,4 млрд рублей на поддержку Херсонской области. Речь в том числе идет о зарплатах работникам бюджетной сферы и социальных выплатах гражданам", - говорится в сообщении.
В правительстве поясняют, что работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года.
"В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата", - уточняют в кабмине.
В начале года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на развитие региона по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что дает Херсонской области свободная экономическая зона
59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФ
Какие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ
 
Херсонская областьНовые регионы РоссииНовостиПравительство РоссииЭкономикаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:19Воздушная тревога объявлена в Севастополе
10:15Российские военные пресекли высадку украинской ДРГ на левый берег Днепра
10:08На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей
09:51Обстоятельства смертельной аварии с автобусом в Севастополе проверит СК
09:24Как работает кассетный суббоеприпас ATACMS
08:59В Крыму единое пособие получают 178 тысяч детей
08:44Симферополь и Каховку связал новый автобусный маршрут
08:37Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений
08:22На Крымском мосту растет очередь желающих въехать на полуостров
08:10В Севастополе автобус попал в ДТП – погиб водитель и ранены четверо
08:05В Китае крымского студента наградили серебряной медалью за чашку кофе
07:57Шестилетняя девочка погибла при атаке дронов ВСУ на Кубань
07:43В Британии к власти пришли лейбористы – Риши Сунак уходит в отставку
07:29Над тремя регионами России сбили 50 беспилотников ВСУ
07:05Какие пляжи открыты в Бахчисарайском районе Крыма
06:34Двое детей и четверо взрослых ранены после атаки дронов на Кубань
06:20Массированная атака дронов ВСУ на Ростовскую область – что известно
06:01Никаб и хиджаб в Крыму: в муфтияте рассказали о традициях крымских татар
00:01Ливни с градом и шквалистым ветром: погода в Крыму в пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 5 июля
Лента новостейМолния