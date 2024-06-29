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День молодежи в Симферополе – куда пойти и как отметить
День молодежи в Симферополе – куда пойти и как отметить - РИА Новости Крым, 29.06.2024
День молодежи в Симферополе – куда пойти и как отметить
В День Молодежи, 29 июня, в столичном Гагаринском парке устроят спортивные игры, флеш-мобы и музыкальные выступления, а также будут дарить подарки, сообщает... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T15:18
2024-06-29T15:18
2024-06-29T15:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В День Молодежи, 29 июня, в столичном Гагаринском парке устроят спортивные игры, флеш-мобы и музыкальные выступления, а также будут дарить подарки, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.По данным пресс-службы, программу праздника откроет командная спортивная игра стритбол и награждение активной молодежи крымской столицы.Далее в парке устроят флеш-моб, затем всем желающим предложат принять участие в программе зумба-фитнес и Break dance-батле. Кроме того, в День молодежи здесь состоится выступление танцевальной мастерской, пройдет игра в "Мафию", розыгрыш подарков и выступление кавер-группыВ последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи – праздник, который объединяет представителей молодого поколения, связывает регионы и народы нашей страны. В 2024 году праздник выпал на 29 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополе обновят Гагаринский парк и Екатерининский садВ парках Симферополя появится охранаРотонда, пруды и спортплощадки: каким будет самый старый парк Симферополя
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День молодежи в Симферополе – куда пойти и как отметить
Флеш-мобы и игры в День молодежи устроят в Гагаринском парке Симферополя
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. В День Молодежи, 29 июня, в столичном Гагаринском парке устроят спортивные игры, флеш-мобы и музыкальные выступления, а также будут дарить подарки, сообщает пресс-служба администрации Симферополя.
По данным пресс-службы, программу праздника откроет командная спортивная игра стритбол и награждение активной молодежи крымской столицы.
Далее в парке устроят флеш-моб, затем всем желающим предложат принять участие в программе зумба-фитнес и Break dance-батле. Кроме того, в День молодежи здесь состоится выступление танцевальной мастерской, пройдет игра в "Мафию", розыгрыш подарков и выступление кавер-группы
"Старт в 18 часов. Мероприятия организованы по инициативе Молодежного совета Симферополя", – уточнили в пресс-службе мэрии.
В последнюю субботу июня в России отмечают День молодежи – праздник, который объединяет представителей молодого поколения, связывает регионы и народы нашей страны. В 2024 году праздник выпал на 29 июня.
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