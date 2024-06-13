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В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов - РИА Новости Крым, 13.06.2024
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В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов
В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов - РИА Новости Крым, 13.06.2024
В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов
В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Константином Горбуновым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2024
2024-06-13T15:53
2024-06-13T15:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Константином Горбуновым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Константин Горбунов родился и вырос в Костроме. После школы отслужил срочную службу в ракетных войсках, потом вернулся в родной город. С детства был человеком творческим, будучи школьником, учился в художественной школе, пробовал себя на литературном поприще, говорит Развожаев. Освоил несколько рабочих профессий - был поваром, шлифовальщиком, длительное время работал на заводе.В 2021 году сбылась давняя мечта Константина Владимировича — он с семьей переехал в Севастополь. С началом СВО посчитал своим долгом идти защищать свою страну, в июне 2022 года заключил контракт с ВС России и после подготовки был направлен к месту выполнения боевых задач. Свои литературные навыки он не оставил – сочинял стихи и писал книгу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием ЕфимовымПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВОВ Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным
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севастополь, михаил развожаев, новости сво, новости крыма, герои сво
В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов

В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов Горбуновым

15:53 13.06.2024 (обновлено: 15:56 13.06.2024)
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта, командира отделения морской пехоты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Константина Горбунова
В Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта, командира отделения морской пехоты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Константина Горбунова
© Telegram Михаил Развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Константином Горбуновым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Сегодня в Севастополе проводили в последний путь гвардии сержанта, командира отделения морской пехоты 810 отдельной гвардейской бригады морской пехоты — Константина Владимировича Горбунова", - написал он в своем Telegram-канале.
Константин Горбунов родился и вырос в Костроме. После школы отслужил срочную службу в ракетных войсках, потом вернулся в родной город. С детства был человеком творческим, будучи школьником, учился в художественной школе, пробовал себя на литературном поприще, говорит Развожаев. Освоил несколько рабочих профессий - был поваром, шлифовальщиком, длительное время работал на заводе.
В 2021 году сбылась давняя мечта Константина Владимировича — он с семьей переехал в Севастополь. С началом СВО посчитал своим долгом идти защищать свою страну, в июне 2022 года заключил контракт с ВС России и после подготовки был направлен к месту выполнения боевых задач. Свои литературные навыки он не оставил – сочинял стихи и писал книгу.
"Константин Горбунов геройски погиб при выполнении боевой задачи на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!", - подытожил губернатор.
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