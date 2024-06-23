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Как правильно отметить Троицу и что нельзя делать в этот день
Как правильно отметить Троицу и что нельзя делать в этот день - РИА Новости Крым, 23.06.2024
Как правильно отметить Троицу и что нельзя делать в этот день
Сегодня православные отметят один из главных христианских праздников – Троицу. О значении, традициях и запретах этого дня РИА Новости Крым рассказал благочинный РИА Новости Крым, 23.06.2024
2024-06-23T10:40
2024-06-23T10:40
2024-06-23T10:40
троица
протоиерей александр попов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Сегодня православные отметят один из главных христианских праздников – Троицу. О значении, традициях и запретах этого дня РИА Новости Крым рассказал благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов.Что такое Троица"Праздник Святой Троицы иначе называется сошествие святого духа апостолам – установлен в честь события, которое описано в священном писании о схождении благодати святого духа на учеников Христовых. Этот день считается днем рождения Церкви – именно в этот день зародилась Вселенская Православная Церковь", – поясняет священнослужитель значение Троицы.Вся цепочка рукоположений – архиерейских, священнических – передача благодати, сошедшей две тысячи лет назад на святых апостолов в Иерусалиме, продолжает он. В этой связи праздник – один из важнейших для православных Христиан, при этом тесно привязанный к празднованию еще одного ключевого христианского события – Светлого Христова Воскресения."Зеленая Пасха""Согласно церковным установлениям, Троица – праздник двунадесятый, то есть один из самых значимых православной Церкви. Поэтому в первую очередь его необходимо проводить в Храме, за богослужением, за молитвой. Что касается народных традиций, главная из них – украшение жилищ православных травами и зелеными ветвями. Эту традицию Церковь признает и к ней присоединяется: храмы в праздник святой Троицы также украшают зеленью и цветами.Чего нельзя и что можно на ТроицуПо словам протоиерея, кроме посещения храма в этот день православные могут собраться за праздничным столом. При этом каких-то особенных блюд на Пятидесятницу не готовят – подойдет любая скромная пища, которая есть в доме. Важное условие – без излишеств, с радостью в сердце и с любовью к близким."Еще день хорош для добрых дел, для благотворительности. Впрочем, благотворительность уместна всегда. Добрые дела мы должны творить ежедневно. Здесь нет каких-то календарных ограничений", – подчеркивает собеседник.Еще в этот день лучше отказаться от всех бытовых дел. В том числе в огороде или саду. Если есть неотложные работы, их стоит выполнять только после посещения храма. Что касается строгих запретов - к ним относятся гадания.А вот поверье, согласно которому на Пятидесятницу нельзя купаться, Церковь не признает. Главное не отказываться от похода на службу в пользу пляжного отдыха. Венчаться на Троицу не получится – это таинство в праздник не проводят. Также лучше отказаться от похода на кладбище."А еще, как и в любой другой день, не нужно ругаться с близкими людьми и провоцировать конфликты. Лучше, наоборот, помириться и простить все обиды", – советует отец Александр.Указом главы Крыма Сергея Аксенова 24 июня 2024 года объявлено в республике праздничным нерабочим днем – в связи с празднованием дня Святой Троицы, которую в этом году православные отметят 23 июня.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего нельзя делать в православном храмеЧудеса случаются: Донбасс в историях верующего волонтераПод Киевом люди с автоматами не впустили верующих в храм на Троицу
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троица, протоиерей александр попов, религия, христианство, культура, общество, праздники и памятные даты
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн - РИА Новости Крым, Галина Оленева.
Сегодня православные отметят один из главных христианских праздников –
Троицу. О значении, традициях и запретах этого дня РИА Новости Крым
рассказал благочинный феодосийского округа, протоиерей Александр Попов.
Что такое Троица
"Праздник Святой Троицы иначе называется сошествие святого духа апостолам – установлен в честь события, которое описано в священном писании о схождении благодати святого духа на учеников Христовых. Этот день считается днем рождения Церкви – именно в этот день зародилась Вселенская Православная Церковь", – поясняет священнослужитель значение Троицы.
Вся цепочка рукоположений – архиерейских, священнических – передача благодати, сошедшей две тысячи лет назад на святых апостолов в Иерусалиме, продолжает он. В этой связи праздник – один из важнейших для православных Христиан, при этом тесно привязанный к празднованию еще одного ключевого христианского события – Светлого Христова Воскресения.
"Традиционно этот день празднуется на 50-й день после Святой Пасхи. Отсюда еще одно название – Пятидесятница. В силу этого праздник Святой Троицы, так же как и праздник Пасхи, переходящий – в разные годы даты его празднования варьируются от лунного календаря", – объясняет протоиерей.
"Зеленая Пасха"
"Согласно церковным установлениям, Троица – праздник двунадесятый, то есть один из самых значимых православной Церкви. Поэтому в первую очередь его необходимо проводить в Храме, за богослужением, за молитвой. Что касается народных традиций, главная из них – украшение жилищ православных травами и зелеными ветвями. Эту традицию Церковь признает и к ней присоединяется: храмы в праздник святой Троицы также украшают зеленью и цветами.
"Поэтому в народе праздник имеет и еще одно название – "Зеленая Пасха". Травы и букетики цветов из Храма можно принести домой и сохранить до следующего года. Это будет служить напоминанием о том событии, которое мы в этот день вспоминаем – Сошествии Святого Духа на апостолов", – продолжает отец Александр.
Чего нельзя и что можно на Троицу
По словам протоиерея, кроме посещения храма в этот день православные могут собраться за праздничным столом. При этом каких-то особенных блюд на Пятидесятницу не готовят – подойдет любая скромная пища, которая есть в доме. Важное условие – без излишеств, с радостью в сердце и с любовью к близким.
"Еще день хорош для добрых дел, для благотворительности. Впрочем, благотворительность уместна всегда. Добрые дела мы должны творить ежедневно. Здесь нет каких-то календарных ограничений", – подчеркивает собеседник.
Еще в этот день лучше отказаться от всех бытовых дел. В том числе в огороде или саду. Если есть неотложные работы, их стоит выполнять только после посещения храма. Что касается строгих запретов - к ним относятся гадания.
"Часто в Троицу люди начинают устраивать гадания, забывая, что гадание является одним из самых страшных грехов. Православная Церковь осуждает тех, кто практикует это, и тех, кто даже просто участвует во всех этих ложных обрядах", – напоминает священник.
А вот поверье, согласно которому на Пятидесятницу нельзя купаться, Церковь не признает. Главное не отказываться от похода на службу в пользу пляжного отдыха. Венчаться на Троицу не получится – это таинство в праздник не проводят. Также лучше отказаться от похода на кладбище.
"А еще, как и в любой другой день, не нужно ругаться с близкими людьми и провоцировать конфликты. Лучше, наоборот, помириться и простить все обиды", – советует отец Александр.
Указом главы Крыма Сергея Аксенова 24 июня 2024 года объявлено в республике праздничным нерабочим днем – в связи с празднованием дня Святой Троицы, которую в этом году православные отметят 23 июня.
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