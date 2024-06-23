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Как правильно отметить Троицу и что нельзя делать в этот день - РИА Новости Крым, 23.06.2024
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Как правильно отметить Троицу и что нельзя делать в этот день
Как правильно отметить Троицу и что нельзя делать в этот день - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Как правильно отметить Троицу и что нельзя делать в этот день
Сегодня православные отметят один из главных христианских праздников – Троицу. О значении, традициях и запретах этого дня РИА Новости Крым рассказал благочинный РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T10:40
2024-06-23T10:40
троица
протоиерей александр попов
религия
христианство
культура
эксклюзивы риа новости крым
общество
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сегодня православные отметят один из главных христианских праздников – Троицу. О значении, традициях и запретах этого дня РИА Новости Крым рассказал благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов.Что такое Троица"Праздник Святой Троицы иначе называется сошествие святого духа апостолам – установлен в честь события, которое описано в священном писании о схождении благодати святого духа на учеников Христовых. Этот день считается днем рождения Церкви – именно в этот день зародилась Вселенская Православная Церковь", – поясняет священнослужитель значение Троицы.Вся цепочка рукоположений – архиерейских, священнических – передача благодати, сошедшей две тысячи лет назад на святых апостолов в Иерусалиме, продолжает он. В этой связи праздник – один из важнейших для православных Христиан, при этом тесно привязанный к празднованию еще одного ключевого христианского события – Светлого Христова Воскресения."Зеленая Пасха""Согласно церковным установлениям, Троица – праздник двунадесятый, то есть один из самых значимых православной Церкви. Поэтому в первую очередь его необходимо проводить в Храме, за богослужением, за молитвой. Что касается народных традиций, главная из них – украшение жилищ православных травами и зелеными ветвями. Эту традицию Церковь признает и к ней присоединяется: храмы в праздник святой Троицы также украшают зеленью и цветами.Чего нельзя и что можно на ТроицуПо словам протоиерея, кроме посещения храма в этот день православные могут собраться за праздничным столом. При этом каких-то особенных блюд на Пятидесятницу не готовят – подойдет любая скромная пища, которая есть в доме. Важное условие – без излишеств, с радостью в сердце и с любовью к близким."Еще день хорош для добрых дел, для благотворительности. Впрочем, благотворительность уместна всегда. Добрые дела мы должны творить ежедневно. Здесь нет каких-то календарных ограничений", – подчеркивает собеседник.Еще в этот день лучше отказаться от всех бытовых дел. В том числе в огороде или саду. Если есть неотложные работы, их стоит выполнять только после посещения храма. Что касается строгих запретов - к ним относятся гадания.А вот поверье, согласно которому на Пятидесятницу нельзя купаться, Церковь не признает. Главное не отказываться от похода на службу в пользу пляжного отдыха. Венчаться на Троицу не получится – это таинство в праздник не проводят. Также лучше отказаться от похода на кладбище."А еще, как и в любой другой день, не нужно ругаться с близкими людьми и провоцировать конфликты. Лучше, наоборот, помириться и простить все обиды", – советует отец Александр.Указом главы Крыма Сергея Аксенова 24 июня 2024 года объявлено в республике праздничным нерабочим днем – в связи с празднованием дня Святой Троицы, которую в этом году православные отметят 23 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего нельзя делать в православном храмеЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераПод Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на Троицу
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троица, протоиерей александр попов, религия, христианство, культура, общество, праздники и памятные даты
Как правильно отметить Троицу и что нельзя делать в этот день

В праздник святой Троицы обязательно нужно посетить храм – протоиерей Попов

10:40 23.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПатриаршее служение в Троицко-Сергиевой Лавре
Патриаршее служение в Троицко-Сергиевой Лавре - РИА Новости, 1920, 23.06.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сегодня православные отметят один из главных христианских праздников Троицу. О значении, традициях и запретах этого дня РИА Новости Крым рассказал благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов.

Что такое Троица

"Праздник Святой Троицы иначе называется сошествие святого духа апостолам установлен в честь события, которое описано в священном писании о схождении благодати святого духа на учеников Христовых. Этот день считается днем рождения Церкви именно в этот день зародилась Вселенская Православная Церковь", поясняет священнослужитель значение Троицы.
Вся цепочка рукоположений архиерейских, священнических передача благодати, сошедшей две тысячи лет назад на святых апостолов в Иерусалиме, продолжает он. В этой связи праздник один из важнейших для православных Христиан, при этом тесно привязанный к празднованию еще одного ключевого христианского события Светлого Христова Воскресения.

"Традиционно этот день празднуется на 50-й день после Святой Пасхи. Отсюда еще одно название Пятидесятница. В силу этого праздник Святой Троицы, так же как и праздник Пасхи, переходящий в разные годы даты его празднования варьируются от лунного календаря", объясняет протоиерей.

"Зеленая Пасха"

"Согласно церковным установлениям, Троица праздник двунадесятый, то есть один из самых значимых православной Церкви. Поэтому в первую очередь его необходимо проводить в Храме, за богослужением, за молитвой. Что касается народных традиций, главная из них украшение жилищ православных травами и зелеными ветвями. Эту традицию Церковь признает и к ней присоединяется: храмы в праздник святой Троицы также украшают зеленью и цветами.

"Поэтому в народе праздник имеет и еще одно название "Зеленая Пасха". Травы и букетики цветов из Храма можно принести домой и сохранить до следующего года. Это будет служить напоминанием о том событии, которое мы в этот день вспоминаем Сошествии Святого Духа на апостолов", продолжает отец Александр.

Чего нельзя и что можно на Троицу

По словам протоиерея, кроме посещения храма в этот день православные могут собраться за праздничным столом. При этом каких-то особенных блюд на Пятидесятницу не готовят подойдет любая скромная пища, которая есть в доме. Важное условие без излишеств, с радостью в сердце и с любовью к близким.
"Еще день хорош для добрых дел, для благотворительности. Впрочем, благотворительность уместна всегда. Добрые дела мы должны творить ежедневно. Здесь нет каких-то календарных ограничений", подчеркивает собеседник.
Еще в этот день лучше отказаться от всех бытовых дел. В том числе в огороде или саду. Если есть неотложные работы, их стоит выполнять только после посещения храма. Что касается строгих запретов - к ним относятся гадания.

"Часто в Троицу люди начинают устраивать гадания, забывая, что гадание является одним из самых страшных грехов. Православная Церковь осуждает тех, кто практикует это, и тех, кто даже просто участвует во всех этих ложных обрядах", напоминает священник.

А вот поверье, согласно которому на Пятидесятницу нельзя купаться, Церковь не признает. Главное не отказываться от похода на службу в пользу пляжного отдыха. Венчаться на Троицу не получится это таинство в праздник не проводят. Также лучше отказаться от похода на кладбище.
"А еще, как и в любой другой день, не нужно ругаться с близкими людьми и провоцировать конфликты. Лучше, наоборот, помириться и простить все обиды", советует отец Александр.
Указом главы Крыма Сергея Аксенова 24 июня 2024 года объявлено в республике праздничным нерабочим днем – в связи с празднованием дня Святой Троицы, которую в этом году православные отметят 23 июня.
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