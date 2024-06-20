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В Северной Корее Путину вручили высшую госнаграду - РИА Новости Крым, 20.06.2024
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В Северной Корее Путину вручили высшую госнаграду
В Северной Корее Путину вручили высшую госнаграду - РИА Новости Крым, 20.06.2024
В Северной Корее Путину вручили высшую госнаграду
Власти Северной Кореи вручили российскому президенту Владимиру Путину высшую награду страны – орден Ким Ир Сена. Об этом со ссылкой на северокорейское радио... РИА Новости Крым, 20.06.2024
2024-06-20T07:41
2024-06-20T07:41
владимир путин (политик)
россия
кндр (северная корея)
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внешняя политика
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Власти Северной Кореи вручили российскому президенту Владимиру Путину высшую награду страны – орден Ким Ир Сена. Об этом со ссылкой на северокорейское радио "Голос Кореи" пишет РИА Новости.Уточняется, что награды президент Владимир Путин удостоен за огромные заслуги в развитии добрососедских и братских отношений между двумя странами, и за открытие новой страницы в истории корейско-российской дружбы.Орден Ким Ир Сена утвердили в Северной Корее в 1972 году по случаю шестидесятилетия основателя КНДР. Предложение создать такую награду высказал сын лидера - Ким Чен Ир.Высшей госнаградой награждаются учреждения и организации, в частности, образовательные, такие как Университет имени Ким Ир Сена, промышленные, такие как Пхеньянский электровозостроительный завод или СМИ, например, "Нодон Синмун" и ЦТАК.Ранее сообщалось, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный лидерами двух стран в среду, является "по-настоящему прорывным" и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.Россия и Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) по итогам двусторонних переговоров заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания документа лидерами двух стран состоялась 19 июня в Пхеньяне.Соглашение пришло на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДРНовая безопасность в Евразии: эксперт о значении визита Путина в КНДРНовый азиатский тигр - зачем Путин приехал в Северную Корею
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владимир путин (политик), россия, кндр (северная корея), награды, в мире, политика, новости, внешняя политика
В Северной Корее Путину вручили высшую госнаграду

Путину вручили орден Ким Ир Сена – высшую госнаграду КНДР

07:41 20.06.2024
 
© РИА Новости . Кристина Кормилицына / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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СИМЕРОПОЛЬ, 20 июн - РИА Новости Крым. Власти Северной Кореи вручили российскому президенту Владимиру Путину высшую награду страны – орден Ким Ир Сена. Об этом со ссылкой на северокорейское радио "Голос Кореи" пишет РИА Новости.
Уточняется, что награды президент Владимир Путин удостоен за огромные заслуги в развитии добрососедских и братских отношений между двумя странами, и за открытие новой страницы в истории корейско-российской дружбы.

"Центральный комитет трудовой партии Кореи, госсовет и президиум Верховного народного собрания КНДР постановили присвоить орден Ким Ир Сена, высший орден КНДР, президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину", - прозвучало в эфире радио.

Орден Ким Ир Сена утвердили в Северной Корее в 1972 году по случаю шестидесятилетия основателя КНДР. Предложение создать такую награду высказал сын лидера - Ким Чен Ир.
Высшей госнаградой награждаются учреждения и организации, в частности, образовательные, такие как Университет имени Ким Ир Сена, промышленные, такие как Пхеньянский электровозостроительный завод или СМИ, например, "Нодон Синмун" и ЦТАК.
Ранее сообщалось, что договор о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, подписанный лидерами двух стран в среду, является "по-настоящему прорывным" и поднимает отношения Москвы и Пхеньяна на новый уровень.
Россия и Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) по итогам двусторонних переговоров заключили новый Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Церемония подписания документа лидерами двух стран состоялась 19 июня в Пхеньяне.
Соглашение пришло на смену Договору о дружбе и взаимной помощи 1961 года, Договору о дружбе и добрососедстве в сотрудничестве 2000 года, Московской и Пхеньянской декларациям 2000 и 2001 годов.
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