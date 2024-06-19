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В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким - РИА Новости Крым, 19.06.2024
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В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким - РИА Новости Крым, 19.06.2024
В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
В Севастополе простились с героем спецоперации Иваном Вербицким. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T18:07
2024-06-19T18:07
михаил развожаев
память
утраты
севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации Иваном Вербицким. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.По информации Развожаева, Иван Вербицкий родился и вырос в Севастополе. После школы закончил ПТУ Nº3, приобрел специальность электрогазосварщика. Работал на предприятиях и стройках города по специальности. В 2022 году был осужден за преступление. В январе 2024 года принял решение защищать свое отечество с оружием в руках, подписал контракт с ВС РФ и после необходимой подготовки был направлен в зону проведения СВО. Иван Вербицкий погиб на Авдеевском направлении.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпеховПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВОВ Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
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РИА Новости Крым
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михаил развожаев, память, утраты, севастополь
В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким

Стрелка штурмовой роты Ивана Вербицкого проводили в последний путь в Севастополе

18:07 19.06.2024
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. В Севастополе простились с героем спецоперации Иваном Вербицким. Об этом сообщает губернатор Михаил Развожаев.

"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь стрелка отделения огневой поддержки штурмовой роты (Шторм-V), гвардии рядового Ивана Юрьевича Вербицкого", – написал он в Telegram-канале.

По информации Развожаева, Иван Вербицкий родился и вырос в Севастополе. После школы закончил ПТУ Nº3, приобрел специальность электрогазосварщика. Работал на предприятиях и стройках города по специальности. В 2022 году был осужден за преступление. В январе 2024 года принял решение защищать свое отечество с оружием в руках, подписал контракт с ВС РФ и после необходимой подготовки был направлен в зону проведения СВО. Иван Вербицкий погиб на Авдеевском направлении.
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Михаил РазвожаевПамятьУтратыСевастополь
 
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