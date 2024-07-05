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Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений - РИА Новости Крым, 05.07.2024
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Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений
Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений - РИА Новости Крым, 05.07.2024
Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений
В Севастополе для выполнения неотложных ремонтных работ 5 июля временно будет ограничена подача электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.07.2024
2024-07-05T08:37
2024-07-05T08:37
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе для выполнения неотложных ремонтных работ 5 июля временно будет ограничена подача электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".С 09:00 до 17:00 будет отключено электричество на час-полтора по следующим адресам:В некоторых домах ТСН "Фрегат", СТ "Статистик-2", "Вагонник", "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Сапун-гора", СНТ "Горный".По некоторым адресам на улицах: Комбата Красникова, Комбата Гегешидзе, Снайпера Адамия, Комиссара Ищенко, Генерала Жидилова, Мореходная, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина;Шоссе Генерала Моргунова, Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии, Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, пер. Шкиперский, Долинная, Разъездная, Новикова, пер. Новикова, Сапунгорская, Межгорская, пер. Арктический, Богдана Хмельницкого, Краснознаменная, Склонная, пер. Фонтанный, Шелковичная, Генерала Витмера.Кроме того, в связи с выполнением оперативных переподключений в сети напряжением 35000 В 5 июля кратковременно – с 10:00 до 10:15 – будет прекращаться подача электроэнергии потребителям сел Штурмовое, Хмельницкое, Терновка, Родное, а также поселков Сахарная Головка, Дергачи, Октябрь.В Евпатории и пригороде с 4 июля ввели графики подачи воды. Это связано с ремонтом магистрального водовода, отсутствием продуктивных осадков и высоким потреблением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахИз-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричестваВ городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено
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РИА Новости Крым
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4.7
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Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений

В некоторых районах Севастополя 5 июля отключат электричество

08:37 05.07.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтключение света
Отключение света - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе для выполнения неотложных ремонтных работ 5 июля временно будет ограничена подача электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".
С 09:00 до 17:00 будет отключено электричество на час-полтора по следующим адресам:
В некоторых домах ТСН "Фрегат", СТ "Статистик-2", "Вагонник", "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Сапун-гора", СНТ "Горный".
По некоторым адресам на улицах: Комбата Красникова, Комбата Гегешидзе, Снайпера Адамия, Комиссара Ищенко, Генерала Жидилова, Мореходная, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина;
Шоссе Генерала Моргунова, Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии, Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, пер. Шкиперский, Долинная, Разъездная, Новикова, пер. Новикова, Сапунгорская, Межгорская, пер. Арктический, Богдана Хмельницкого, Краснознаменная, Склонная, пер. Фонтанный, Шелковичная, Генерала Витмера.
Кроме того, в связи с выполнением оперативных переподключений в сети напряжением 35000 В 5 июля кратковременно – с 10:00 до 10:15 – будет прекращаться подача электроэнергии потребителям сел Штурмовое, Хмельницкое, Терновка, Родное, а также поселков Сахарная Головка, Дергачи, Октябрь.
В Евпатории и пригороде с 4 июля ввели графики подачи воды. Это связано с ремонтом магистрального водовода, отсутствием продуктивных осадков и высоким потреблением.
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