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На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей

На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей - РИА Новости Крым, 05.07.2024

На восстановление Херсонской области направят еще 2,5 млрд рублей

Правительство Российской Федерации выделит денежные средства на восстановление Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T10:08

2024-07-05T10:08

2024-07-05T10:08

херсонская область

новые регионы россии

новости

правительство россии

экономика

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл – РИА Новости Крым. Правительство Российской Федерации выделит денежные средства на восстановление Херсонской области. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.В правительстве поясняют, что работа ведется в рамках госпрограммы "Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей". Средства пойдут на обеспечение первоочередных и социально значимых расходных обязательств региона во втором полугодии 2024 года."В программе предусмотрены мероприятия по строительству жилья, объектов коммунальной и транспортной инфраструктуры, развитию социальной сферы и созданию благоприятного инвестиционного климата", - уточняют в кабмине.В начале года губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал, что на развитие региона по федеральной "Программе социально-экономического развития" в 2024 году выделено 124 миллиарда рублей.Читайте также на РИА Новости Крым:Что дает Херсонской области свободная экономическая зона59 миллиардов рублей инвестиций направят в экономику новых регионов РФКакие льготы получит бизнес в приграничных регионах России в рамках СЭЗ

херсонская область

новые регионы россии

россия

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, новые регионы россии, новости, правительство россии, экономика, россия