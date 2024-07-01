https://crimea.ria.ru/20240701/ubil-i-sbrosil-v-severo-krymskiy-kanal-zhitel-kryma-poydet-pod-sud-1138488913.html
Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд
Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд
Житель села Журавки Кировского района Крыма пойдет под суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T15:31
2024-07-01T15:31
2024-07-01T15:31
прокуратура республики крым
крымский следком
новости крыма
происшествия
убийство
северо-крымский канал
кировский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488706_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3c2410d81c75cedd73437a1e6ed6ff32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Житель села Журавки Кировского района Крыма пойдет под суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Затем, не убедившись, что потерпевший еще жив, отвез его Северо-Крымскому каналу и сбросил его в воду. Следствие отмечает, что смерть мужчины наступила вследствие асфиксии.В ходе работы органов СК и МВД личность подозреваемого была установлена. 9 февраля он был задержан на вокзале Симферополя, рассказали в крымском следкоме. Свою вину в совершении убийства подозреваемый признал, показав в ходе проверки показаний, как совершал преступление. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям подельника также дана оценка на предмет укрывательства особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела завершено, уточнили в ведомстве.В июне стало известно, что крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году. В первые часы Нового года нетрезвый 26-летний житель Красноперекопска ранил ножом отца гражданской супруги. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в органы, злоумышленник скрылся.Читайте также на РИА Новости Крым:30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражуЖитель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней материВытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой
кировский район крыма
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488706_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a4efd53462c57c6d2aa9d859aaed15aa.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, происшествия, убийство, северо-крымский канал, кировский район крыма
Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд
Житель Крыма пойдет под суд за убийство знакомого
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Житель села Журавки Кировского района Крыма пойдет под суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.
"По версии следствия, в феврале 2024 года 38-летний мужчина во время распития спиртных напитков вступил в конфликт со своим 52-летним знакомым. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту два удара", – говорится в сообщении.
Затем, не убедившись, что потерпевший еще жив, отвез его Северо-Крымскому каналу и сбросил его в воду. Следствие отмечает, что смерть мужчины наступила вследствие асфиксии.
В ходе работы органов СК и МВД личность подозреваемого была установлена. 9 февраля он был задержан на вокзале Симферополя, рассказали в крымском следкоме. Свою вину в совершении убийства подозреваемый признал, показав в ходе проверки показаний, как совершал преступление. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям подельника также дана оценка на предмет укрывательства особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела завершено, уточнили в ведомстве.
В июне стало известно, что крымчанина в розыске заочно будут судить
за жестокое убийство тестя в 2016 году. В первые часы Нового года нетрезвый 26-летний житель Красноперекопска ранил ножом отца гражданской супруги. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в органы, злоумышленник скрылся.
Читайте также на РИА Новости Крым: