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Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области

Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области - РИА Новости Крым, 19.06.2024

Два человека ранены при обстреле города Грайворон Белгородской области

При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали двое мирных жителей Грайворона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 19.06.2024

2024-06-19T19:51

2024-06-19T19:51

2024-06-19T19:57

вячеслав гладков

белгородская область

новости

происшествия

скорая помощь

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июн - РИА Новости Крым. При обстреле ВСУ Белгородской области пострадали двое мирных жителей Грайворона, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.Медики Грайворонской ЦРБ оказывают им медицинскую помощь. Для прохождения дальнейшего лечения один из пострадавших будет переведен в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил губернатор.В городе Грайворон различные повреждения выявлены в 6 частных домовладениях: выбиты окна, пробиты крыши, посечены кровли, заборы и надворные постройки. Также осколками повреждены 4 легковых автомобиля и одна пассажирская ГАЗель, перечислил Гладков.В селе Безымено после сброса взрывного устройства с БПЛА сгорело частное домовладение, еще один беспилотник атаковал административное здание – повреждена крыша, также рассказал глава региона. В селе Новостроевка-Первая в результате атаки дрона поврежден один легковой автомобиль.Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.Ранее в четверг два минных жителя Шебекино пострадали от обстрела ВСУ. В Херсонской области ранее в среду украинские террористы атаковали дроном автомобиль, который двигался по мосту. Внутри машины находились два мирных жителя, в результате удара один из них погиб.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ обстреляли остановку возле школы в Донецке – есть погибший и раненыеАтака дронов ВСУ на Новофедоровку в Запорожской области: ранен человекНа горящей нефтебазе в Азове произошла разгерметизация второго резервуара

белгородская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, происшествия, скорая помощь, всу (вооруженные силы украины), обстрелы белгородской области