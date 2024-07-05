https://crimea.ria.ru/20240705/gde-v-sevastopole-5-iyulya-ne-budet-sveta--grafik-otklyucheniy-1138607122.html

Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений

Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений - РИА Новости Крым, 05.07.2024

Где в Севастополе 5 июля не будет света – график отключений

В Севастополе для выполнения неотложных ремонтных работ 5 июля временно будет ограничена подача электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 05.07.2024

2024-07-05T08:37

2024-07-05T08:37

2024-07-05T08:37

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июл - РИА Новости Крым. В Севастополе для выполнения неотложных ремонтных работ 5 июля временно будет ограничена подача электроэнергии в некоторых районах города. Об этом сообщает Telegram-канал "Севастопольэнерго".С 09:00 до 17:00 будет отключено электричество на час-полтора по следующим адресам:В некоторых домах ТСН "Фрегат", СТ "Статистик-2", "Вагонник", "Декоративное", "Кипарис", "Ветерок", "Морское", "Специалист", "Сапун-гора", СНТ "Горный".По некоторым адресам на улицах: Комбата Красникова, Комбата Гегешидзе, Снайпера Адамия, Комиссара Ищенко, Генерала Жидилова, Мореходная, Григория Ивашкевича, Валентина Ходырева, Тамары Смоленской, Лейтенанта Миронова, Муссы Гореева, Александры Федоринчик, Летчицы Себровой, Бориса Гульнова, Подполковника Яковлева, Евгении Захаровой, Летчика Шаталина;Шоссе Генерала Моргунова, Командира Барабаша, пер. 8-й Воздушной армии, Владимира Папидзе, Летчицы Литвиновой, Якова Халипа, пер. Шкиперский, Долинная, Разъездная, Новикова, пер. Новикова, Сапунгорская, Межгорская, пер. Арктический, Богдана Хмельницкого, Краснознаменная, Склонная, пер. Фонтанный, Шелковичная, Генерала Витмера.Кроме того, в связи с выполнением оперативных переподключений в сети напряжением 35000 В 5 июля кратковременно – с 10:00 до 10:15 – будет прекращаться подача электроэнергии потребителям сел Штурмовое, Хмельницкое, Терновка, Родное, а также поселков Сахарная Головка, Дергачи, Октябрь.В Евпатории и пригороде с 4 июля ввели графики подачи воды. Это связано с ремонтом магистрального водовода, отсутствием продуктивных осадков и высоким потреблением.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обсудили переход на индивидуальное отопление в многоэтажкахИз-за разгула стихии часть Феодосии и поселки отключены от электричестваВ городах и поселках Крыма гаснет свет из-за ураганного ветра - дополнено

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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