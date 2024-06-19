Рейтинг@Mail.ru
Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240619/dva-cheloveka-raneny-pri-obstrele-goroda-grayvoron-belgorodskoy-oblasti-1138228287.html
Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области
Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.06.2024
Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области
При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали двое мирных жителей Грайворона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.06.2024
2024-06-19T19:51
2024-06-19T19:57
вячеслав гладков
белгородская область
новости
происшествия
скорая помощь
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы белгородской области
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711954_0:91:1620:1002_1920x0_80_0_0_6c9029be5407c883b45a6c958a9d7c52.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали двое мирных жителей Грайворона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения один из пострадавших будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил губернатор.В городе Грайворон различные повреждения выявлены в 6 частных домовладениях: выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки. Также осколками повреждены 4 легковых автомобиля и одна пассажирская ГАЗель, перечислил Гладков.В селе Безымено после сброса взрывного устройства с БПЛА сгорело частное домовладение, еще один беспилотник атаковал административное здание – повреждена крыша, также рассказал глава региона. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона поврежден один легковой автомобиль.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Ранее в четверг два минных жителя Шебекино пострадали от обстрела ВСУ. В Херсонской области ранее в среду украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеАтака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекНа горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e4/09/09/1118711954_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_9da0d1b021b49eeb9e2738e6b9a94de5.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области
Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области

Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области

19:51 19.06.2024 (обновлено: 19:57 19.06.2024)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 19.06.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали двое мирных жителей Грайворона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под повторной атакой ВСУ несколько населенных пунктов в Грайворонском городском округе. В результате обстрела города Грайворон ранены двое: у одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго – осколочные ранения рук и спины", – написал Гладков в своем ТГ-канале

Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения один из пострадавших будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил губернатор.
В городе Грайворон различные повреждения выявлены в 6 частных домовладениях: выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки. Также осколками повреждены 4 легковых автомобиля и одна пассажирская ГАЗель, перечислил Гладков.
В селе Безымено после сброса взрывного устройства с БПЛА сгорело частное домовладение, еще один беспилотник атаковал административное здание – повреждена крыша, также рассказал глава региона. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона поврежден один легковой автомобиль.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Ранее в четверг два минных жителя Шебекино пострадали от обстрела ВСУ. В Херсонской области ранее в среду украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые
Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек
На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
Вячеслав ГладковБелгородская областьНовостиПроисшествияСкорая помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы Белгородской области
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:14Водитель сбил мать с годовалым ребенком на трассе Новороссийск – Керчь
19:51Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области
19:31Какие новые специальности открыты в вузах Крыма и Севастополя
19:10Размещение F-16 на Украине – военный эксперт оценил риски
18:41Двое мирных жителей пострадали при украинском обстреле Шебекино
18:07В Севастополе простились со стрелком штурмовой роты Иваном Вербицким
17:41На горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара
17:17Балаклавская бухта станет чище: канализацию выведут на новые очистные
16:57Избил до смерти: крымчанина задержали по подозрению в убийстве матери
16:31Ранен отец и погиб сын: в Херсонской области ВСУ атаковали автомобиль
16:09В Северо-Крымском канале утонул 14-летний школьник
16:03Москалькова рассказала о судьбе 300 без вести пропавших бойцов ВС России
15:38В ожидании новоселья: в Феодосии достраивают дом для репатриантов
15:29Широкий арсенал: Москва пообещала ответ на решение G7 по активам России
15:02Мишустин: производству средств поражения надо уделять особое внимание
14:53Дело о сгоревшем автобусе в Крыму – прокуратура поделилась деталями ЧП
14:41ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненые
14:27Атака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человек
14:11Новый закон об ОСАГО – что меняется для автовладельцев
13:59"Прорывной документ": Путин о новом договоре России и КНДР
Лента новостейМолния