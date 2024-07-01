Рейтинг@Mail.ru
Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240701/ubil-i-sbrosil-v-severo-krymskiy-kanal-zhitel-kryma-poydet-pod-sud-1138488913.html
Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд
Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд - РИА Новости Крым, 01.07.2024
Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд
Житель села Журавки Кировского района Крыма пойдет под суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым. РИА Новости Крым, 01.07.2024
2024-07-01T15:31
2024-07-01T15:31
прокуратура республики крым
крымский следком
новости крыма
происшествия
убийство
северо-крымский канал
кировский район крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488706_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_3c2410d81c75cedd73437a1e6ed6ff32.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Житель села Журавки Кировского района Крыма пойдет под суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.Затем, не убедившись, что потерпевший еще жив, отвез его Северо-Крымскому каналу и сбросил его в воду. Следствие отмечает, что смерть мужчины наступила вследствие асфиксии.В ходе работы органов СК и МВД личность подозреваемого была установлена. 9 февраля он был задержан на вокзале Симферополя, рассказали в крымском следкоме. Свою вину в совершении убийства подозреваемый признал, показав в ходе проверки показаний, как совершал преступление. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям подельника также дана оценка на предмет укрывательства особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела завершено, уточнили в ведомстве.В июне стало известно, что крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году. В первые часы Нового года нетрезвый 26-летний житель Красноперекопска ранил ножом отца гражданской супруги. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в органы, злоумышленник скрылся.Читайте также на РИА Новости Крым:30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражуЖитель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней материВытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой
кировский район крыма
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/01/1138488706_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_a4efd53462c57c6d2aa9d859aaed15aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
прокуратура республики крым, крымский следком, новости крыма, происшествия, убийство, северо-крымский канал, кировский район крыма
Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд

Житель Крыма пойдет под суд за убийство знакомого

15:31 01.07.2024
 
© Telegram-канал Следком Крыма и СевастополяЖитель Крыма пойдет под суд за убийство знакомого
Житель Крыма пойдет под суд за убийство знакомого
© Telegram-канал Следком Крыма и Севастополя
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июл - РИА Новости Крым. Житель села Журавки Кировского района Крыма пойдет под суд. Об этом сообщает прокуратура Республики Крым.

"По версии следствия, в феврале 2024 года 38-летний мужчина во время распития спиртных напитков вступил в конфликт со своим 52-летним знакомым. В ходе ссоры обвиняемый нанес оппоненту два удара", – говорится в сообщении.

Затем, не убедившись, что потерпевший еще жив, отвез его Северо-Крымскому каналу и сбросил его в воду. Следствие отмечает, что смерть мужчины наступила вследствие асфиксии.
В ходе работы органов СК и МВД личность подозреваемого была установлена. 9 февраля он был задержан на вокзале Симферополя, рассказали в крымском следкоме. Свою вину в совершении убийства подозреваемый признал, показав в ходе проверки показаний, как совершал преступление. Ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Действиям подельника также дана оценка на предмет укрывательства особо тяжкого преступления. Расследование уголовного дела завершено, уточнили в ведомстве.
В июне стало известно, что крымчанина в розыске заочно будут судить за жестокое убийство тестя в 2016 году. В первые часы Нового года нетрезвый 26-летний житель Красноперекопска ранил ножом отца гражданской супруги. Понимая, что сбежавшая из дома сожительница сообщит об убийстве в органы, злоумышленник скрылся.
Читайте также на РИА Новости Крым:
30 смертельных ударов: убивший мать крымчанин взят под стражу
Житель Краснодара обвиняется в жестоком убийстве 75-летней матери
Вытолкнул из окна: крымчанин ответит за попытку убийства знакомой
 
Прокуратура Республики КрымКрымский СледкомНовости КрымаПроисшествияУбийствоСеверо-Крымский каналКировский район Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:36Клиники Москвы готовятся выписывать раненных в Севастополе пациентов
17:26Житель Херсонщины получил срок за участие в блокаде Крыма
17:11Педиатр из Симферополя осуждена за причинение смерти ребенку
16:52Атака ВСУ на Балаклаву: увеличилось число поврежденных домов
16:43Украинского журналиста Гордона* приговорили к 14 годам заключения
16:34РНКБ выполнил требования закона об отмене комиссии при оплате ЖКУ
16:21Новый сигнал "Баллистика" в Севастополе: когда и как он будет появляться
15:57Сколько людей в Крыму заболели клещевым боррелиозом
15:31Убил и сбросил в Северо-Крымский канал: житель Крыма пойдет под суд
15:15На Крымском мосту сократилось время ожидания в очереди
15:05Фотовыставки "Освобождение. Путь к Победе" открылись в Белоруссии
14:43ВС РФ ликвидировали свыше 2000 боевиков Украины и 6 складов боеприпасов
14:29Диалог с Украиной по зерновой сделке – что ответили в Кремле
14:11В Севастополе отбой воздушной тревоги
14:07Сухопутный коридор в Крым: на пунктах пропуска увеличат число окон
14:00Воздушную тревогу объявили в Севастополе
13:52Армия РФ нанесла удары по военному аэродрому и ремонтному комплексу ВСУ
13:34ВС РФ освободили еще два населенных пункта в Харьковской области и в ДНР
13:06Путин и Лукашенко обсудят скопление войск Украины на белорусской границе
12:52В России вдвое чаще стали выявлять преступления по незаконной миграции
Лента новостейМолния