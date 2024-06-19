https://crimea.ria.ru/20240619/v-sevastopole-prostilis-so-strelkom-shturmovoy-roty-ivanom-verbitskim-1138223527.html
В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким - РИА Новости Крым, 19.06.2024
В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
В Севастополе простились с героем спецоперации Иваном Вербицким. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T18:07
2024-06-19T18:07
2024-06-19T18:07
михаил развожаев
память
утраты
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138223633_0:64:394:286_1920x0_80_0_0_4c7b586d354b5e1f11703552786098d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации Иваном Вербицким. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации Развожаева, Иван Вербицкий родился и вырос в Севастополе. После школы закончил ПТУ Nº3, приобрел специальность электрогазосварщика. Работал на предприятиях и стройках города по специальности. В 2022 году был осужден за преступление. В январе 2024 года принял решение защищать свое отечество с оружием в руках, подписал контракт с ВС РФ и после необходимой подготовки был направлен в зону проведения СВО. Иван Вербицкий погиб на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпеховПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВОВ Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/13/1138223633_0:58:394:354_1920x0_80_0_0_bdd0a62d0af8e435b6107c279cc91592.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил развожаев, память, утраты, севастополь
В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
Стрелка штурмовой роты Ивана Вербицкого проводили в последний путь в Севастополе