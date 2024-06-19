https://crimea.ria.ru/20240619/v-sevastopole-prostilis-so-strelkom-shturmovoy-roty-ivanom-verbitskim-1138223527.html

В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким

В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким - РИА Новости Крым, 19.06.2024

В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким

В Севастополе простились с героем спецоперации Иваном Вербицким. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T18:07

2024-06-19T18:07

2024-06-19T18:07

михаил развожаев

память

утраты

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации Иваном Вербицким. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации Развожаева, Иван Вербицкий родился и вырос в Севастополе. После школы закончил ПТУ Nº3, приобрел специальность электрогазосварщика. Работал на предприятиях и стройках города по специальности. В 2022 году был осужден за преступление. В январе 2024 года принял решение защищать свое отечество с оружием в руках, подписал контракт с ВС РФ и после необходимой подготовки был направлен в зону проведения СВО. Иван Вербицкий погиб на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпеховПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВОВ Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

михаил развожаев, память, утраты, севастополь