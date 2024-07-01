https://crimea.ria.ru/20240701/ubil-i-sbrosil-v-severo-krymskiy-kanal-zhitel-kryma-poydet-pod-sud-1138488913.html

Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд

Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд - РИА Новости Крым, 01.07.2024

Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд

Житель села Журавки Кировского района Крыма пойдет под суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 01.07.2024

2024-07-01T15:31

2024-07-01T15:31

2024-07-01T15:31

прокуратура республики крым

крымский следком

новости крыма

происшествия

убийство

северо-крымский канал

кировский район крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488706_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3c2410d81c75cedd73437a1e6ed6ff32.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Житель села Журавки Кировского района Крыма пойдет под суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Затем, не убедившись, что потерпевший еще жив, отвез его Северо-Крымскому каналу и сбросил его в воду. Следствие отмечает, что смерть мужчины наступила вследствие асфиксии.В ходе работы органов СК и МВД личность подозреваемого была установлена. 9 февраля он был задержан на вокзале Симферополя, рассказали в крымском следкоме. Свою вину в совершении убийства подозреваемый признал, показав в ходе проверки показаний, как совершал преступление. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям подельника также дана оценка на предмет укрывательства особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела завершено, уточнили в ведомстве.В июне стало известно, что крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году. В первые часы Нового года нетрезвый 26-летний житель Красноперекопска ранил ножом отца гражданской супруги. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в органы, злоумышленник скрылся.Читайте также на РИА Новости Крым:30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражуЖитель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней материВытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой

кировский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, происшествия, убийство, северо-крымский канал, кировский район крыма