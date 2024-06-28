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Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО
Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО - РИА Новости Крым, 28.06.2024
Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО
Шесть улиц и два переулка в селе Полюшко названы именами севастопольских героев, погибших в ходе спецоперации и награжденных Орденом Мужества посмертно... РИА Новости Крым, 28.06.2024
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:51
2024-06-28T17:52
герои сво
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Шесть улиц и два переулка в селе Полюшко названы именами севастопольских героев, погибших в ходе спецоперации и награжденных Орденом Мужества посмертно. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Севастополя. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По словам Михаила Развожаева, этот вопрос ранее обсуждался с семьями военных и общественниками.Новые названия улиц и переулков в селе Полюшко: улица Александра Боброва, улица Алексея Куликова, улица Юрия Линкина, улица Евгения Селютина, улица Дмитрия Мельниченко, улица Германа Гутько, переулок Леонида Абдокова, переулок Никиты Максименко.Кроме того, Михаил Развожаев сообщил, что на заседании правительства внесены изменения в правила землепользования и застройки. В частности, изменили назначение территории площадью 9,8 га в районе улицы Генерала Мельника на ИЖС. В дальнейшем здесь будут выделены участки для участников специальной военной операции и членов их семей.Читайте также на РИА Новости Крым:32 улицы в городах Крыма получили имена в честь героев СВОДвадцать улиц в городах Крыма получили имена героев спецоперацииВ Севастополе имя героя СВО получил десантный катер ЧФ
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герои сво, орден мужества, севастополь, новости сво, ветераны сво, памятники героям сво в крыму, михаил развожаев, земля в крыму для участников сво
Имени героев: улицы в селе под Севастополем названы в честь бойцов СВО
Именами погибших героев СВО названы шесть улиц и два переулка в Севастополе
17:51 28.06.2024 (обновлено: 17:52 28.06.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 июн – РИА Новости Крым. Шесть улиц и два переулка в селе Полюшко названы именами севастопольских героев, погибших в ходе спецоперации и награжденных Орденом Мужества посмертно. Соответствующее постановление принято на заседании правительства Севастополя. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.
"В селе Полюшко расположены земельные участки, предоставленные участникам специальной военной операции и членам их семей. С предложением о том, чтобы дать новым улицам имена героев, выступил командующий Черноморским флотом", - напомнил губернатор.
По словам Михаила Развожаева, этот вопрос ранее обсуждался с семьями военных и общественниками.
Новые названия улиц и переулков в селе Полюшко: улица Александра Боброва, улица Алексея Куликова, улица Юрия Линкина, улица Евгения Селютина, улица Дмитрия Мельниченко, улица Германа Гутько, переулок Леонида Абдокова, переулок Никиты Максименко.
Кроме того, Михаил Развожаев сообщил, что на заседании правительства внесены изменения в правила землепользования и застройки. В частности, изменили назначение территории площадью 9,8 га в районе улицы Генерала Мельника на ИЖС. В дальнейшем здесь будут выделены участки для участников специальной военной операции и членов их семей.
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