https://crimea.ria.ru/20240613/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-v-svo-komandirom-otdeleniya-morpekhov-1138086870.html

В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов

В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов - РИА Новости Крым, 13.06.2024

В Севастополе простились с погибшим в СВО командиром отделения морпехов

В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Константином Горбуновым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 13.06.2024

2024-06-13T15:53

2024-06-13T15:53

2024-06-13T15:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 июн – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в ходе спецоперации военнослужащим Константином Горбуновым. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.Константин Горбунов родился и вырос в Костроме. После школы отслужил срочную службу в ракетных войсках, потом вернулся в родной город. С детства был человеком творческим, будучи школьником, учился в художественной школе, пробовал себя на литературном поприще, говорит Развожаев. Освоил несколько рабочих профессий - был поваром, шлифовальщиком, длительное время работал на заводе.В 2021 году сбылась давняя мечта Константина Владимировича — он с семьей переехал в Севастополь. С началом СВО посчитал своим долгом идти защищать свою страну, в июне 2022 года заключил контракт с ВС России и после подготовки был направлен к месту выполнения боевых задач. Свои литературные навыки он не оставил – сочинял стихи и писал книгу.Читайте также на РИА Новости Крым:В Раздольненском районе Крыма простятся с героем СВО Валерием ЕфимовымПогиб под Херсоном: в Феодосии открыли памятную доску герою СВОВ Севастополе простились с бойцом отряда "Шторм V" Константином Хохриным

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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